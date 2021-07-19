«У России есть примерно 10 лет на перестройку». Отказ ЕС от нефти угрожает нефтяной экономике страны 880 1 Экономика

Постепенный отказ Евросоюза от использования углеродов и достижение нулевых выбросов СО2 приведет к исчезновению европейского энергетического рынка в его текущем виде. Для России это означает конец ее нефтяной экономики, в рамках которой углеводороды составляют половину экспорта и на 40% наполняют бюджет. Поэтому российским компаниям придется искать новые рынки сбыта в Азии – в Индонезии, Пакистане, Индии, Вьетнаме и Малайзии. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.