«Последствия будут колоссальными». Чубайс оценил потери России из-за отказа мира от нефти и газа 597 2 Экономика

Если ведущие мировые экономики скажут «нет» углю, нефти и газу, Россия потеряет 10% ВВП. Такую оценку привел спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По его словам, сейчас доходы от экспорта углеводород составляют 40% российского ВВП. Но им угрожает не углеродный налог Евросоюза, а перестройка экономики крупнейшего торгового партнера страны, в частности внедрение низкоуглеродных технологий.