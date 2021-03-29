Китай решил использовать Россию для экспорта по суше вместо моря 443 1 Экономика

Китайские компании все чаще начали прибегать к экспорту своих товаров в Европу по железной дороге. Грузы по суше идут через Центральную Азию и Россию. За 2020 год их объем вырос на 50%. За январь и февраль этого года Китай направил в Европу более 2 тыс. грузовых поездов. Правда, железнодорожные перевозки пока еще не могут сравниться с морскими – за январь-февраль по суше было отправлено 209 тыс. контейнеров, а по морю только за январь из порта Яншань ушло около 2 млн контейнеров, пишет Financial Times.