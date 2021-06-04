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«Не нужно помогать всем». Греф выступил против раздачи денег россиянам

4 Июня 2021 443 6 Экономика
«Не нужно помогать всем». Греф выступил против раздачи денег россиянам

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против помощи россиянам по «западным» рецептам – прямой раздачей денег. Он назвал «вертолетные деньги» в качестве поддержки граждан в пандемию на Западе абсолютно нерациональным шагом. По словам Грефа, денег никогда не хватит для того, чтобы помочь всем и нет такой нужды.

Греф против помощи россиянам

  • Глава Сбербанка раскритиковал денежную помощь гражданам в развитых странах, которые сделали главным своим приоритетом в пандемию – поддержку людей и их доходов. «Посмотрите, что происходило в мире во время коронавируса – «вертолетные деньги». Это раздавали деньги всем. Но это абсолютно нерациональная политика», – цитируют Грефа «Ведомости».
  • Греф убежден – денег не хватит, чтобы помочь всем. «И не нужно помогать всем. Нужно помогать бедным. Нужно помогать тем, у кого сложилась жизненная ситуация таким образом, что у него не хватает доходов для достойной жизни», – подчеркнул Греф. Он выступил за адресную помощь, а также за увеличение зарплат, социальных пособий, пенсий и прочих выплат тем, кто нуждается.
  • Российские власти помогли гражданам и экономике всего на 4% ВВП, тогда как США – на 26%, Великобритания – на 16%, а Япония и Германия – на 14%, подсчитали в «Эксперт РА». Россия прошла кризис за счет снижения жизненного уровня граждан – доходы обрушились на 3,6% и вернулись на уровень 2010 года. Выплаты россиянам от государства составили в коронавирусный год всего 0,9% ВВП – меньше 1 трлн руб. на 146 млн населения, оценил МВФ.

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  • Чиновники в 2020 году упражнялись в объяснениях, почему власти отказывают людям в финансовой помощи, когда те лишились работы или находятся на карантине. Министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что рубль «не резервная валюта», поэтому его нельзя печатать бесконтрольно (после этих слов ЦБ напечатал около 1 трлн руб. для банков, чтобы они его заняли Минфину, нерезрвный статус валюты никак не помешал). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предостерегала, что раздача денег обернется всплеском инфляции – в итоге и без этого ЦБ не смог ужержать рост цен на целевом уровне в 4%. В апреле 2021 года инфляция выросла до 5,8%, а по 24 социально значимым продуктам – до 15,6%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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С
20:27 1 0
Стас:

Да хуже России наверное и не кто и не живет, ну не считая ЮАР. Простому народу приходится тяжело. Живут одни олигархи и им приближенные!

К
19:34 1 0
Константин:

Естественно, зачем же всем? Только ему "особо эффективному менеджеру". Такая светлая мысль его посетила, наверное, Когда триллион рублей для "поддержания штанов" Сбербанку клянчил у государства

И
17:57 1 0
И.И..:

меньше эмоций и игры на публику, большее знание вопросов- полезнее в любом деле.

И
17:55 1 0
И.И..:

Грабёж (ст. 161 Уголовного кодекса России) — открытое хищение чужого имущества. Грабёж выражается в похищении имущества, совершённом без насилия над личностью или с насилием, которое не опасно для жизни и здоровья.

И
17:52 1 0
И.И..:

получение прибыли через услуги предоставляемые населению-грабежом не являются.процентная ставка по выданным кредитам определяются в большей степени положением дел в экономике, за которую в ответе правительство под руководством мудрого президента, а так же политикой ЦБ РФ. что касается кому оказывать помощь, то это всего лишь мнение грефа на которое он имеет право как и любой гражданин.

В
16:30 2 0
Вера:

Греф обеспечил себя миллиардами,за счёт грабительских процентов по кредитам и депозитам и озаботился ,как-бы кому копейка не перепала.

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