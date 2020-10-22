Олигархи убедили Путина не вводить новый карантин 219 0 Политика

В треугольнике власти – Кремле, Белом доме и мэрии Москвы – с конца сентября шли регулярные консультации по поводу введения нового карантина. Источники со стороны мэрии даже называли рабочую дату повторного локдауна – 2 ноября. Однако источники из Кремля выступали против жестких мер, отмечая, что общественное недовольство в случае очередных «нерабочих дней» выведет людей на улицу и дестабилизирует политическую ситуацию. Больше всего переживали крупные бизнесмены и владельцы системообразующих компаний – для них простой предприятий грозил обернуться финансовыми проблемами. В итоге олигархи попросили президента Владимира Путина публично заявить, что тотального карантина не будет. Он это сделал во время видеоконференции с ними.