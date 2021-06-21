Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ИЮН, 11:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 ИЮН, 11:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей

21 Июня 2021 103 0 Экономика
Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина последовательно выступает против прямых выплат россиянам в кризис. Она убеждена – раздача денег людям приведет к росту инфляции. Чиновница говорила об этом и в 2020 году, когда в США, ЕС и других странах гражданам оказывали финансовую помощь. Российские власти не пошли по этому пути, в результате доходы граждан упали на 3%, а инфляция все равно выросла и установила пятилетний рекорд – 6%.

Наибуллина против раздачи

  • По словам Эльвиры Набиуллиной, если власти начнут «просто печатать» и раздавать деньги россиянам, это приведет к росту инфляции. Об этом она заявила в интервью «Комсомольской правде». «Спрос вырастет, а предложения нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», – считает глава ЦБ.
  • Однако в апреле 2020 года властям предлагали не печатать деньги, а раздать средства из Фонда национального благосостояния, в котором находилось более 8 трлн руб. Группа российских экономистов, в числе которых были бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, профессор экономики парижской Sciences Po Сергей Гуриев, профессор ВШЭ Константин Сонин, рекомендовала потратить около 4,5 трлн руб. из ФНБ на поддержку россиян во время пандемии.
  • Этого не было сделано, что привело к падению доходов россиян в 2020 году на 3%, а в первом квартале 2021 года – еще на 3,6%. Таким образом, доходы упали до уровня 2010 года – целое десятилетие оказалось потерянным для кошельков россиян. Фактически, кризис 2020 года был пройден за счет падения доходов россиян, поэтому глубина падения экономика оказалась ниже, чем в развитых странах.
  • Более того, не удалось ЦБ и справиться с инфляцией. Она вышла за пределы 4% и к июню 2021 года достигла 6%, а по продовольствию – 8%. Однако и это «средняя температура по больнице»: 24 социально значимых товара подорожали в апреле на 15,6%. Инфляция вернется к 4% только к 2022 году, говорит Набиуллина. При этом этим летом рост цен может пробить отметку в 7%. В результате власти отказались от помощи россиянам, но и с инфляцией не справились. Пришлось регулировать цены на отдельные продукты питания.
  • Одним из сторонников Набиуллиной в вопросе раздаче денег является глава Сбербанка Герман Греф. «Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса – «вертолетные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика», – заявил Греф на Петербургском экономическом форуме. По его мнению, денег не хватит, чтобы помочь всем, «и не нужно помогать всем». Он отметил, что помогать нужно бедным, то есть выступил за адресную помощь, о которой говорит президент.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В апреле 2021 года Греф говорил иначе. Тогда он утверждал, что у российский властей нет средств, чтобы раздать деньги гражданам. «Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», – говорил Греф. Между тем «снаряды» ФНБ в 2021 году Путин поручил раздать госкомпаниям, компаниям миллиардеров и чиновникам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального

Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального
Политика

«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму

«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
Политика 5

Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году

Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
Экономика 7

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
Экономика 6

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями

ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями

Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Новости дня

11:15 Набиуллина: раздача денег россиянам способствует росту цен Набиуллина: раздача денег россиянам способствует росту цен
Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального
Встреча в Женеве не помогла. Байден введет санкции за Навального
10:53 Власти рекомендовали сократить рабочий день из-за рекордной жары в Москве Власти рекомендовали сократить рабочий день из-за рекордной жары в Москве
10:38 Белый дом: саммит Путина и Байдена не повлиял на политику США по санкциям Белый дом: саммит Путина и Байдена не повлиял на политику США по санкциям
09:33 Министр труда разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без зарплаты Министр труда разрешил отстранять от работы непривитых сотрудников без зарплаты
08:12 Иран отключил построенную «Росатом» АЭС из-за угрозы аварии Иран отключил построенную «Росатом» АЭС из-за угрозы аварии
20 ИЮН, 10:22 После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму После «звонка Путина» главврач Коммунарки согласился пойти в Госдуму
«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
«Путин поставил Медведева перед фактом». Бывший премьер не пойдет на выборы в Госдуму
19 ИЮН, 14:20 Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины Белоруссия отказалась принимать самолеты с Украины

Узнай, страна!

19 ИЮН, 10:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями ТОП-10 достижений недели: регионы России приумножали природные богатства высокими технологиями
Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
Путин потребовал повысить доходы россиян и снизить бедность к 2026 году
19 ИЮН, 10:42 Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача Регулирование обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача
19 ИЮН, 10:14 В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти
19 ИЮН, 07:21 В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды В Ярославской области запустили модернизированное производство медицинской одежды
18 ИЮН, 23:30 В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе В Красноярском крае впервые в России внедрили обучающую программу летных экипажей на VR-платформе
18 ИЮН, 18:18 В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня
Авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии новых рейсов в Турцию с 25 июня
17 ИЮН, 23:54 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
17 ИЮН, 23:12 В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат
16 ИЮН, 23:58 В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти
16 ИЮН, 23:20 В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter