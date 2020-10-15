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Карантин объявят со 2 ноября и до конца зимы. Вторая волна напугала власти
15 Октября 2020 48691 42 Политика
Несмотря на многочисленные заявления представителей российского правительства о том, что вводить повторный карантин нет необходимости, Кремль и Белый дом обсуждают возможность частичного локдауна со 2 ноября и до конца зимы. Главным сторонником повторного карантина выступает мэр Москвы Сергей Собянин. Кремлю повторение весенней ситуации категорически не нужно, но статистика по заболеваемости выглядит все более угрожающей.
Карантин введут уже через две недели
- На совещании с президентом 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуация с распространением коронавируса напряженной, но находящейся «под контролем». Однако статистика оперативного штаба свидетельствует об обратном – ситуация явно вышла из-под контроля властей: число новых случаев за сутки выросло с 9,9 тыс. 3 октября до рекордных 14,2 тыс. 14 октября. При этом, согласно математической модели Сбербанка, на пике 8 или 12 ноября число новых случаев заболевания должно было быть в пределах 14-18 тыс. Но даже математические модели не поспевают за реальностью.
- Коллега Голиковой министр промышленности Денис Мантуров высказался более аккуратно, отвечая на вопрос, будут ли в ближайшее время закрыты магазины розничной торговли и предприятия общепита. Пока нет, сказал министр, пояснив, что это не потребуется при одном условии – если в дальнейшем «не будет большого количества заболеваний». Но рост заболеваемости отмечается в 38 регионах, еще в 29 ситуация нестабильна, а в 8, включая Москву, прирост идет на высоких уровнях.
- Разная оценка происходящего со стороны двух чиновников правительства связана с тем, что Кремль и Белый дом рассматривают возможность частичного локдауна со 2 ноября. Как вариант, его могут продлить до конца зимы, если выхода на плато долго не будет (в этом вопросе власти не доверяют расчетам Сбербанка).
- Карантин будут постепенно растягивать – то есть увеличивать сроки раз от раза, чтобы избежать открытого протеста россиян. Для Кремля эта ситуация неприятна и он хотел бы ее избежать, но статистика и невнятные действия правительства подталкивают к кардинальным мерам.
- Главным лоббистом повторного карантина выступает мэр Москвы Сергей Собянин, который стремится в очередной раз сделать из столицы цифровой концлагерь. Московскому мэру противостоит бизнес и даже его подчиненные, например заммэра Максим Ликсутов. Однако Собянин может добиться введения в Москве qr-кодов и обойтись без закрытия бизнеса. Так, к примеру, при посещении ресторана надо будет регистрироваться при входе. После это позволит властям вычислить всех, кто посещал заведение и изолировать их.
- Согласно информации Минздрава, 90% коечного фонда под пациентов с коронавирусом снова заняты. Однако президенту Голикова доложила заниженную цифру – свободными остается 24% коек (то есть занято 76%). В России развернуто 177,7 тыс. специализированных коек, 103 тыс. из которых оснащены подачей кислорода, а 26,4 тыс. аппаратами искусственной вентиляции легких.
- Голикова подчеркнула, что накопленный весной опыт позволяет уверенно справляться с текущей ситуацией. В целом вторая волна «не требует введения ограничительных мер в экономике», считает вице-премьер. Но, как ранее отмечал бизнес-омбудсмен Борис Титов, власти не будут закрывать предприятия и бизнес, но пойдут по линии ограничений для граждан, чтобы сдерживать пандемию, а это, в свою очередь, скажется на потребительском поведении и деловой активности.
- Подобные половинчатые меры, по мнению властей, могут избавить их от тяжелого решения – полного локдауна. Весной экономика, по оценке РАНХиГС, потеряла 8 трлн руб. из-за тотального карантина. Поэтому власти всеми силами стараются его избежать.
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А может просто увеличилось количество тестов? К примеру месяц назад миллион человек протестировали и было десять тысяч заболевших. А в этот месяц протестировали два миллиона и заболевших двадцать тысяч. В прошлом месяце было десять, а в этом двадцать. И можно кричать: " Караул! В два раза увеличилось заболевших!" Но ведь по прежнему 1%.А кто проверял, сколько протестировал в прошлом месяце и сколько в этом? Где это написано?
Собянина в отставку и на нары!
"Главным лоббистом повторного карантина выступает мэр Москвы Сергей Собянин" Когда уже этого петуха загонят в положенное ему место?
Количество тестов в день ограничено минздравом в Москве, по Солнцево всего 50 в день! поэтому реальность хуже, чем статистика
Какой может быть "повторный карантин", если ранее никакого карантина не было? Опять начался этот бред про несуществующий карантин.
так они о людях небеспокоються ? они о себе тока зарплата идет им по 500 000 и хорошо за квартиру неплатить государство заплатит
Какой может быть карантин. Людям итак работы не хватает и денег на прожитьё так вы ещё и последнее хотите отобрать. Вы о людях совсем не думаете. И какой он опасный этот якобы коронавирус? Почему то первая волна была самоизоляции никто из моих знакомых не умер. Это бред.