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Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций

11 Ноября 2020 233 0 Экономика
Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций

Глава правительства Михаил Мишустин снял с должности руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Чиновник боролся с монополизацией российской экономики при президенте Владимире Путине с 2004 года. Этим летом Артемьев признавался, что не преуспел на своем посту – доля государства в российской экономике за время его работы увеличилась с 30% до 70%. Сами же госкорпорации он назвал «монстрами», способствующими возврату России к экономике советского типа. Мишустин, в свою очередь, запретил чиновникам критиковать госкорпорации, поскольку от них зависит экономика страны.

Критиковать монополии больше не будут

  • Госкапитализм, который выстроил Путин за 20 лет правления, плохо сочетается с рыночными принципами. Главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву выпало в течение 16 лет спорить с курсом президента и пытаться править его в мелочах. По его собственному признанию, борьба была не особо эффективной – когда Путин только пришел к власти, доля государства в экономике равнялась 30%, но к 2016 году выросла до 70%.
  • Другими словами, количество различных муниципальных унитарных предприятий утроилось, конкуренция резко ограничилась, рынок стремительно монополизировался, цены на все выросли в несколько раз. Бывший глава ФАС в интервью президенту бизнес-школы «Сколково» Андрею Шаронову признавался, что против госкорпораций боролись все: «Боролся и ты (Шаронов), и я, и многие другие, тот Алексей Кудрин». Однако все они проиграли.
  • ФАС использовала штрафные санкции, чтобы заставить компании следовать рыночным принципам при ценообразовании и соблюдать конкуренцию. Но государственные компании не боялись штрафов, поскольку, в отличие от частных компаний, платили не из собственных средств, а из бюджета, откупаясь от штрафов и продолжая монопольную политику. Перед уходом из ФАС Артемьев говорил, что госкорпорации стали «монстрами», которые тянут Россию обратно к экономике советского типа.
  • Также Артемьев критиковал оборонно-промышленный комплекс. В декабре 2019 года он отметили, что предприятия получают 2 трлн руб. в год из федерального бюджета на программу перевооружения армии, но не сокращают издержки, ведут крайне неэффективную деятельность и копят долги перед банками. Чиновник призывал реформировать «черную дыру» ОПК, чтобы в нее не утекали деньги налогоплательщиков.
  • В свою очередь, глава правительства Мишустин запретил чиновникам критиковать госкомпании. По его словам, любое слово может быть «негативно интерпретировано» бизнесом и финансистами в непростое время и нанести ущерб экономике. Поэтому заявления главы ФАС шли вразрез с «линией партии».
  • Об отставке Артемьев с должности главы ФАС Мишустин объявил 11 ноября в эфире телеканала «Россия 24». Он сменил его на вице-губернатора Петербурга и бывшего топ-менеджера «Ленэнерго» Максима Шаскольского.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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