Россия «проедает» последнюю нефть. Минэнерго предсказало срок исчерпания ресурса
9 Апреля 2021 326 0 Экономика
Минэнерго России подготовило генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2035 года, в которой эксперты ведомства пришли к выводу – нефтяная промышленность страны приблизилась к «исчерпанию своего естественного потенциала». Добыча может упасть на 46% через 20 лет, а экспорт – на 25,7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа.
Россия подошла к нефтяному пределу
- Россия подошла к «исчерпанию потенциала» нефтяной отрасли, и в ближайшие десятилетия будет терять как объемы добычи, так и объемы экспорта. К такому выводу пришли эксперты Минэнерго, подготовившие новую генеральную схему развития для отрасли на период до 2035 года, пишут «Ведомости».
- Глобально у России две проблемы: изменение структуры и характера ресурсной базы, а также ограничение спроса на российскую нефть и нефтепродукты. За последние 25 лет Россия вдвое увеличила добычу и побила рекорды СССР. Но это же предопределило пик добычи, который придется на 2027-29 годы.
- После этого Россию ждет падение добычи: от 1,2% в самом оптимистичном сценарии, который предполагает открытие и начало эксплуатации новых месторождений, до 46% в самом худшем сценарии. Действующие месторождения способны обеспечить меньше половины от уровня текущей добычи до 2035 года.
- Единственный вариант избежать этого – начать разработку арктического шельфа с участием частных компаний. Но рентабельность добычи на шельфе – 110-120 долларов за баррель, что при нынешних ценах делает невозможным добычу арктической нефти. Более того, согласно генеральной схеме, к 2030 году цена на нефть не превысит 97,5 доллара за баррель.
- Падение добычи будет сопровождаться «нарастающим воздействием климатической и экологической политики». Евросоюз введет после 2025 года трансграничное углеродное регулирование, которое сделает проблематичным привлечение кредитов и финансов в новые нефтяные проекты России. Кроме того, сроки окупаемости многих нефтяных проектов могут оказаться неприемлемы для инвесторов, и они начнут выходить из них.
- Но главное – углеродный налог приведет к дополнительным затратам при экспорте нефти в Европу. Вследствие декарбонизации мировой энергетики экспорт российской нефти начнет сокращаться – на 3,5% к 2025 году, на 9,9% – к 2030-му и на 25,7% через 20 лет. В связи с этим Минэнерго рекомендует нефтяной отрасли России «готовиться к переходу мирового рынка нефти в состояние долгосрочной стагнации или снижения спроса».
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- На Россию приходится 6% мировых запасов нефти и 20% газа. Общая стоимость этих ресурсов оценивается в 28 трлн долларов. Это 1900% ВВП страны, которые она, по всей видимости, не сможет получить в полном объеме в связи с концом нефтяной эры человечества. При этом две трети запасов приходятся на Арктику, где для добычи нефти у России нет ни технологий, ни средств, но самое важное – извлечение этих ресурсов экономически не имеет смысла.
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