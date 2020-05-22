Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война 835 0 Экономика img_copyright

Крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ) – Катар отказался от сокращения производства и собирается нарастить его в 1,5 раза к 2025 году и в 2 раза к 2027 году. Он будет конкурировать за рынки с СПГ из США, но также и с «Газпромом», который снизит объем экспорта в Европу на 20% в текущем году, в том числе уступив свою долю СПГ из США и Катара на традиционных для себя рынках.