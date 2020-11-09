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Отставки в правительстве. Путин меняет четырех министров

9 Ноября 2020 1215 0 Политика
Отставки в правительстве. Путин меняет четырех министров

Руководство Госдумы России экстренно созывает «народных избранников» прибыть в Москву на внеплановые заседания отраслевых комитетов, на которых им предстоит одобрить спущенные сверху имена новых министров. Кремль приказал в первой половине дня утвердить все согласованные кандидатуры. В отставку по настоянию премьера Михаила Мишустина отправятся глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Минтранса Евгений Дитрих.

Мишустин перетряхивает правительство

  • По настоянию главы правительства президент Владимир Путин отправит сегодня, 9 ноября, четырех министров из 21-го. Отставка ожидает глав Минэнерго, Минприроды, Минстроя и Минтранса. Об этом пишут «Октагон», «Коммерсант» и РБК со ссылкой на кремлевские источники.
  • Из четырех увольняемых министров повышение получит только один – глава Минэнерго Александр Новак, который станет вице-премьером. После подписания указа Путина состоится оперативное совещание премьера Мишустина с вице-премьерами, на котором он предложит новые кандидатуры. После список кандидатов будет спущен в Госдуму для утверждения, где уже экстренно собираются депутаты.
  • Впервые после переписывания конституции будет реализован новый порядок назначения министров – по утверждению Госдумы, которая должна будет одобрять кандидатуры премьера, его замов и министров. Назначать при этом их будет президент. Такая схема была предложена с целью осложнить лоббистам продвижение на высокие должности своих креатур. Но на деле правильная идея не работает.
  • Так, например, на место главы Минэнерго СМИ прочат главу энергохолдинга «Интер РАО» Бориса Ковальчука, который связан с Игорем Сечиным, главой «Роснефти». Это может быть ответом на действия правительства, которое повысило налоги на добычу полезных ископаемых с 2021 года и не предоставило достаточно льгот. В свою очередь, президент очень ценит министра Александра Новака за его успехи в работе с ОПЕК+. Поэтому он пойдет на повышение.
  • Глава Минприроды Кобылкин уйдет с поста из-за провала мусорной реформы и нацпроекта «Экология». Большой вклад в его отставку сделала Счетная палата – в конце сентября она опубликовала доклад, в котором оценила ситуацию с мусорными полигонами в России как критичную. На место Кобылкина придет Александр Козлов, ранее руководивший министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он связан с миллиардером Михаилом Гуцериевым и работал в его холдинге «Русский уголь».
  • Минстрой может возглавить первый замминистра Ирек Файзуллин. Он работает в министерстве с января 2020 года и связан с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который являлся главным по строительству в Москве, а теперь «масштабирует» опыт московской реновации на всю Россию.
  • Нынешний глава Минтранса Евгений Дитрих станет врио губернатора Белгородской области, которой 27 лет правил Евгений Савченко. Его кресло может занять глава Росавтодора Андрей Костюков или глава Росавиации Александр Нерадько. В этом случае также будет отмечена близость к семье Ротенбергов.
  • Единственный, кто избежал отставки этой осенью, стал министр финансов Антон Силуанов, с которым президент и премьер не встречались уже более месяца и которого жестко критикуют за его расхождения с «линией партии». Однако, видимо, президента устраивает его либеральный курс и бухгалтерский подход к экономике.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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