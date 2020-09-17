Резервы Путина не тронут. Власти повесят на Россию 10 трлн руб. госдолга 192 0 Экономика

Российское правительство готовится к тяжелейшим временам за всю современную историю. Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, дефицит государственных финансов вырастет до 5,4 трлн руб. Если к этой цифре добавить дефицит текущего года (4,72 трлн руб.), то в общей сложности за четыре года государственная казна недосчитается 10 трлн руб. Покрывать эту гигантскую сумму власти собираются за счет наращивания госдолга и повышения налогов. Использовать Фонд национального благосостояния правительство отказывается.