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Китай решил использовать Россию для экспорта по суше вместо моря
29 Марта 2021 443 1 Экономика
Китайские компании все чаще начали прибегать к экспорту своих товаров в Европу по железной дороге. Грузы по суше идут через Центральную Азию и Россию. За 2020 год их объем вырос на 50%. За январь и февраль этого года Китай направил в Европу более 2 тыс. грузовых поездов. Правда, железнодорожные перевозки пока еще не могут сравниться с морскими – за январь-февраль по суше было отправлено 209 тыс. контейнеров, а по морю только за январь из порта Яншань ушло около 2 млн контейнеров, пишет Financial Times.
Китай пошел в Европу через Россию
- Китайские компании в частном порядке переходят на отправку грузов в Европу по железной дороге. Как пишет Financial Times, быстрое восстановление китайской экономики наложилось на подорожание морских перевозок и увеличение сроков поставок вдвое. Поэтому железнодорожным транспортом в 2020 году Китай отправил на 50% больше товаров, чем годом ранее и в семь раз больше, чем в 2016 году. При этом основные пути доставки пролегают через Центральную Азию и Россию.
- По суше Китай отправляет в Европу электронику, фитнес-оборудование и продукцию для борьбы с коронавирусом, поскольку на все это есть большой спрос и все эти товары не подходят для авиаперевозок. Всего около 20-30% компаний на текущий момент отказались отправлять грузы в Европу по морю. Дополнительным аргументом в пользу «суши» стала блокировка Суэцкого канала контейнеровозом.
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- Однако пока китайский экспорт по морю все еще сильно превосходит экспорт по суше: из порта Яншань около Шанхая только в январе было отправлено около 2 млн контейнеров, а по железной дороге за январь-февраль было экспортировано всего 209 тыс. контейнеров. Но тем не менее Китаю выгоден переход экспорта на железнодорожный транспорт – страна долгое время реализовывала инициативу «Один пояс – один путь» и строила транспортные коридоры в Центральную Азию, Европу и Африку. Россия в этот проект Китая не входит.
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