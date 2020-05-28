Носить маски и перчатки вредно. Какие заболевания грозят россиянам из-за введенного масочного режима 666 1 Общество img_copyright

Во многих регионах России введен обязательный масочный режим. Россияне обязаны надевать маску и перчатки не только при нахождении в общественных местах, но и при любом выходе из дома. Тем не менее, все больше экспертов утверждают, что постоянное ношение средств индивидуальной защиты и использование большого количества антисептиков может привести к серьезным заболеваниям, таким, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые инфекции, а также разнообразным дерматитам и аллергиям.