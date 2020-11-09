Отставки в правительстве. Путин меняет четырех министров 1215 0 Политика

Руководство Госдумы России экстренно созывает «народных избранников» прибыть в Москву на внеплановые заседания отраслевых комитетов, на которых им предстоит одобрить спущенные сверху имена новых министров. Кремль приказал в первой половине дня утвердить все согласованные кандидатуры. В отставку по настоянию премьера Михаила Мишустина отправятся глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Минтранса Евгений Дитрих.