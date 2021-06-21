Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей
21 Июня 2021 103 0 Экономика
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина последовательно выступает против прямых выплат россиянам в кризис. Она убеждена – раздача денег людям приведет к росту инфляции. Чиновница говорила об этом и в 2020 году, когда в США, ЕС и других странах гражданам оказывали финансовую помощь. Российские власти не пошли по этому пути, в результате доходы граждан упали на 3%, а инфляция все равно выросла и установила пятилетний рекорд – 6%.
Наибуллина против раздачи
- По словам Эльвиры Набиуллиной, если власти начнут «просто печатать» и раздавать деньги россиянам, это приведет к росту инфляции. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде». «Спрос вырастет, а предложения нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», – считает глава ЦБ.
- Однако в апреле 2020 года властям предлагали не печатать деньги, а раздать средства из Фонда национального благосостояния, в котором находилось более 8 трлн руб. Группа российских экономистов, в числе которых были бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, профессор ВШЭ Константин Сонин, рекомендовала потратить около 4,5 трлн руб. из ФНБ на поддержку россиян во время пандемии.
- Этого не было сделано, что привело к падению доходов россиян в 2020 году на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще на 3,6%. Таким образом, доходы упали до уровня 2010 года – целое десятилетие оказалось потерянным для кошельков россиян. Фактически, кризис 2020 года был пройден за счет падения доходов россиян, поэтому глубина падения экономика оказалась ниже, чем в развитых странах.
- Более того, не удалось ЦБ и справиться с инфляцией. Она вышла за пределы 4% и к июню 2021 года достигла 6%, а по продовольствию – 8%. Однако и это «средняя температура по больнице»: 24 социально значимых товара подорожали в апреле на 15,6%. Инфляция вернется к 4% только к 2022 году, говорит Набиуллина. При этом этим летом рост цен может пробить отметку в 7%. В результате власти отказались от помощи россиянам, но и с инфляцией не справились. Пришлось регулировать цены на отдельные продукты питания.
- Одним из сторонников Набиуллиной в вопросе раздаче денег является глава Сбербанка Герман Греф. «Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса – «вертолетные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика», – заявил Греф на Петербургском экономическом форуме. По его мнению, денег не хватит, чтобы помочь всем, «и не нужно помогать всем». Он отметил, что помогать нужно бедным, то есть выступил за адресную помощь, о которой говорит президент.
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- В апреле 2021 года Греф говорил иначе. Тогда он утверждал, что у российский властей нет средств, чтобы раздать деньги гражданам. «Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», – говорил Греф. Между тем «снаряды» ФНБ в 2021 году Путин поручил раздать госкомпаниям, компаниям миллиардеров и чиновникам.
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