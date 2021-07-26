Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год
26 Июля 2021 434 0 Экономика
С 2023 в Евросоюзе заработает «углеродный налог». Он обойдется поставщикам российских товаров в Европу минимум в 1,1 млрд евро в год. Налог затронет порядка 7,3% экспорта из России. Больше всего от него пострадают производители железа, стали и азотных удобрений. В полную силу трансграничное углеродное регулирование начнет действовать с 2026 года.
Налог на российские товары от ЕС
- Российские поставщики товаров на европейский рынок вынуждены будут платить не менее 1,1 млрд евро в виде углеродного налога, когда в ЕС начнет действовать механизм трансграничного углеродного регулирования, пишет РБК. Еврокомиссия планирует ввести налог уже с 2023 года, но сделать переходный период до 2025 года включительно.
- Согласно плану ЕК, до 2026 года все импортеры товаров в ЕС ежеквартально будут отчитываться о фактических выбросах, связанных с производством своей продукции, а также о платежах за эти выбросы за рубежом. А с 2026 года для импорта товаров поставщикам придется покупать у ЕС специальные углеродные сертификаты. Трансграничное углеродное регулирование вводится для ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. Рассматриваются также «климатические» пошлины на импорт железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.
- РБК на основе методики Минэкономразвития и данных внешнеторговой базы Евростата подсчитал, что налог на первых порах коснется российского импорта в ЕС на 7 млрд евро. Это 7,3% поставок в 2020 году или 16,3 млн тонн. Размер налога составит 16% от стоимости товаров, то есть не менее 1,1 млрд от 7 млрд евро.
- Больше всего заплатят поставщики железа и стали – 655 млн евро, затем идут производители азотных удобрений – 398 млн. Этих товаров Россия поставляет больше всего, а показатели углеродоемкости у них низкие. Также следует отметить, что нефть и газ в первые годы работы трансграничного углеродного регулирования не будут облагаться пошлинами.
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- В Минэкономразвития до этого подсчитывали ущерб для российских экспортеров от действий ЕК в 7,6 млрд долларов. В подсчет были включены не только поставщики железа и азотных удобрений, но и поставщики строительных материалов, в частности цемента, а также электроэнергии. Однако, как отмечал на прошлой неделе вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, через десять лет европейский энергетический рынок начнет исчезать в текущем виде, и для российской нефти нужно будет искать новые рынки сбыта.
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