Карантин объявят со 2 ноября и до конца зимы. Вторая волна напугала власти 48691 42 Политика

Несмотря на многочисленные заявления представителей российского правительства о том, что вводить повторный карантин нет необходимости, Кремль и Белый дом обсуждают возможность частичного локдауна со 2 ноября и до конца зимы. Главным сторонником повторного карантина выступает мэр Москвы Сергей Собянин. Кремлю повторение весенней ситуации категорически не нужно, но статистика по заболеваемости выглядит все более угрожающей.