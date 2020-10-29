Набиуллина предупредила – россияне заберут триллионы рублей из банков 570 0 Экономика

Российским банкам в ближайшие годы необходимо готовиться к набегу вкладчиков, которые заберут несколько триллионов рублей со срочных вкладов. Такую перспективу обрисовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет». Впрочем, по ее мнению, банки сами виноваты – они опустили ставки вплотную к инфляции, до 4,3% годовых. Однако аналитики придерживаются другого мнения – банки лишь следовали ключевой ставке ЦБ, которая опустилась до 4,25%, а ее снижала уже сама Набиуллина. Тем самым она уступила промышленному лобби в правительстве.