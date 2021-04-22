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Помощь деньгами от Путина оказались меньше, чем предполагалось

22 Апреля 2021 128 3 Экономика
Помощь деньгами от Путина оказались меньше, чем предполагалось

Президент Владимир Путин в послании федеральному собранию пообещал прямые выплаты семьям с детьми перед выборами и ряд мер поддержки неполным семьям и беременным женщинам. Разовая выплата по 10 тыс. руб. в августе обойдется бюджету в 170 млрд руб., а все прочее – в 230 млрд за два года, подсчитал министр финансов Антон Силуанов. В феврале источники Reuters в Кремле говорили о том, что пакет помощи составит 500-580 млрд. Но даже эта сумма была относительно небольшой – по итогам 2020 года правительство не смогло потратить 1 трлн руб.

«Крах идеологической модели»

  • Президент Владимир Путин в своем предвыборном послании федеральному собранию сосредоточился на поддержке демографии и доходов россиян. В 2020 году граждане потеряли 3,5% доходов, а с 2013-го – уже 10%. Путин заверил, что он понимает, «какой удар нанесла эпидемия по благосостоянию людей» и «насколько сильно она обострила социальное неравенство, бедность».
  • Показательно, что накануне послания Путина Росстат заявил о снижении числа бедных в 2020 году до 17,8 млн человек (на 1,8 млн), а также скрыл данные о доходах граждан за первый квартал 2021 года. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Росстат за «манипуляцию статистикой» и назвал «реальное» число граждан за чертой бедности – 80 млн человек. Но после того как Кремль обратил внимание на критику Дерипаски миллиардер удалил свой пост в Telegram-канале.
  • Однако даже по данным Росстата 53% россиян живут на сумму меньше 27 тыс. руб., тогда как прожиточный минимум люди оценивают не в 11 301 руб., как власти, а в 24,6 тыс. в месяц. На этом фоне Путин заявил, что «центральная задача» властей – повышение качества жизни людей. «Реально располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены», – пообещал Путин.
  • Для восстановления Путин пообещал выплатить по 10 тыс. руб. единоразово в августе семьям, в которых есть дети-школьники или дети, которые только пойдут в школу. Также по 5 650 руб. ежемесячно с 1 июля будут получать неполные бедные семьи с детьми. По 6 350 руб. будут платить беременным женщинам, если среднедушевой доход семьи окажется ниже прожиточного минимума. Матерям детей до 7 лет будет компенсироваться 100% официального дохода во время ухода за больным ребенком.
  • Самой дорогой мерой станут выплаты по 10 тыс. руб. на каждого школьника от 7 до 16 лет. На это, по словам главы Минфина Антона Силуанова, уйдет 170 млрд руб. А на все прочие выплаты – 230 млрд руб. за два года. Итого – 400 млрд руб., или около 0,35% ВВП. Это гораздо меньше, чем говорили источники в Кремле еще в феврале – тогда, по данным Reuters, предполагалось потратить 0,5% ВВП, или 500-580 млрд руб. Но даже эта сумма была не слишком обременительной для власти – правительство в 2020 году не смогло потратить 1 трлн руб. из бюджета.
  • По словам источников, целью раздачи денег было сдерживание недовольства населения тем, что уровень жизни падает. Новые меры поддержки должны помочь людям «почувствовать, что власти знают об их финансовых проблемах и делают что-то, чтобы им помочь».

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  • Как отмечает политолог Федор Крашенинников, президенту Путину, возможно, хотелось посвятить послание противостоянию с Западом, но «все эти красивые позы уже никого не вдохновляют». Единственный способ завоевать поддержку людей – раздать деньги. Но президент, по всей видимости, решил привязать социальную поддержку к выборам в Госдуму и сдвинул все выплаты поближе к сентябрю. «Это наводит на мысль о том, что это крах какой-либо идеологической модели путинизма», – сказал Крашенинников. Россиянам уже не надо «рассказывать про героические битвы», убежден политолог, «достаточно просто выйти, раздать денег и сказать: "Вот тебе 5 тысяч – голосуй!"».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:52 0 0
И.И..:

это не щедрость, эти деньги еще предстоит собрать с россиян)

А
11:04 1 0
Антимоль:

щедрость полковника КГБ беспредельна....

И
10:59 1 0
И.И..:

там и без россиян проголосуют как надо. парадокс в том, что всю жизнь помогают только ветеранам, беременным и детям. остальных не существует.

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