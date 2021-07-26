ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ИЮЛ, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ИЮЛ, 14:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год

26 Июля 2021 434 0 Экономика
Россия будет вынуждена платить Евросоюзу по 1,1 млрд евро в год

С 2023 в Евросоюзе заработает «углеродный налог». Он обойдется поставщикам российских товаров в Европу минимум в 1,1 млрд евро в год. Налог затронет порядка 7,3% экспорта из России. Больше всего от него пострадают производители железа, стали и азотных удобрений. В полную силу трансграничное углеродное регулирование начнет действовать с 2026 года.

Налог на российские товары от ЕС

  • Российские поставщики товаров на европейский рынок вынуждены будут платить не менее 1,1 млрд евро в виде углеродного налога, когда в ЕС начнет действовать механизм трансграничного углеродного регулирования, пишет РБК. Еврокомиссия планирует ввести налог уже с 2023 года, но сделать переходный период до 2025 года включительно.
  • Согласно плану ЕК, до 2026 года все импортеры товаров в ЕС ежеквартально будут отчитываться о фактических выбросах, связанных с производством своей продукции, а также о платежах за эти выбросы за рубежом. А с 2026 года для импорта товаров поставщикам придется покупать у ЕС специальные углеродные сертификаты. Трансграничное углеродное регулирование вводится для ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. Рассматриваются также «климатические» пошлины на импорт железа, стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.
  • РБК на основе методики Минэкономразвития и данных внешнеторговой базы Евростата подсчитал, что налог на первых порах коснется российского импорта в ЕС на 7 млрд евро. Это 7,3% поставок в 2020 году или 16,3 млн тонн. Размер налога составит 16% от стоимости товаров, то есть не менее 1,1 млрд от 7 млрд евро.
  • Больше всего заплатят поставщики железа и стали – 655 млн евро, затем идут производители азотных удобрений – 398 млн. Этих товаров Россия поставляет больше всего, а показатели углеродоемкости у них низкие. Также следует отметить, что нефть и газ в первые годы работы трансграничного углеродного регулирования не будут облагаться пошлинами.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В Минэкономразвития до этого подсчитывали ущерб для российских экспортеров от действий ЕК в 7,6 млрд долларов. В подсчет были включены не только поставщики железа и азотных удобрений, но и поставщики строительных материалов, в частности цемента, а также электроэнергии. Однако, как отмечал на прошлой неделе вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, через десять лет европейский энергетический рынок начнет исчезать в текущем виде, и для российской нефти нужно будет искать новые рынки сбыта.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»

Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»
Экономика

Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио

Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
Политика 1

Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер

Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер
Экономика 1

Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути

Миллиардеры решили построить ледоколы для Севморпути
Экономика 5

Узнай, страна!

Четвертый день работы МАКС

Четвертый день работы МАКС

ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле

ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле

Новости дня

14:18 Россиян за долги будут лишать загранпаспортов Россиян за долги будут лишать загранпаспортов
Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»
Россиянам собираются выставить счет на 400 млрд рублей за «цифровизацию ЖКХ»
13:45 Песков отреагировал на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы Песков отреагировал на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
13:00 СМИ: России придется платить Евросоюзу более €1,1 млрд в год СМИ: России придется платить Евросоюзу более €1,1 млрд в год
12:29 Ждать «скорую помощь» 20 млн россиян придется более нормы в 20 минут Ждать «скорую помощь» 20 млн россиян придется более нормы в 20 минут
11:36 Цены на бензин в России оказались одними из самых низких в Европе Цены на бензин в России оказались одними из самых низких в Европе
10:46 Саакашвили «решил» проблему Украины с «Северным потоком-2» Саакашвили «решил» проблему Украины с «Северным потоком-2»
Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
Япония выступила против Мишустина на Курилах. Он привез «беспрецедентное» предложение для Токио
09:34 В России строят новый «самолет Судного дня» для эвакуации властей в случае ядерной войны В России строят новый «самолет Судного дня» для эвакуации властей в случае ядерной войны

Узнай, страна!

24 ИЮЛ, 23:06 Четвертый день работы МАКС Четвертый день работы МАКС
Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер
Экономике США предрекли крах при Байдене. На этот раз прогноз сделал американский миллиардер
23 ИЮЛ, 23:38 ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле ТОП-10 достижений недели: регионы России совершали инвестиционные взлеты в небе и на земле
23 ИЮЛ, 22:49 В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта В Краснодарском крае заработал новый причал на зерновом терминале Новороссийского порта
23 ИЮЛ, 20:48 В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей В Калужской области запустили новые проекты Stellantis по производству автомобилей
23 ИЮЛ, 18:33 «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС «Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС
23 ИЮЛ, 17:49 В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы В Москве заработало производство судового топлива с пониженным содержанием серы
ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза
ЦБ: Из России вывезут 50 млрд долларов, а цены в 1,5 раза будут выше прогноза
23 ИЮЛ, 12:07 Третий день работы МАКС Третий день работы МАКС
22 ИЮЛ, 23:24 В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК В Якутии ввели в эксплуатацию станции первой частной сети связи pLTE на газовом месторождении ЯТЭК
22 ИЮЛ, 22:53 В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» В Тверской области появились первые резиденты инновационно-промышленного парка «Боровлево-3»
22 ИЮЛ, 16:59 В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла В Москве запустили производство меток радиочастотной идентификации для маркировки металла и стекла
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter