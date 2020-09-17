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Резервы Путина не тронут. Власти повесят на Россию 10 трлн руб. госдолга

17 Сентября 2020 192 0 Экономика
Резервы Путина не тронут. Власти повесят на Россию 10 трлн руб. госдолга

Российское правительство готовится к тяжелейшим временам за всю современную историю. Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, дефицит государственных финансов вырастет до 5,4 трлн руб. Если к этой цифре добавить дефицит текущего года (4,72 трлн руб.), то в общей сложности за четыре года государственная казна недосчитается 10 трлн руб. Покрывать эту гигантскую сумму власти собираются за счет наращивания госдолга и повышения налогов. Использовать Фонд национального благосостояния правительство отказывается.

Проблема размеров в 10 трлн рублей

  • Доходы российского бюджета начали серьезно отставать от расходов в 2020 году. Это естественное следствие пандемии коронавируса и самого глубокого экономического кризиса за последние 20 лет. По оценке Минфина, дыра в бюджете этого года составит 4,72 трлн руб., или 4,4% ВВП. В следующем году дефицит снизится, но ненамного – до 2,75 трлн руб., или 2,4% ВВП. Не произойдет серьезного улучшения и в 2022 и 2023 годах – бюджету будет не хватать 1,25 трлн руб. и 1,41 трлн руб. соответственно.
  • В сумме с 2020 по 2024 год федеральный бюджет недополучит 10 трлн руб. При этом Минфин надеется, что нефтегазовые доходы будут расти при цене 45-47 долларов за баррель и обеспечат примерно 6-7 трлн руб. в год. Доля таких доходов будет равняться примерно трети бюджета. В этом случае курс рубля будет на уровне 72-73 руб. за доллар.
  • Общие доходы бюджета ожидаются следующие: 18,8 трлн руб. – в 2021 году, 20,6 трлн руб. – в 2022-м и 22,3 трлн руб. – в 2023-м. Расходы: в 2021 году – 21,5 трлн руб., в 2022-м – 21,9 трлн руб., в 2023-м – 23,7 трлн руб.
  • Казалось бы, проблему дефицита можно решить за счет Фонда национального благосостояния, в котором накоплено 8,1 трлн руб. живых денег. Но Минфин отказывается от этого варианта: в 2021 году из резервов возьмут всего 91 млрд руб., или 3,3% от дефицита, а в последующие годы Фонд, наоборот, будут пополнять. Власти сконцентрируются на том, чтобы размер Фонда не был меньше 7% ВВП.
  • Бережное отношение к резервам не идет ни в какое сравнение с отношением к госдолгу – он взлетит с 12,5% в 2019 году до 20% ВВП в этом и перейдет за «опасную черту» в следующие годы. Минфин намерен занять беспрецедентные 5-5,5 трлн руб., из которых 1 трлн руб. будет отдавать на погашение предыдущих обязательств.
  • Однако за 8 месяцев текущего года Минфин сумел занять только 1,5 трлн руб. и столкнулся с бойкотом иностранных инвесторов. Поэтому решать проблему дефицита будут параллельно и другим путем – ростом фискальной нагрузки на экономику. Власти обсуждают повышение налогов на россиян в 2021 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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