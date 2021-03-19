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Набиуллина начала борьбу с ростом цен. ЦБ впервые с 2018 года поднял ставку
19 Марта 2021 264 0 Экономика
Центробанк приступил к ужесточению денежно-кредитной политики в России. Против ожиданий рынка регулятор поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 4,5%. В пресс-релизе ЦБ объяснил свое решение ростом потребительских цен до 5,8% по состоянию на 15 марта. Руководство регулятора пообещало вернуть инфляцию к цели в 4% к первой половине 2022 года. При этом ЦБ анонсировал дальнейшее повышение ключевой ставки. Уже в апреле она может вырасти до 4,75%.
ЦБ вышел на борьбу с инфляцией
- На очередном заседании совета директоров 19 марта Центробанк впервые с 2018 года принял решение о повышении ключевой ставки. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Банка России. Ключевая ставка выросла с 4,25% до 4,5% годовых.
- В пояснении к решению совет директоров ЦБ отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики продиктовано ускорением инфляции. Сейчас она «складывается выше прогноза ЦБ». По оценкам регулятора, на 15 марта общий уровень инфляции достиг 5,8% при цели в 4%.
- Рост цен ЦБ объяснил устойчивым восстановлением внутреннего спроса при ограничениях на зарубежные поездки. Деньги, которые россияне не израсходовали на путешествия, идут на потребление товаров и услуг внутри страны. С другой стороны, есть проблема с предложением и наращиванием выпуска некоторых товаров.
- Также ЦБ зафиксировал «импорт инфляции» с глобальных продовольственных рынков. Рост цен «может оказаться продолжительным» из-за инфляционных ожиданий россиян, а также планов властей начать расходовать Фонд национального благосостояния.
- Центробанк допускает «возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», говорится в пресс-релизе. Это обусловлено необходимостью вернуться к «нейтральной денежно-кредитной политике», то есть ставке в районе 5-6%. Таким образом, подтверждается информация агентства Bloomberg о резком повышении ключевой ставки в 2021 году до 5,5-6%.
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- За счет этого ЦБ собирается добиться снижения инфляции до 4% годовых «в первой половине 2022 года». Все это говорит о том, что на заседании в апреле ЦБ повысит ставку еще на 0,25%, а к концу года может довести ее до 5,5-6% годовых.
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