«Не нужно помогать всем». Греф выступил против раздачи денег россиянам 443 6 Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против помощи россиянам по «западным» рецептам – прямой раздачей денег. Он назвал «вертолетные деньги» в качестве поддержки граждан в пандемию на Западе абсолютно нерациональным шагом. По словам Грефа, денег никогда не хватит для того, чтобы помочь всем и нет такой нужды.