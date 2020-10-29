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Набиуллина предупредила – россияне заберут триллионы рублей из банков

29 Октября 2020 570 0 Экономика
Набиуллина предупредила – россияне заберут триллионы рублей из банков

Российским банкам в ближайшие годы необходимо готовиться к набегу вкладчиков, которые заберут несколько триллионов рублей со срочных вкладов. Такую перспективу обрисовала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет». Впрочем, по ее мнению, банки сами виноваты – они опустили ставки вплотную к инфляции, до 4,3% годовых. Однако аналитики придерживаются другого мнения – банки лишь следовали ключевой ставке ЦБ, которая опустилась до 4,25%, а ее снижала уже сама Набиуллина. Тем самым она уступила промышленному лобби в правительстве.

Набиуллина не порадовала банкиров

  • На форуме «Россия зовет» глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила банкиров об оттоке вкладов на триллионы рублей в ближайшие годы. Согласно статистике Банка России, с начала года россияне уже забрали 685 млрд руб. со срочных вкладов. Таким образом, их объем уменьшился до 22,193 трлн на 1 октября.
  • При этом общий объем средств россиян в банках вырос на 2,842 трлн руб. Но эти деньги размещены не на вкладах, а на текущих счетах, к которым привязаны кредитные карточки. Эти деньги россияне могут в любой момент снять или потратить. Переманить средства с текущих счетов на депозиты банки не в состоянии.
  • По мнению Набиуллиной, причина этого – низкие ставки. На середину октября, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банках была на уровне 4,3% годовых. При инфляции в 3,8% и прогнозе Росстата до конца года в 4,3% такие ставки не покрывают рост цен и ведут к потере денег граждан на вкладах. Более того, у самых крупных банков ставки давно не покрывают инфляцию и находятся на уровне 3%. То есть со 100 руб. на депозите вкладчик уже теряет 80 копеек, а к концу года будет терять 1,3 руб. в реальном выражении.
  • Именно поэтому в ближайшее время россияне выведут несколько триллионов руб. из банков, считает Набиуллина. По ее мнению, деньги уйдут в альтернативные инвестиционные инструменты, куда их уже заманивают охотники за деньгами. Волнует главу ЦБ и то, что россияне выходят в наличные – их объем вырос на 2,5 трлн руб. с начала года и никак не уменьшается.
  • По мнению аналитиков, вывод средств из банков имеет несколько причин: во-первых, президент Владимир Путин ввел налог на депозиты в 13%, во-вторых, ЦБ за короткий период снизил ставку с 7% до 4,25% и «обнулил» доходность по вкладам.
  • Некоторые считают, что Набиуллина пошла на резкое понижение ставки под давлением правительства и обстоятельств: промышленное лобби требовало через правительство дешевого кредита, а пандемия и кризис в экономике – доступных ресурсов для восстановления экономики.
  • В этой схеме за счет сбережений россиян должны были быть прокредитованы предприятия. Но россияне не согласились терять сбережения и финансировать экономический рост. Они и дальше будут спасать накопленные деньги и выводить их из банков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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