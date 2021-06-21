Набиуллина назвала последствие раздачи денег россиянам. Оно наступило и без денежной помощи властей 103 0 Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина последовательно выступает против прямых выплат россиянам в кризис. Она убеждена – раздача денег людям приведет к росту инфляции. Чиновница говорила об этом и в 2020 году, когда в США, ЕС и других странах гражданам оказывали финансовую помощь. Российские власти не пошли по этому пути, в результате доходы граждан упали на 3%, а инфляция все равно выросла и установила пятилетний рекорд – 6%.