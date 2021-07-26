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«Последствия будут колоссальными». Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от нефти и газа

26 Июля 2021 597 2 Экономика

Если ведущие мировые экономики скажут «нет» углю, нефти и газу, Россия потеряет 10% ВВП. Такую оценку привел спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По его словам, сейчас доходы от экспорта углеводород составляют 40% российского ВВП. Но им угрожает не углеродный налог Евросоюза, а перестройка экономики крупнейшего торгового партнера страны, в частности внедрение низкоуглеродных технологий.

Чубайс представил потери России из-за отказа мира от нефти

  • Россия потеряет 10% ВВП, если ведущие мировые экономики откажутся от угля, нефти и газа. Об этом на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?» заявил спецпредставитель Владимира Путина в международных организациях Анатолий Чубайс.
  • По словам Чубайса, Евросоюз собирается достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также заявили об отказе от углеводородов в будущем, а Китай намерен сократить потребление угля. Все это несет риски для экспорта России. Сейчас страна зарабатывает на экспорте углеводородов 40% российского ВВП. Поэтому экспорт – «и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода», подчеркнул Чубайс.
  • «Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки (пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные): речь идет о 10% ВВП», – заявил Чубайс. Однако он отметил, что к потерям приведет не углеродный налог, а внедрение низкоуглеродных технологий.
  • До этого РБК представил расчеты, согласно которым, с 2026 года Россия будет платить минимум 1,1 млрд евро углеродного налога. Чубайс еще в январе заявил, что правительство России допустило «грубейшую ошибку» – надо было самим ввести углеродный налог, тогда бы компании платили его не ЕС, а в бюджет страны.
  • Тем не менее у России, по мнению Чубайса, есть шанс вписаться в энергопереход – нарастить поставки водорода в ЕС. «Мне кажется, что масштабы этой возможности для России в годовом исчислении к 2030 году приближаются к цифре 20-30 млрд долларов как минимум», – сказал спецпредставитель Путина.
  • Другой шанс – климатические проекты. Возможности России в этом плане Чубайс назвал «абсолютно фантастическими». «Вряд ли существует еще одна страна в мире, которая может предложить такой объем климатического ресурса для секвестрации СО2, как Россия», – отметил Чубайс, но добавил, что для этого необходимо создать «международно признанную систему измерения».

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  • Проблема отказа ЕС от нефти и газа сильно беспокоит российские власти и компании. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил на прошлой неделе, что у России есть десять лет, прежде чем ЕС начнет отказываться от нефти. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил о двойном ударе по экономике России от отказа мира от углеводородов. Глава Сбербанка Герман Греф оценивал потери страны к 2050 году в 4 трлн долларов, или в 133 млрд долларов ежегодно, если мир откажется от нефти и газа.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
18:49 0 0
И.И..:

ВВП недавно утверждал, что РФ вовсе не мировая бензоколонка)))

Г
18:38 0 0
гостья:

а мы ничего и не имели чтобы терять, а нам все равно

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