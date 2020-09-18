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Прокуратура начнет сажать за рост цен в России

18 Сентября 2020 243 1 Экономика
Прокуратура начнет сажать за рост цен в России

В России теперь не только Центробанк будет отвечать за инфляцию, но и прокуратура. Генпрокурор Игорь Краснов поручил своим подчиненным проверить информацию о резком росте цен на продовольствие. После выявления нарушений правоохранительные органы должны будут привлечь виновных лиц к ответственности. В целом инфляция в России в августе выросла до 3,6%, то есть на 0,2% по отношению к июлю.

Прокуроры присмотрят за ценами

  • Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов федерации начать взаимодействие с антимонопольными органами и организовать дополнительный надзор за ценами на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
  • Поручение генпрокурора появилось на фоне сообщений о резком росте цен на продовольственные товары, в частности на гречку и пшено. В правоохранительном ведомстве считают, что причиной могут быть правонарушения и подозревают производителей в картельном сговоре.
  • Согласно индексу потребительских цен, который рассчитывает Росстат, на конец августа инфляция достигла 3,6% в годовом выражении и выросла на 0,2% по отношению к июлю. При этом продовольствие подорожало на 4,3%, а по самым необходимым группам товаров она оказалась двузначной.
  • Цены на крупы и бобовые взлетели на 24,5%, на макаронные изделия – почти на 10%. Вместе с ростом цен на отдельные товары начала расти и годовая инфляция – она достигла 3,7% в середине сентября. Эксперты считают, что цены пошли в рост не из-за ослабления рубля на 10% за лето, а за счет подорожания продовольствия.
  • Прокуратура чутко отреагировала на «запрос общества» – доходы россиян рухнули на 8% во втором квартале и продовольственная инфляция болезненно сказывается на кошельках. Покупательская способность потребителей по 12 из 24 важнейших продуктов упала до 10-летнего минимума, показало исследование Центра развития ВШЭ.
  • В 2011 году на средний доход россияне могли купить 94,8 кг говядины, а в 2020-м – 92,9 кг. Если взять баранину, то все еще хуже: в 2011 году зарплаты хватало на 88,1 кг, теперь же – на 78. По рыбе падение покупательской способности составляет 23,6%: вместо 214,4 кг десять лет назад россияне могут позволить себе только 163,9 кг. Молока – 479,3 литра вместо 511,5 литра. Таким образом, инфляция сильнее всего бьет по беднейшим слоям населения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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