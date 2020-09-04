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На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов

4 Сентября 2020 59 0 Экономика
На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов

Россияне столкнулись с резким падением доходов в 2020 году и могут позволить себе все меньше еды. Покупательская способность упала во втором квартале 2020 года до минимума за 10 лет, пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики. Во втором квартале года по 12 из 24 основных продуктов питания покупательская способность россиян упала до минимума.

Осталось перейти на картошку и сахар

  • По данным Росстата, во втором квартале 2020 года, когда доходы россиян рекордно сократились на 8%, граждане в среднем жили на 32854 руб. в месяц. За год доходы номинально увеличились на 341 руб., а с 2011 года – на 13094 руб. Но в реальном выражении россияне обеднели, поскольку инфляция «съела» весь номинальный рост.
  • Эксперты ВШЭ взяли этот показатель, чтобы рассчитать доступность самого необходимого продовольствия. Вышло, что из 24 основных продовольственных товаров по 12 у россиян резко снизилась покупательская способность.
  • На практике это означает следующее: если в 2011 году на средний доход можно было купить 94,8 кг говядины в месяц, то в 202 году – 92,9 кг. Если взять баранину, то люди обеднели на 11,3% – 10 лет назад можно было приобрести 88,1 кг, а теперь только 78 кг. С замороженной рыбой все еще хуже – спад на 23,6%: в 2020 году можно купить 163,9 кг, в 2011 году – это было 214,4 кг.
  • Питьевого молока в 2011 году можно было приобрести 511,5 литра, а сегодня – 479,3 литра. Куриных яиц – 5686 штук в 2011-м и 5245 в 2020-м. Маргарина и масла можно было взять 270,3 и 82,5 кг в 2011 году, а теперь – 244,4 и 52,5 кг соответственно.
  • Однако есть и группы товаров, по которым покупательская способность выросла: капуста (1125 кг против 596 кг), картофель (951 кг против 579 кг), крупы (572,5 кг против 460,7 кг). Также, как пишут эксперты ВШЭ, максимум покупательской способности был достигнут в отношении сахара, но это из самых неполезных для населения продуктов – дешевые калории для бедных людей. К сожалению, количество россиян за чертой бедности в 2020 году вырастет до 19,5 млн человек и власти с этим ничего делать не будут.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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