Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды 228 1 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал двойной удар по российской экономике в связи с отказом мира от углеводородов. По его словам, первый удар по России придется как по производителю нефти и газа, а второй – как по экспортеру товаров с углеродным следом. До этого глава Сбербанка Герман Греф подсчитывал, что в среднем Россия будет терять около 133 млрд долларов в год, или 39% от текущего экспорта.