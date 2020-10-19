Капитал страны
ENGLISH
19 ОКТ, 19:13 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Карантинные ограничения вводят в Москве. На очереди – Россия
19 Октября 2020 16196 16 Политика
Власти отказались объявлять национальный карантин и разом вводить весь комплекс ограничений, который действовал этой весной при первой волне коронавируса. Вместо этого они предпочли «рубить хвост кошке по частям» – применять точечные ограничения для граждан, увеличивая их количество. Полигоном для внедрения новых методов выступает Москва, где, с одной стороны, фиксируется наибольшее количество заразившихся в сутки – более 5 тыс. человек, а с другой – само руководство города, в частности мэр Сергей Собянин, относится к ярым сторонникам повторного карантина.
Московский образец для регионов
- Россия вовсю прыть несется к новым рекордам по количеству заболевших коронавирусом – суточный прирост 19 октября достиг почти 16 тыс. человек (15982, 5376 из которых пришлись на Москву). Еще полторы недели назад аналитики из Сбербанка прогнозировали такое число заражений на пике второй волны 8 или 12 ноября. Но даже математические модели банкиров расходятся с реальностью и оказываются несостоятельными.
- На прошлой неделе источники сообщили о том, что Кремль и Белый дом в связи с увеличившимся масштабом заболеваемости обсуждали возможность частичного карантина со 2 ноября и, предположительно, до конца зимы. При этом главным сторонником такого сценария называли столичного градоначальника Сергея Собянина, а главного противника – администрацию президента, которая, тем не менее, находится между двух огней – второй волной коронавируса и социально-экономическими последствиями локдауна.
- Пока на федеральном уровне чиновники уровня вице-премьера Татьяны Голиковой заверяют россиян, что пандемия находится «под контролем» у властей, московские власти медленно, но верно закручивают гайки и, по сути, вводят карантин, который дальше может распространиться на другие регионы России.
- Мэр Москвы в своем блоге рассуждает о «среднем пути» между жестким локдауном и отказом от ограничений. Его тактика подразумевает оправдание нежелательных для граждан решений представлением еще более нежелательных ограничений, которые не будут приняты, если общество пойдет на «малые жертвы». Так, например, Собянин говорит о невозможности введения комендантского часа или полного закрытия города. Но лишь затем, чтобы ввести систему идентификации посетителей в непродовольственных магазинах, заведениях общепита, развлекательных местах и т.д.
- Сейчас московские власти вводят подобную систему как «альтернативу полному закрытию торговых точек». С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, работающие с полночи до 6 утра возможен только по регистрации номеров телефонов. Человек на входе должен просканировать QR-код или отправить СМС. Штраф за неисполнение для бизнеса составляет 300-500 тыс. руб.
- Теперь эта же система будет распространена на рестораны, непродовольственные магазины и салоны красоты, объявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Чиновник оговорился, что это произойдет в том случае, если система докажет свою эффективность в ночных клубах и барах. Но нет сомнений, что она будет введена.
- В то же время Собянин предупредил, что уже принятые меры власть будет «жестко и системно контролировать». Это и удаленка для 30% сотрудников, и соблюдение масочного режима в транспорте, и рекомендация людям 65 лет и старше сидеть дома. Это «новая реальность, в которой придется жить до окончания пандемии», заявил Собянин.
- При этом в регионах Кремль все оставляет на усмотрение губернаторов – им переданы широкие полномочия на проведение мер по борьбе с коронавирусом. Однако и они стоят перед дилеммой: вводить ограничительные меры или ничего не делать. Хорошего решения нет – и то, и другое приведет к росту социального недовольства, а оно, в свою очередь, к критике власти и потери управляемости. Все больше во власти говорят о необходимом втором пакете финансовой помощи социально уязвимым гражданам, который помог бы оправдать частичный карантин. Без этой помощи ситуация может окончательно выйти из-под контроля.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
16 ОКТ, 17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16 ОКТ, 16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
15 ОКТ, 17:50 Прогулочные яхты для Каспия, кроме комплектующих для ракет, начал изготавливать завод в Дагестане
15 ОКТ, 17:18 Международный центр перспективных ядерных технологий открыли на острове Русский в Приморье
15 ОКТ, 16:46 ЦМТ: гостеприимство по лучшим стандартам
Написать комментарий
"Пандемия находится под контролем властей" Более откровенной чуши я ещё не читал. Под контролем ежесуточно по 5 000 вновь заражённых только в Москве? Не хилый такой контроль. Писали бы уж правду: контролировать НЕ можем, а карантин не объявляем потому, что под Собяниным уже вовсю качается кресло, Путин вообще уходит от этой темы, кроме вещания обычных слов из бункера. И вообще, всем глубоко насрать на народ.Лишь бы свои карманы набить.
а что,Москва уже не Россия ? значит,надо отделятся . столица-Хабаровск!
У нас болеют учителя и приходится работать в две смены!Приходишь домой и валишься с ног,а ещё журналы и прочие бумаги надо заполнять и опять к завтрашнему дню готовиться!Где забота о людях?Поесть некогда,весь день с детьми на ногах!Страшно ходить на работу!Надо ввести дистант до вакцинации!
Повальное заражение людей Ковидом. Такая огромная смертность ! А в регионах вообще ничего не делают !
Все эти меры ничего не дадут.Главными разносчиками инфекции являются дети,которые болеют бессимптомно.И даже закрытие школ и детских садов ничего не даст. С улицы детей не уберешь
Все эти меры ничего не дадут.Главными разносчиками инфекции являются дети,которые болеют бессимптомно.И даже закрытие школ и детских садов ничего не даст. С улицы детей не уберешь
Лучше бы конечно закрыть все, дождаться массового выпуска вакцины и выпускать из самоизоляции только вакцинировавшихся, но если этого делать не хотят, тогда конечно нужно делать такой контроль, желательно повсюду. Чтобы система могла отследить контактировавших с больными и оперативно их изолировать.