Охотники за деньгами россиян оживились. Более 3 трлн руб. скоро заберут из банков 827 0 Экономика

Российские банки в 2020 году решили зарабатывать на комиссиях и девальвации рубля, а не на инвестировании средств россиян. После снижения ключевой ставки Центробанка до 4,25% доходность банковских вкладов стремительно полетела вниз и достигла отрицательных значений – сейчас встречаются депозиты под 3%, а средний уровень ставки в десяти крупнейших банках едва покрывает инфляцию. Из-за того, что деньги сгорают на счетах, россияне уже забрали рекордную сумму из банков, а до 2025 года вынесут из них еще 3,4 трлн руб. Однако за деньгами, которые не могут удержать кредитные организации, уже начали охотиться.