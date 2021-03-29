Кудрин объяснил невозможность повысить зарплаты учителей и врачей 328 2 Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что сегодня в России невозможно повысить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Этого нельзя добиться одним лишь увеличением бюджетных расходов, заявил чиновник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В США и Евросоюзе сотрудники бюджетной сферы получают больше, потому что у них в 2-2,5 раза выше производительность труда, передает слова Кудрина ТАСС.