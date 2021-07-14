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Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды

14 Июля 2021 228 1 Экономика
Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал двойной удар по российской экономике в связи с отказом мира от углеводородов. По его словам, первый удар по России придется как по производителю нефти и газа, а второй – как по экспортеру товаров с углеродным следом. До этого глава Сбербанка Герман Греф подсчитывал, что в среднем Россия будет терять около 133 млрд долларов в год, или 39% от текущего экспорта.

Двойной удар по нефтяной модели

  • По мнению Алексея Кудрина, мир к 2030 году пройдет пик потребления нефти и нефтепродуктов. Это приведет к снижению их потребления уже в ближайшие десять лет. Для России это большой вызов. «И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три или пять, или десять лет», – цитирует Кудрина ТАСС.
  • Кудрин отметил, что в мире «принципиально меняется структура энергетических источников», поэтому неопределенность для России только нарастает. В пример он привел Германию, где все больше применяются возобновляемые источники энергии. Задача добиться углеродной нейтральности для многих компаний в развитых странах приводит к тому, что они отказываются от товаров с высоким углеродным следом.
  • Все это «Россию заденет дважды», считает Кудрин. «Во-первых, как производителя углеводорода, как страну, которая тоже должна будет следовать этим требования (снижать углеродный след), если мы хотим экспортировать наши товары», – пояснил глава Счетной палаты. Пока же финансовой системе страны он посоветовал рассчитывать на то, что она будет жить с ценами на нефть существенно меньше текущих значений.
  • Предупреждения чиновников об исчерпанности нефтяной модели экономики России становятся общим местом. Глава Сбербанка Герман Греф представил прогноз, согласно которому из-за отказа мира от нефти к 2050 году Россия потеряет более 4 трлн долларов – это по 133 млрд долларов в год. Вместе с тем добыча нефти упадет в 3 раза, а ее экспорт в 4-6 раз. Эти цифры, по мнению Грефа, «выглядит очень-очень серьезно» и «вызывают большую озабоченность».

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  • В то же время министр финансов России Антон Силуанов признал угрозу зеленой энергетики для бюджета России. «Мы должны понять, чем мы заменим сокращение доходов, если прогнозы окажутся верными», – заявил Силуанов в интервью Bloomberg. По данным Росстата, доходы федерального бюджета на 40% формируются за счет экспорта нефти и газа, а в самом экспорте углеводороды превышают 50%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
18:07 0 0
И.И..:

80 лет думают и обещают слезть с этой зависимости. не думали и думать эти не будут, им хватит.

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