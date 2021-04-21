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Росстат скрыл данные о доходах россиян за день до послания Путина

21 Апреля 2021 179 0 Экономика
Росстат скрыл данные о доходах россиян за день до послания Путина

Росстат исключил блок о доходах россиян из доклада «О социально-экономическом положении» России в первом квартале 2021 года. Документ появился за сутки до выступления президента Владимира Путина перед федеральным собранием, но в нем не оказалось традиционного блока об уровне жизни россиян. Изданию Forbes представитель статслужбы сказал, что чувствительную информацию опубликуют 29 апреля, когда будет представлена полная версия доклада. До этого данные о доходах пропадали из статистики только один раз – и тоже перед выступлением Путина.

О реальных доходах информации нет

  • Росстат 20 апреля вечером опубликовал доклад «О социально-экономическом положении» России в первом квартале 2021 года. Однако документ оказался не полным – в нем отсутствует один из важнейших блоков, посвященный реальным располагаемым доходам россиян. Доходы россиян падают с 2014 года и уже откатились до уровня 2010 года.
  • Источник в Росстате сообщил Forbes, что данные по доходам граждан будут представлены позднее, а именно 29 апреля. Надо отметить, что публикация доклада пришлась за день до обращения президента Путина к федеральному собранию, в котором может быть дано обещание повысить реальные доходы россиян.
  • Отложить публикацию важной информации в Росстате решили из-за того, что сбор данных о «некоторых компонентах доходов» потребовал больше времени. И эти данные пришлось уточнять, рассказали в Росстате РБК.
  • Однако объяснение не выглядит убедительным – в феврале 2019 года, тоже перед посланием Путина, Росстат изъял блок о доходах из своего обзора. После того как общественность обратила на это внимание информацию вернули на место в течение получаса. Тогда пришлось сказать правду – россияне потеряли 1,3% доходов за январь 2019 года.

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  • По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, в первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян могли упасть. Доходы граждан на 70% состоят из зарплат. В январе-феврале они выросли на 1,6% в реальном выражении (в номинальном выражении рост составил 7,1%, но инфляция в 5,5% «съела» большую часть прибавки). То же самое произошло и с пенсиями – они выросли номинально на 5,6%, но из-за инфляции реальный рост составил 0,1%. Поэтому ждать хороших цифр от Росстата не приходится. Тем более, после падения доходов на 3,5% в 2020 году говорить об их продолжающемся снижении – «политически неверно».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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