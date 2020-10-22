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Олигархи убедили Путина не вводить новый карантин
22 Октября 2020 219 0 Политика
В треугольнике власти – Кремле, Белом доме и мэрии Москвы – с конца сентября шли регулярные консультации по поводу введения нового карантина. Источники со стороны мэрии даже называли рабочую дату повторного локдауна – 2 ноября. Однако источники из Кремля выступали против жестких мер, отмечая, что общественное недовольство в случае очередных «нерабочих дней» выведет людей на улицу и дестабилизирует политическую ситуацию. Больше всего переживали крупные бизнесмены и владельцы системообразующих компаний – для них простой предприятий грозил обернуться финансовыми проблемами. В итоге олигархи попросили президента Владимира Путина публично заявить, что тотального карантина не будет. Он это сделал во время видеоконференции с ними.
По просьбе олигархов
- Встретиться с российскими олигархами президент Путин в 2020 году не смог – он находится в самоизоляции и практически не проводит личных встреч. Исключения бывают, но только если посетитель президента сам отсидит две недели в изоляции перед общением с первым лицом. Очевидно, что руководство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который объединяет более тысячи крупных компаний от ТЭК до ОПК, не может себе позволить две недели изоляции. Поэтому встречу заменили видеоконференцией.
- До общения по видеосвязи члены РСПП попросили Путина не вводить карантин, слухи о котором усиливаются в СМИ, и публично заявить о своей позиции по этому поводу. Президент впервые с конца сентября публично пообещал не вводить жесткий карантин, как это было весной. Однако все же оставил себе пространство для маневра – точечные меры будут применяться. В действительности эти меры уже действуют во всех крупных городах и большинстве регионов. Они представляют собой стандартный набор: «удаленка» для части сотрудников, продление школьных каникул, рекомендации пожилым людям оставаться дома, запрет массовых мероприятий и т.д.
- При этом Путин не стал лукавить: «Эпидемиологическая обстановка сложная». Но в России медики научились бороться с болезнью, изобретены препараты и вакцины для лечения и профилактики коронавируса. Путин переключил внимание олигархов на мировую экономику, восстановление которой неустойчиво, а значит, у России будут «новые острые проблемы» в области экономики. Россия уже потеряла 26% экспортной выручки, и пока в ближайшей перспективе поводов для оптимизма нет. Поэтому, по словам Путина, бизнес должен быть готов к новым испытаниям.
- Одновременно с заявлением Путина появилась новость о том, что РАНХиГС по заказу премьера Михаила Мишустина выпустила книгу «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», в которой прославляется опыт правительства Мишустина в борьбе с пандемией. Показательно, что книга вышла в разгар второй волны коронавируса, которая во всех смыслах страшнее того, что было весной. В частности, ежедневно заражаются 16 тыс. человек и умирают более 300, тогда как на пике весной заражались 11 тыс. и умирали 200. Проще говоря, эта монография показывает, что власти ничему не научились и никакого опыта не получили, иначе мы бы не имели того, что имеем сейчас.
- Тем не менее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывает в интервью для книги, что опасность коронавируса была не ясна в самом начале и правительство рассчитывало быстро справиться со вспышкой болезни. Но что-то пошло не так и тогда правительство решило, что если оно введет карантин, то страна сможет избежать неуправляемого, «взрывного роста эпидемии». Так и произошло. Однако взрывной и неуправляемый рост пандемии случился осенью, когда правительство и президент отказались от карантина. Отказались же они от него по одной простой причине – как показал опыт весны, гражданам и экономике придется помогать и тратить резервы в 9 трлн руб., а власти этого не намерены делать.
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