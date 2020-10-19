Карантинные ограничения вводят в Москве. На очереди – Россия 16196 16 Политика

Власти отказались объявлять национальный карантин и разом вводить весь комплекс ограничений, который действовал этой весной при первой волне коронавируса. Вместо этого они предпочли «рубить хвост кошке по частям» – применять точечные ограничения для граждан, увеличивая их количество. Полигоном для внедрения новых методов выступает Москва, где, с одной стороны, фиксируется наибольшее количество заразившихся в сутки – более 5 тыс. человек, а с другой – само руководство города, в частности мэр Сергей Собянин, относится к ярым сторонникам повторного карантина.