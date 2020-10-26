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Охотники за деньгами россиян оживились. Более 3 трлн руб. скоро заберут из банков
26 Октября 2020 827 0 Экономика
Российские банки в 2020 году решили зарабатывать на комиссиях и девальвации рубля, а не на инвестировании средств россиян. После снижения ключевой ставки Центробанка до 4,25% доходность банковских вкладов стремительно полетела вниз и достигла отрицательных значений – сейчас встречаются депозиты под 3%, а средний уровень ставки в десяти крупнейших банках едва покрывает инфляцию. Из-за того, что деньги сгорают на счетах, россияне уже забрали рекордную сумму из банков, а до 2025 года вынесут из них еще 3,4 трлн руб. Однако за деньгами, которые не могут удержать кредитные организации, уже начали охотиться.
Деньги должны работать
- Мягкая денежно-кредитная политика Центробанка не привела к экономическому чуду – заводы и пароходы не строятся в массовом порядке за доступный кредит, а газеты об этом не трубят. Напротив, займы остаются дорогими (от 15% и выше), а доходы россиян от вкладов в банках стремятся к нулю и даже приносят убытки – ставки по депозитам перестали покрывать инфляцию.
- Россияне умеют считать деньги – из общего объема вкладов в 30 трлн руб. около 700 млрд руб. они вывели из банков, перевели на текущие счета 2,5 трлн руб. и еще 2,5 трлн руб. взяли в виде наличных. Этот отток средств продолжится и к 2025 году банки потеряют еще 3,4 трлн руб., прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве.
- Спасать сбережения россияне будут в трех типах активов: во-первых, деньги пойдут на биржу и будут вложены в ценные бумаги, во-вторых, часть средств пойдет на недвижимость (для этого правительство запустило льготную ипотеку, позволяющую обогащаться застройщикам за счет россиян) и, наконец, на приобретение долларов и евро. Однако больше всего денег привлечет именно биржа. Об этом говорила даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив рекордный переток средств с депозитов на рынок капитала. По состоянию на конец июля на брокерских счетах и счетах доверительного управления было 4 трлн руб., что на 800 млрд руб. больше по сравнению с началом года.
- На этом фоне, как пишут «Ведомости», инвестиционные компании начали охотиться за деньгами россиян, которые они выводят из банков. В частности, они снижают комиссии или вовсе отменяют их, проводят бесплатное обучение, предоставляют аналитику или гарантируют возврат убытков при неудачных вложениях.
- Участники рынка ждали этого, наблюдая за снижением ставок по депозитам в банках. По мнению директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазова, в 2020 году рынок ждет «масштабный приток» новых игроков, поскольку в стране «запущен очень долгосрочный механизм» и люди будут искать альтернативу депозиту, «пробовать, инвестировать, зарабатывать».
- Но на рынке инвестиционных услуг появляются и липовые конторы, которые обещают трехзначную доходность, предлагают слишком сложные инвестиционные инструменты и запутанные схемы инвестирования. Облегчают ловлю на живца агенты из нефинансового сектора – ретейлеры, телекомпании, соцсети, а также онлайн продажи и мобильные приложения.
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