На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов 59 0 Экономика

Россияне столкнулись с резким падением доходов в 2020 году и могут позволить себе все меньше еды. Покупательская способность упала во втором квартале 2020 года до минимума за 10 лет, пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики. Во втором квартале года по 12 из 24 основных продуктов питания покупательская способность россиян упала до минимума.