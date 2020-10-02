Мишустин запретил упоминать проблемы «Роснефти» и других госкомпаний 1438 0 Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал чиновников следить за своими высказываниями по поводу крупных государственных компаний и корпораций. Он объяснил свое требование непростой экономической ситуацией в стране. По его мнению, любое слово может быть «негативно интерпретировано» бизнесом и финансистами. Однако само заявление Мишустина еще больше заставило бизнес задуматься о проблемах госкомпаний.