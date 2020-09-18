Прокуратура начнет сажать за рост цен в России 243 1 Экономика

В России теперь не только Центробанк будет отвечать за инфляцию, но и прокуратура. Генпрокурор Игорь Краснов поручил своим подчиненным проверить информацию о резком росте цен на продовольствие. После выявления нарушений правоохранительные органы должны будут привлечь виновных лиц к ответственности. В целом инфляция в России в августе выросла до 3,6%, то есть на 0,2% по отношению к июлю.