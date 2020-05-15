Потеряли 1,5 млрд долларов на вложениях в Китай. ЦБ подсчитал убытки 683 0 Экономика img_copyright

Центробанк России упорно наращивает вложения в китайскую валюту и продолжает терять на этом российские резервы. Геополитические инвестиции ведут к существенным экономическим потерям. От девальвации юаня на 2,1% Россия потеряла 1,5 млрд долларов в 2020 году. Но это лишь малая часть потерь, которые Россия понесет в разгорающемся конфликте США и Китая. Уже к концу второго квартала страна лишится еще 3 млрд долларов из-за обесценения китайской валюты.