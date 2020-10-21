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Путин предупредил о новых проблемах в экономике. Но карантин исключил
21 Октября 2020 553 0 Экономика
Президент России Владимир Путин пообещал не вводить жестких мер в связи с распространением коронавируса, но предупредил – впереди нас ждут «новые острые проблемы» в экономике. Об этом глава государства заявил во время видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
И без карантина проблем не оберемся
- Симптоматично, что президент Путин не выступил с национальным обращением по поводу второй волны коронавируса и не информировал граждан о планах властей на этот счет. Расставить все точки над «i» по поводу нового карантина Путину пришлось на видеоконференции с российскими олигархами, которые беспокоятся за работу своих компаний.
- Путин отметил однозначно – никаких тотальных ограничительных мер не планируется. Он объяснил это тем, что медики научились бороться с болезнью, для этого есть препараты и вакцины. Все остальное дело техники – тестирование, укрепление системы здравоохранения и профилактика.
- Однако крупный бизнес должен иметь в виду, что восстановление мировой экономике крайне неустойчиво и сулит «новые острые проблемы» России. Поскольку в некоторых странах вводятся повторные локдауны, это неизбежно сказывается на работе целых секторов экономики и спросе на импортное сырье, в частности из России.
- При этом системообразующие для российской экономики компании «завязаны на сложные кооперационные, торговые цепочки». В связи с этим крупные отечественные предприятия «проходят испытания на прочность». Так, например, из-за первой волны коронавируса валютная выручка от экспорта России упала до минимума с 2004 года. Всего за девять месяцев экспорт принес стране 76,9 млрд долларов, на 26% меньше, чем годом ранее.
- Саудовская Аравия уже просигнализировала России, что с 1 января 2021 года страны не смогут увеличить добычу нефти по соглашению ОПЕК+, так как мировая экономике просто не переварит дополнительные объемы топлива. Путин провел несколько телефонных переговоров с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом и договорился держать добычу на низком уровне – около 9 млн баррелей в сутки вместо 11 млн.
- Все проблемы экономики отражаются и на внутреннем рынке: в сентябре легкое восстановление июля-августа прекратилось и началось ухудшение всех показателей. Оборот розничной торговли упал на 3%, а промышленный выпуск и обработка снизились на 5%. Центробанк больше не может поддержать кредитами экономику, поскольку снижение ключевой ставки ниже 4,25% уронит еще сильнее курс рубля.
- Поэтому введение повторного карантина могла бы убить сотни и тысячи компаний. Члены РСПП просили Путина перед встречей не вводить карантин и публично высказаться по его поводу. Путин это сделал по просьбе олигархов. Но подчеркнул, что точечные меры все же будут применяться. «Они должны и будут дальше продолжаться», – сказал Путин, не разъяснив, что имеет в виду.
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