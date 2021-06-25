Мишустин уволил главу Роснедр. Он рассказал о заканчивающихся запасах нефти у России
25 Июня 2021 259 1 Политика
Глава правительства России Михаил Мишустин уволил главу Роснедр и до недавнего времени замминистра природных ресурсов Евгения Киселева. «Капитал страны» писал о готовящейся отставке в апреле. Поводом для нее послужило откровенное интервью Киселева, в котором он рассказал об исчерпанности крупных нефтяных месторождений России и дал прогноз, что через 19 лет рентабельная нефть в стране закончится. Сразу после этого власти решили уволить Киселева.
В отставку за правду
- О том, что Мишустин освободил Киселева от занимаемой должности, сообщает ТАСС. Киселев возглавлял Роснедра с 2016 года и покидает свой пост «в связи с упразднением должности». Роснедра как структура останется частью российских органов власти. Должность главы тоже останется, несмотря на заявленное «упразднение», но она не будет совмещаться с постом зама министра природны.
- Сменит Киселева на посту главы Роснедр его заместитель – Евгений Петров. Он будет «временно исполнять обязанности руководителя», сообщает в своем решении Мишустин. Поводом для отставки Киселева стала его реалистичная оценка состояния нефтяных запасов России. По его словам, фонд открытых месторождений исчерпан, а рентабельных запасов стране хватит на 19 лет. Всего же запасов хватило бы на 58 лет, но большую их часть надо добывать в Арктике, где себестоимость добычи достигает 110-120 долларов за баррель. Более того, у России нет технологий добычи.
- Киселев является профессионалом своего дела. Он горный инженер-геолог и всю жизнь посвятил геологии. Несмотря на то, что его реализм властями воспринимался как пессимизм, оценки Киселева полностью совпадали с данными Минэнерго. Так, например, в профильном ведомстве тоже признали, что нефтяной запас России близок к «исчерпанию потенциала». Правда, Минэнерго давало два прогноза до 2035 года: в оптимистичном удастся открыть много новых месторождений и добыча снизится всего на 1,2%, а в пессимистичном все будет так, как есть, и добыча обрушится на 46%.
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- Киселев так же оговаривался, что нефть закончится через 19 лет, но это «условный, индикативный показатель». «С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», – подчеркивал он. Однако это не очень тянуло на бравый и оптимистичный взгляд на отрасль. В итоге Киселев получил отставку.
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От того, что уволили Кисилева, нефти не прибавится. Но правда в том, что правительству она и не нужна. В случае краха у них есть ресурс, а у людей его нет. Будет очень больно