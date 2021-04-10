Отставка грозит главе Роснедр. Он рассказал об исчерпании нефтяных месторождений 561 1 Политика

В отставку может отправиться действующий глава Роснедр Евгений Киселев. Он возглавляет ведомство с 2016 года и в последнее время давал крайне пессимистичные оценки будущего нефтяной промышленности России. В частности он рассказал об исчерпанности крупных нефтяных месторождений. Источники «Интерфакса» в правительстве, которые поведали о предстоящей отставке, причину намеченного отстранения от должности не уточнили.