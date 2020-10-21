Путин предупредил о новых проблемах в экономике. Но карантин исключил 553 0 Экономика

Президент России Владимир Путин пообещал не вводить жестких мер в связи с распространением коронавируса, но предупредил – впереди нас ждут «новые острые проблемы» в экономике. Об этом глава государства заявил во время видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.