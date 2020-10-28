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Набиуллина потеряла контроль над наличными. Объем вырос до критического

28 Октября 2020 709 0 Экономика
Набиуллина потеряла контроль над наличными. Объем вырос до критического

Пандемия коронавируса дала тяжелое осложнение на экономику России – оставшиеся без поддержки граждане и компании мигрировали в серую зону и предпочитают расплачиваться наличными, чтобы не мелькать на радарах властей. Когда за три месяца – с марта по июнь – объем наличных на руках увеличился на 2 трлн руб., глава ЦБ Эльвира Набиуллина поспешила успокоить: денежная масса уменьшится сразу после выхода страны из карантина. Но прогноз не сбылся – денежная масса не перестала расти и осенью.

В России еще никогда не было столько наличных

  • Россияне и бизнес переходят на наличные, чтобы выжить в пандемию коронавируса. С марта месяца, когда власти объявили «нерабочие дни с сохранением заработной платы» и лишили только по официальной статистике 3 млн человек работы, объем наличных в обороте начал расти как на дрожжах. За три месяца локдауна в обращение поступило 2 трлн руб., а общий объем денежной массы подскочил до 12,413 трлн.
  • Запихнуть это «тесто» обратно в «кадку» глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала со временем после выхода из карантина. Спрос на наличные вернется к нормальным значениям, а излишняя масса будет изъята из оборота за счет расходов и инкассации, убеждала Набиуллина. Однако статистика ЦБ показывает, что с июля по октябрь объем наличных подрос на 506 млрд руб., до 13 трлн. И уменьшаться не собирается.
  • Причем, по динамике денежной массы можно четко проследить вторую волну коронавируса, которую власти замалчивают. Если в июле объем наличных вырос на 185,8 млрд, а в августе – на 109,9 млрд, то в сентябре 86,6 млрд были «инкассированы», как и предсказывала Набиуллина. Но в октябре стало понятно, что пандемия набирает обороты и, как следствие, – с начала месяца количество наличных выросло на 124,8 млрд руб.
  • Экономисты уверены, что спрос на наличные обусловлен переходом граждан и бизнеса в зону серой экономики. У этого есть причина: власти никак не помогли россиянам в сложный период и по условному договору граждане ничего не должны больше государству. Предприниматели же уходят от налогов, поскольку их власти тоже особо не поддержали, превратив поддержку в форменное издевательство над здравым смыслом. Поступления самого главного налога – НДС – рухнули в сентябре на 23%. Это ответ бизнеса «Чемберлену» в правительстве.
  • Банкиры успокаивают себя – наличная масса растет сейчас в пять раз медленнее, чем в марте-июне, но поводов для успокоения у них нет: традиционно денежная масса сокращается осенью в силу бюджетного процесса. Бюджет вытягивает все соки из экономики, чтобы в декабре провести основные расходы. Но сейчас бюджетный пылесос не может собрать все необходимые деньги. Что-то сломалось в этом механизме.
  • Несмотря на то что во всем мире люди не доверяют властям и предпочитают во время пандемии вместо обещаний политиков иметь наличные в кармане, Россия обошла по росту объема наличных в экономике всех – США, Германию, Францию и другие страны. В том числе этот фактор предвещает стране рост инфляции и экономическую нестабильность, на которую Набиуллина постаралась намекнуть брошью на последней пресс-конференции.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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