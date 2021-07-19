«У России есть примерно 10 лет на перестройку». Отказ ЕС от нефти угрожает нефтяной экономике страны
19 Июля 2021 880 1 Экономика
Постепенный отказ Евросоюза от использования углеродов и достижение нулевых выбросов СО2 приведет к исчезновению европейского энергетического рынка в его текущем виде. Для России это означает конец ее нефтяной экономики, в рамках которой углеводороды составляют половину экспорта и на 40% наполняют бюджет. Поэтому российским компаниям придется искать новые рынки сбыта в Азии – в Индонезии, Пакистане, Индии, Вьетнаме и Малайзии. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.
Вынужденный разворот на Восток
- В новом углеродном налоге, который Евросоюз вводит с 2025 года, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун увидел хорошую и плохую новости. С одной стороны, этот налог коснется в основном металлургов и производителей удобрений (Минпромторг оценивает объем затрагиваемого экспорта в 7,5 млрд долларов). Но с другой, «через 10 лет европейский энергетический рынок в том виде, в котором он сейчас существует, начнет исчезать», приводит его слова ТАСС.
- К 2035 году Евросоюз собирается выйти на нулевые выбросы СО2 от автотранспорта, самолетов и судов. По мнению Федуна, это приведет к тому, что «Европа не будет импортировать то количество нефти, дизельного топлива и бензина, которое в настоящий момент она импортирует». Это вынудит российские компании искать новые рынки сбыта. При этом, согласно данным Eurostat, Европа закупает в России около 27% всей нефти, а десять лет назад этот показатель достигал 35%.
- Федун предупреждает – «у России есть примерно 10 лет на перестройку своих экспортных энергетических потоков, которую уже необходимо сделать сейчас». Переориентировать российскую нефть можно на рынки Азии – в Индонезию, Пакистан, Индию, Вьетнам и Малайзию. Вместе с тем Китай тоже планирует сократить выбросы СО2. «Где-то до 2030 года они (китайцы), скорее всего, тоже введут карбоновый налог на поставщиков топлива», – предупреждает Федун.
- На замену углеводородам придет водород. «Еврокомиссия будет тратить, если я не ошибаюсь, сотни миллиардов евро на такую схему (водородных заправок)», – говорит Федун, добавляя, что именно водород будет вытеснять топливо в больших масштабах.
- Отказ Евросоюза от нефти и газа, а также введение углеводородного налога сильно беспокоит российскую власть. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупреждал на прошлой неделе, что это нанесет двойной удар по российской экономике. С одной стороны, произойдет отказ от импорта топлива, а с другой – многие компании в развитых странах откажутся от товаров с высоким углеродным следом.
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- По подсчетам главы Сбербанка Германа Грефа, из-за отказа Евросоюза от нефти Россия потеряет к 2050 году более 4 трлн долларов, то есть будет терять по 133 млрд долларов в год, или треть всех доходов от экспорта. Эти цифры, по мнению Грефа, «выглядят очень-очень серьезно» и «вызывают большую озабоченность».
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так РФ все таки мировая бензоколонка или нет? кто то ведь врет по черному и греф ли?