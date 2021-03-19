Набиуллина начала борьбу с ростом цен. ЦБ впервые с 2018 года поднял ставку 264 0 Экономика

Центробанк приступил к ужесточению денежно-кредитной политики в России. Против ожиданий рынка регулятор поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 4,5%. В пресс-релизе ЦБ объяснил свое решение ростом потребительских цен до 5,8% по состоянию на 15 марта. Руководство регулятора пообещало вернуть инфляцию к цели в 4% к первой половине 2022 года. При этом ЦБ анонсировал дальнейшее повышение ключевой ставки. Уже в апреле она может вырасти до 4,75%.