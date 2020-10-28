Набиуллина потеряла контроль над наличными. Объем вырос до критического 709 0 Экономика

Пандемия коронавируса дала тяжелое осложнение на экономику России – оставшиеся без поддержки граждане и компании мигрировали в серую зону и предпочитают расплачиваться наличными, чтобы не мелькать на радарах властей. Когда за три месяца – с марта по июнь – объем наличных на руках увеличился на 2 трлн руб., глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспешила успокоить: денежная масса уменьшится сразу после выхода страны из карантина. Но прогноз не сбылся – денежная масса не перестала расти и осенью.