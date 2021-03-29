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Кудрин объяснил невозможность повысить зарплаты учителей и врачей

29 Марта 2021 328 2 Экономика
Кудрин объяснил невозможность повысить зарплаты учителей и врачей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что сегодня в России невозможно повысить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Этого нельзя добиться одним лишь увеличением бюджетных расходов, заявил чиновник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В США и Евросоюзе сотрудники бюджетной сферы получают больше, потому что у них в 2-2,5 раза выше производительность труда, передает слова Кудрина ТАСС.

Все дело в производительности

  • Сотрудникам бюджетной сферы в России – в частности учителям и врачам – придется ждать изменений всей системы образования или здравоохранения, прежде чем их зарплаты вырастут до достойного уровня. Такую мысль на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.
  • По словам Кудрина, государство не может «просто взять, повысить» зарплаты и «дальше остаться, как мы жили». Поскольку у большинства школьников «очень низкие в среднем компетенции после выхода из школы» по сравнению с другими странами, то властям надо работать «над качеством наших компетенций, влиянием их на экономику и производительностью». «Просто повышение и выравнивание не решит полностью проблем», – уверен глава Счетной палаты.
  • В ответ на то, что в западных странах бюджетники получают достойные зарплаты, Кудрин заявил, что это результат того, что в США производительность труда врачей и учителей в 2,5 раза выше, чем в России, а в Европе – в 2 раза. «Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны», – подчеркнул Кудрин.
  • При этом, как утверждает Кудрин, единицы стран «позволили себе вывести заработную плату учителей на уровень средней по экономике». В этих странах, по его словам, решили, что отдача образования для экономики будет выше, чем траты на оплату труда учителей. Но Россия не входит в число подобных стран, потому что компетенции по выходу из школы в стране низкие.
  • Также Кудрин обратил внимание на то, что в России наблюдается высокий уровень дифференциации зарплат в одних и тех же отраслях. «Неравенство у нас – это одна из самых острых проблем, которую тоже надо нам рассматривать», – сказал чиновник.
  • К 2018 году президент Владимир Путин обещал вдвое повысить зарплаты младшего и среднего медперсонала, соцработников и школьных учителей, а также научных сотрудников. Это он прописал в «майских указах». Однако, по данным Счетной палаты, это привело к массовым увольнениям и повышению нагрузки (читай – производительности труда).
  • С 2013 по 2019 годы численность младшего медперсонала сократилась на 61,3%, социальных работников – на 32,6%, прочих бюджетников – на 14,5%. Уволен был каждый седьмой сотрудник бюджетной сферы.

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  • В ходе оптимизации бюджетников переводили из одних категорий в другие, чтобы платить им по указу Путина меньше, повышать нагрузку и вынуждать брать двойную ставку. В среднем нагрузку на бюджетников выросла на 66,7%. Однако у 7 из 12 категорий бюджетников так и не увеличились. Рост отмечен только в области здравоохранения в 2,1 раза и в образовании – в 1,95 раза.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:27 0 0
сергей:

да вы что ?! мы с супругой уходим с ранья и приходим ночью! работаем как черти! а то что у нас в России о сношение отстает от Европы лет на 50 - это нормально!

18:12 0 0
гостья:

А было бы интересней услышать, что в Кремле убавили з/пл. до прожиточного минимума, а высвободившиеся деньги направили прибавкой пенсионерам.

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