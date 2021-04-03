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Нефть у России заканчивается. Рентабельных запасов осталось всего на 19 лет

3 Апреля 2021 322 0 Экономика
Нефть у России заканчивается. Рентабельных запасов осталось всего на 19 лет

Запасов нефти у России еще на 58 лет, но рентабельного объема хватит всего на 19-ть. Две трети нефти, которую нашли в последнее время, относятся к трудноизвлекаемым видам, в том числе в Арктике. Добывать эту нефть экономически нецелесообразно при ценах ниже 110-120 долларов за баррель. Об этом «Российской газете» рассказал глава Роснедр Евгений Киселев.

Россия скоро останется без нефти

  • Нефть у России закончится раньше, чем Евросоюз откажется от углеводородов и станет экологически нейтральным. Если Европа решила покончить с углеводородами к 2050 году, то рентабельных запасов нефти у России осталось всего до 2040 года. Такую оценку в интервью «Российской газете» привел глава Роснедр Евгений Киселев.
  • По его словам, общих запасов хватило бы на 58 лет, но две трети из них трудноизвлекаемые и будут нерентабельны при ценах на нефть ниже 110-120 долларов за баррель. Эти запасы в большинстве своем расположены в Арктике.
  • Рентабельных запасов хватит на 19 лет добычи. Но это «условный, индикативный показатель», подчеркнул Киселев. «С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», – выразил надежду чиновник. Пока, правда, никаких технологических прорывов в плане добычи нефти в Арктике нет – западные страны, взявшие курс на отказ от углеводородов, не спешат прийти России на помощь со своими «ноу-хау».
  • Минэнерго в январе 2021 года также дало оценку по запасам нефти. Из 30 млрд тонн рентабельны, по данным ведомства, были только 36%. Опять же, нефть в Арктике считается неизвлекаемой при текущих ценах. Также, как писал в журнале «Энергетическая политика» замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, растет обводненность месторождений, возникает потребность строить дорогостоящие скважины, чего не делается.
  • В России из года в год ухудшается качество ресурсной базы, подчеркивал Сорокин. Прирост запасов обеспечивается в последние годы доразведкой в пределах действующих месторождений и за счет переоценки. Поэтому, как предполагает Счетная палата, реальные объемы запасов могут быть гораздо ниже. Такой вывод ведомство сделало на основе того, что запасы, поставленные на баланс, после переоценки не подтверждались и списывались.

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  • Падения добычи нефти в России ждут конкуренты. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман говорил в 2018 году, что ожидает снижения добычи России во второй половине 2030-х годов. Это четко совпадает с прогнозом Роснедр – нефти у страны остается на 19 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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