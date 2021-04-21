Росстат скрыл данные о доходах россиян за день до послания Путина 179 0 Экономика

Росстат исключил блок о доходах россиян из доклада «О социально-экономическом положении» России в первом квартале 2021 года. Документ появился за сутки до выступления президента Владимира Путина перед федеральным собранием, но в нем не оказалось традиционного блока об уровне жизни россиян. Изданию Forbes представитель статслужбы сказал, что чувствительную информацию опубликуют 29 апреля, когда будет представлена полная версия доклада. До этого данные о доходах пропадали из статистики только один раз – и тоже перед выступлением Путина.