Россия «проедает» последнюю нефть. Минэнерго предсказало срок исчерпания ресурса 326 0 Экономика

Минэнерго России подготовило генеральную схему развития нефтяной отрасли до 2035 года, в которой эксперты ведомства пришли к выводу – нефтяная промышленность страны приблизилась к «исчерпанию своего естественного потенциала». Добыча может упасть на 46% через 20 лет, а экспорт – на 25,7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа.