Нефть у России заканчивается. Рентабельных запасов осталось всего на 19 лет 322 0 Экономика

Запасов нефти у России еще на 58 лет, но рентабельного объема хватит всего на 19-ть. Две трети нефти, которую нашли в последнее время, относятся к трудноизвлекаемым видам, в том числе в Арктике. Добывать эту нефть экономически нецелесообразно при ценах ниже 110-120 долларов за баррель. Об этом «Российской газете» рассказал глава Роснедр Евгений Киселев.