Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций 233 0 Экономика

Глава правительства Михаил Мишустин снял с должности руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Чиновник боролся с монополизацией российской экономики при президенте Владимире Путине с 2004 года. Этим летом Артемьев признавался, что не преуспел на своем посту – доля государства в российской экономике за время его работы увеличилась с 30% до 70%. Сами же госкорпорации он назвал «монстрами», способствующими возврату России к экономике советского типа. Мишустин, в свою очередь, запретил чиновникам критиковать госкорпорации, поскольку от них зависит экономика страны.