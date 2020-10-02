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Мишустин запретил упоминать проблемы «Роснефти» и других госкомпаний
2 Октября 2020 1438 0 Экономика
Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал чиновников следить за своими высказываниями по поводу крупных государственных компаний и корпораций. Он объяснил свое требование непростой экономической ситуацией в стране. По его мнению, любое слово может быть «негативно интерпретировано» бизнесом и финансистами. Однако само заявление Мишустина еще больше заставило бизнес задуматься о проблемах госкомпаний.
Чиновникам велели следить за высказываниями
- Премьер Мишустин на заседании кабинета министров в четверг, 1 октября, потребовал от чиновников взвешивать свои слова по поводу госкомпаний в непростой экономической ситуации. Он подчеркнул, что на каждом члене правительства лежит «серьезная ответственность», а каждое высказывание «тщательно анализируется бизнесом и финансистами».
- По мнению Мишустина, двусмысленность о российских публичных компаниях «может быть негативно интерпретирована и повлиять на котировки или инвестиционный решения, нанести прямой ущерб экономике».
- При этом решение самого Мишустина и вице-премьера Андрея Белоусова в 3,5 раза повысить НДПИ для сырьевых компаний и отказаться от льгот по добыче нефти ударило по российским компаниям сильнее, чем любая финансовая отчетность этих компаний. Белоусов обвинил бизнес в том, что он «устроил помойку какую-то» из-за дополнительно изымаемых в бюджет «каких-то 50-60 млрд».
- Однако, как утверждает источник Интерфакса, Мишустин имел в виду не недавний эпизод, негативно повлиявший на котировки и инвестиционные решения, и нанесший прямой ущерб экономике, а историю с комментариями вице-премьера Юрия Трутнева о «Роснефти», ее арктических проектах и загрузке Северного морского пути.
- В частности чиновник рассказал о трудностях Северного морского пути – планы по его загрузке находятся на грани срыва и могут не выйти на 80 млн тонн в год к 2024 году. Как узнал РБК, от сроков отстает ключевой проект компании «Восток Ойл» – компания сможет поставлять через четыре года вместо 25 млн тонн только 9,25 млн. Проблемы возникли и у «Востокуголь», который отказался от планов добывать 19 млн тонн угля в год и собирается перевозить лишь 1 млн тонн. Трутнев заявил в июле, что сделает доклад президенту и покажет проблемы.
- По словам источника, чиновник правительства начал давать оценки некоторым положениям контрактов, которые могли негативно сказаться на «Роснефти» и ее новом проекте «Восток Ойл». Источник пояснил, что «Роснефть» одна из крупнейших и системообразующих компаний, крупнейший работодатель и налогоплательщик. Поэтому оценки ее экономической деятельности могут нанести ущерб государственным интересам.
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