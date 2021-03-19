Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 МАР, 19:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 МАР, 19:58 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Набиуллина начала борьбу с ростом цен. ЦБ впервые с 2018 года поднял ставку

19 Марта 2021 264 0 Экономика
Набиуллина начала борьбу с ростом цен. ЦБ впервые с 2018 года поднял ставку

Центробанк приступил к ужесточению денежно-кредитной политики в России. Против ожиданий рынка регулятор поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 4,5%. В пресс-релизе ЦБ объяснил свое решение ростом потребительских цен до 5,8% по состоянию на 15 марта. Руководство регулятора пообещало вернуть инфляцию к цели в 4% к первой половине 2022 года. При этом ЦБ анонсировал дальнейшее повышение ключевой ставки. Уже в апреле она может вырасти до 4,75%.

ЦБ вышел на борьбу с инфляцией

  • На очередном заседании совета директоров 19 марта Центробанк впервые с 2018 года принял решение о повышении ключевой ставки. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Банка России. Ключевая ставка выросла с 4,25% до 4,5% годовых.
  • В пояснении к решению совет директоров ЦБ отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики продиктовано ускорением инфляции. Сейчас она «складывается выше прогноза ЦБ». По оценкам регулятора, на 15 марта общий уровень инфляции достиг 5,8% при цели в 4%.
  • Рост цен ЦБ объяснил устойчивым восстановлением внутреннего спроса при ограничениях на зарубежные поездки. Деньги, которые россияне не израсходовали на путешествия, идут на потребление товаров и услуг внутри страны. С другой стороны, есть проблема с предложением и наращиванием выпуска некоторых товаров.
  • Также ЦБ зафиксировал «импорт инфляции» с глобальных продовольственных рынков. Рост цен «может оказаться продолжительным» из-за инфляционных ожиданий россиян, а также планов властей начать расходовать Фонд национального благосостояния.
  • Центробанк допускает «возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», говорится в пресс-релизе. Это обусловлено необходимостью вернуться к «нейтральной денежно-кредитной политике», то есть ставке в районе 5-6%. Таким образом, подтверждается информация агентства Bloomberg о резком повышении ключевой ставки в 2021 году до 5,5-6%.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • За счет этого ЦБ собирается добиться снижения инфляции до 4% годовых «в первой половине 2022 года». Все это говорит о том, что на заседании в апреле ЦБ повысит ставку еще на 0,25%, а к концу года может довести ее до 5,5-6% годовых.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Мишустин отправил в отставку «королеву Минфина». Нестеренко курировала бюджет

Мишустин отправил в отставку «королеву Минфина». Нестеренко курировала бюджет
Политика

Донаты в интернете обложат налогом. Власти считают это «очень перспективным направлением»

Донаты в интернете обложат налогом. Власти считают это «очень перспективным направлением»
Экономика

Путин напомнил соседним странам об утрате Россией «колоссальных территорий»

Путин напомнил соседним странам об утрате Россией «колоссальных территорий»
Политика 1

«У нас с ним плохо». Чубайс назвал главной проблемой России экономический рост

«У нас с ним плохо». Чубайс назвал главной проблемой России экономический рост
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации

В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации

Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона

Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона

Новости дня

17:59 Литва призвала Украину отказаться от электроэнергии Белоруссии назло России Литва призвала Украину отказаться от электроэнергии Белоруссии назло России
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:30 На Украине считают слова Байдена о Путине "объявлением войны" России На Украине считают слова Байдена о Путине "объявлением войны" России
16:51 В Европе объявили о начале третьей волны COVID-19 В Европе объявили о начале третьей волны COVID-19
16:07 Набиуллина: экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ Набиуллина: экономика РФ восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ
15:28 Германия ответила на сообщения о вложении денег в Украину Германия ответила на сообщения о вложении денег в Украину
14:45 Банк России увеличил размер ключевой ставки Банк России увеличил размер ключевой ставки
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:45 Песков: Путин предложил Байдену провести переговоры в прямом эфире Песков: Путин предложил Байдену провести переговоры в прямом эфире

Узнай, страна!

17:31 В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации В Татарстане открылся крупный животноводческий комплекс после модернизации
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
18 МАР, 13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 МАР, 17:54 В Кировской области представили первый отечественный антибиотик В Кировской области представили первый отечественный антибиотик
17 МАР, 17:02 Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми
16 МАР, 20:57 Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный» Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный»
16 МАР, 14:22 «Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны» «Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter