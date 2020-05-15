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Потеряли 1,5 млрд долларов на вложениях в Китай. ЦБ подсчитал убытки

15 Мая 2020 683 0 Экономика
Потеряли 1,5 млрд долларов на вложениях в Китай. ЦБ подсчитал убытки
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Центробанк России упорно наращивает вложения в китайскую валюту и продолжает терять на этом российские резервы. Геополитические инвестиции ведут к существенным экономическим потерям. От девальвации юаня на 2,1% Россия потеряла 1,5 млрд долларов в 2020 году. Но это лишь малая часть потерь, которые Россия понесет в разгорающемся конфликте США и Китая. Уже к концу второго квартала страна лишится еще 3 млрд долларов из-за обесценения китайской валюты.

Убытки из принципа

  • Россия никогда не умела выбирать правильных партнеров. Еще одно подтверждение этому – вложение золотовалютных резервов в китайские активы. Из всех развитых и нормальных демократических стран, играющих по правилам, Россия выбрала ключевым партнером для себя авторитарную развивающуюся экономику. Из самой надежной валюты – доллара, Россия начала переводить резервы в сомнительный юань. Как и прогнозировалось, это принесло России ощутимые убытки.
  • Согласно данным ЦБ, на 1 января 2020 года у России было 554,3 млрд долларов золотовалютных резервов. Больше всего из них было номинировано в золоте – 19,5% от объема. Затем разбивка идет по странам: 14,1% приходится на Китай, 13,2% – на Японию, 12,4% – на Францию, 11% – на Германию и 9,7% – на США.
  • В общей сложности в китайские активы Россия вложила 77,6 млрд долларов, из которых 85% – в юани. Это 474 млрд юаней по курсу 6,95 юаня за доллар. ЦБ увеличивал долю резервов в юанях, несмотря на торговую войну США с Китаем. Но пандемия коронавируса не оставила шансов – юань просел на 2,1% и принес убыток России в 1,5 млрд долларов.
  • Всего же с 2018 года вложения в юань привели к потере 5 млрд долларов для России, поскольку китайская валюта девальвировалась на 11%. Американские власти не раз обвиняли Пекин в манипуляциях с курсом юаня, но в российском регуляторе этого как будто бы не слышали. Самое интересное, что ЦБ держит объем юаней на уровне 66-69 млрд долларов неизменно, вне зависимости от девальвации юаня.
  • До конца второго квартала ЦБ потеряет еще около 3 млрд долларов, так как юань упадет до 7,2 за доллар. Укрепиться юань может до 6,9 за доллар только при восстановлении мировой экономики и перемирия с США.
  • Последнее решение правительства Михаила Мишустина – вложить средства Фонда национального состояния в юани. Поправки, разрешающие подобные вложения, Мишустин подписал 26 апреля незадолго до заражения коронавирусом. Правительство собирается купить 1 млрд юаней. Поэтому убытков Россия понесет еще больше. Вопрос – зачем российские власти это делают, и нет ли тайной договоренности между Москвой и Пекином на этот счет – остается открытым.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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