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Носить маски и перчатки вредно. Какие заболевания грозят россиянам из-за введенного масочного режима
28 Мая 2020 666 1 Общество
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Во многих регионах России введен обязательный масочный режим. Россияне обязаны надевать маску и перчатки не только при нахождении в общественных местах, но и при любом выходе из дома. Тем не менее, все больше экспертов утверждают, что постоянное ношение средств индивидуальной защиты и использование большого количества антисептиков может привести к серьезным заболеваниям, таким, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые инфекции, а также разнообразным дерматитам и аллергиям.
- Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал "Интерфаксу", почему ношение масок и перчаток является вредным. Так, вирусолог отметил, что коронавирус не сохраняется на поверхностях длительное время, а все исследования, утверждающие обратное, обнаруживают лишь следы наличия вируса, который является нежизнеспособным и не может никого заразить.
- Поэтому, ношение перчаток не спасает от заражения, тем более, что даже используя перчатки, люди все равно прикасаются к волосам и дотрагиваются до лица. А ведь прикасаясь перчатками к различным поверхностям, мы собираем на них огромное количество загрязнений - грибков, аллергенов, вирусов и бактерий. Эксперт утверждает, что долгое ношение перчаток является вредным, так как портит кожу, наш естественный защитный механизм, и может привести к грибковым заболеваниям и дерматитам.
- Ношение масок на улице также является абсолютно бесполезным, а иногда даже вредным. Коронавирус не летает по воздуху, и соблюдая необходимую дистанцию человек может защитить себя от вируса. Естественно, маска необходима в условиях большого скопления народа, но носить ее надо строго не больше часа и не забывать, что маска является одноразовым продуктом. Но большое ли количество россиян меняет маску каждый час? А многие, из-за элементарного отсутствия средств, надевают одну и ту же маску не раз и не два. По словам специалиста, на маске скапливается большое количество бактерий, вирусов и грибков, и уже через два часа маска станет не защитой, а серьезным источником заражения.
- Что же касается слишком частого использования антисептических средств, то они серьезно портят кожу, уничтожая полезную микрофлору, которая играет важную роль в защите рук. Антисептики также пересушивают кожу, что приводит к растрескиванию и открывает путь к грибковым заболеваниям и дерматитам. А дезинфекция улиц опасна тем, что увеличивает количество бактерий, устойчивых к тем или иным средствам. И если такие бактерии попадут в общественные места, скажем в больницы или общежития, вывести их не удастся никакими средствами.
- Так чем же нам грозит введение строгого масочно-перчаточного режима? Эксперт предсказывает возникновение большого количества болезней, таких, как эмфизема легких и бронхиальная астма, увеличится количество грибковых инфекций и разнообразных кожных заболеваний, включая дерматиты, усилятся уже имеющиеся аллергии и появятся новые случаи аллергических реакций, возрастет количество бактериальных заболеваний.
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За последнее время, нашим правительством и государственной думой - были приняты, законы против народа. Власть утратило доверие, СМИ -занимаются враньём. Реальный рейтинг президента - минимальный. Так, что и раздутая властями корона вирусная угроза - это преувеличение и такое же очередное враньё