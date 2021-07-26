Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год 434 0 Экономика

С 2023 в Евросоюзе заработает «углеродный налог». Он обойдется поставщикам российских товаров в Европу минимум в 1,1 млрд евро в год. Налог затронет порядка 7,3% экспорта из России. Больше всего от него пострадают производители железа, стали и азотных удобрений. В полную силу трансграничное углеродное регулирование начнет действовать с 2026 года.