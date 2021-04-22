Помощь деньгами от Путина оказались меньше, чем предполагалось 128 3 Экономика

Президент Владимир Путин в послании федеральному собранию пообещал прямые выплаты семьям с детьми перед выборами и ряд мер поддержки неполным семьям и беременным женщинам. Разовая выплата по 10 тыс. руб. в августе обойдется бюджету в 170 млрд руб., а все прочее – в 230 млрд за два года, подсчитал министр финансов Антон Силуанов. В феврале источники Reuters в Кремле говорили о том, что пакет помощи составит 500-580 млрд. Но даже эта сумма была относительно небольшой – по итогам 2020 года правительство не смогло потратить 1 трлн руб.