План Грефа реализуется. Дипломы вузов России получат «срок годности» 912 2 Политика

Россия на полных парах движется к реформе образования, которая не только предвещает дистанционное обучение для школьников, но и может привести к аннулированию большинства дипломов россиян о высшем образовании. Спецпредставитель президента Владимира Путин по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что выдавать дипломы вузов на всю жизнь – это «абсурд». Он предположил, что в ближайшем будущем они будут заменены на «дипломы по требованию». Под этим подразумевается процедура подтверждения компетенций. При этом спецпредставителя президента связывают с главой «Сбербанка» Германом Грефом, который предлагает реформировать российское образование.