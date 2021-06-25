Мишустин уволил главу Роснедр. Он рассказал о заканчивающихся запасах нефти у России 259 1 Политика

Глава правительства России Михаил Мишустин уволил главу Роснедр и до недавнего времени замминистра природных ресурсов Евгения Киселева. «Капитал страны» писал о готовящейся отставке в апреле. Поводом для нее послужило откровенное интервью Киселева, в котором он рассказал об исчерпанности крупных нефтяных месторождений России и дал прогноз, что через 19 лет рентабельная нефть в стране закончится. Сразу после этого власти решили уволить Киселева.