Отставка грозит главе Роснедр. Он рассказал об исчерпании нефтяных месторождений
10 Апреля 2021 561 1 Политика
В отставку может отправиться действующий глава Роснедр Евгений Киселев. Он возглавляет ведомство с 2016 года и в последнее время давал крайне пессимистичные оценки будущего нефтяной промышленности России. В частности он рассказал об исчерпанности крупных нефтяных месторождений. Источники «Интерфакса» в правительстве, которые поведали о предстоящей отставке, причину намеченного отстранения от должности не уточнили.
Реалистичные оценки властью не приветствуются
- Правительство задумалось об отставке главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгения Киселева и обсуждает замену руководителя ведомства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в кабмине Михаила Мишустина. Также Минприроды сообщило, что Киселев оставил пост заместителя министра природных ресурсов и экологии.
- Точную причину грядущей отставки источники не называют, но информация о ней появилась сразу после того как глава Роснедр рассказал о реальном положении дел в нефтяной промышленности страны.
- Впрочем, Киселев всегда реалистично оценивал потенциал России. Он возглавил ведомство в 2016 году и еще тогда заявил об отсутствии в стране новых крупных месторождений. «Фонд открытых месторождений исчерпан», – честно признал он пять лет назад. В том году на продажу было выставлено последнее крупное месторождение – Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе.
- На прошлой неделе Киселев снова затронул тему нефтяных запасов России и состояния ее месторождений. По его словам, нефтяных запасов стране могло бы хватить на 58 лет добычи, но две трети из них находятся в Арктике, где рентабельность добычи достигается при цене в 110-120 долларов за баррель Brent. Поэтому, констатировал глава Роснедр, рентабельных запасов России хватит всего на 19 лет.
- При этом Киселев подчеркнул, что это «условный, индикативный показатель». Если будут развиваться технологии, то рубеж исчерпания нефтяных запасов России будет отодвигаться. Однако он же признал, что пока в мире нет технологий, которые бы удешевили добычу в Арктике. Учитывая отказ Запада от нефти к 2050 году, вряд ли такие технологии появятся.
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- Самое интересное, что с Ронедрами в целом согласны в Минэнерго. В профильном министерстве признают, что страна подошла к «исчерпанию потенциала». Но в ведомстве осмотрительно разработали несколько сценариев: оптимистичный, по которому добыча к 2035 году снизится на 1,2%, и пессимистичный – при нем добыча рухнет на 46%. По всей вероятности, именно второй сценарий следует считать реалистичным.
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Молодец дядька. Четко разложил. Скрепы зашатались. Скоро конец вяличию ресурсных папуасов. Искандеры смеются все тише и тише.