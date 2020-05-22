Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
22 МАЙ, 21:14 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

22 МАЙ, 21:14 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война

22 Мая 2020 835 0 Экономика
Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война
img_copyright

Крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ) – Катар отказался от сокращения производства и собирается нарастить его в 1,5 раза к 2025 году и в 2 раза к 2027 году. Он будет конкурировать за рынки с СПГ из США, но также и с «Газпромом», который снизит объем экспорта в Европу на 20% в текущем году, в том числе уступив свою долю СПГ из США и Катара на традиционных для себя рынках.

Самые эффективные

  • О планах увеличить производство СПГ заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби. К 2025 году Катар нарастит объемы СПГ в 1,5 раза, до 110 млн тонн и до 126 млн тонн к 2027 году. Чтобы добиться этого, компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Для доставки СПГ заключен контракт на строительство 100 СПГ-танкеров.
  • Глава Qatar Petroleum, слова которого приводит Bloomberg, заявил на американско-катарском Совете по бизнесу: «Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки». Пандемия коронавируса не помешает компании реализовать ее планы, напротив, многие производители будут вынуждены свернуть добычу из-за низких цен, а Катар ее нарастит.
  • Также новые мощности запускают производители СПГ в США. Известно о четырех проектах: Rio Grande LNG мощностью 37 млрд кубомтеров газа в год, Corpus Christi Stage III – 16,4 млрд кубометров, Annova LNG – 10 млрд кубометров и Texas LNG Brownsville – 5,8 млрд кубометров. Итого 69,2 млрд кубометров газа в год дополнительно.

Новая реальность

  • Для России это означает новые проблемы на рынке Европы. Текущие цены, которые упали до 45 долларов за тысячу кубометров на газовом хабе в Нидерландах, уже ниже точки безубыточности, находящейся для «Газпрома» на уровне 100 долларов. Сегодня газ в России дороже, чем в Европе – в Ленинградской области тысяча кубометров стоит 63 доллара, а в Центральной России – 67 долларов. «Газпром», исключая транспортные расходы, зарабатывает на внутреннем рынке, а не в Европе, где у него копятся убытки.
  • Сжиженный газ делает российский газ в Европе и других странах не нужным. Так, например, Турция отказывается от поставок «Газпрома» в пользу СПГ из Катара. Германия сократила закупки на 46% в апреле. Другие страны тоже предпочитают покупать дешевый СПГ, а не дорогой трубопроводный газ из России. С начала 2020 года приток СПГ в Европу вырос на 16%, до 39,5 млрд кубометров.
  • В Центре энергетики Сколково отмечают, что ситуация на газовом рынке напоминает нефтяной, но у «Газпрома» нет газового ОПЕК, который помог бы путем картельного сговора регулировать цену на газ и делить доли с крупными игроками. Поэтому цены на газ еще долгое время не превысят 100-110 долларов за тысячу кубометров. Это значит, что «Газпрому», у которого дыра в бюджете в этом году достигнет 10 млрд долларов, придется жить в новой экономической реальности.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность

Защита от COVID-19 или вред для здоровья. Социальная изоляция увеличивает преждевременную смертность
Наука и технологии

Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса
Политика

Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет

Рубль девальвируют до 76 за доллар к концу года. Власти поддержат бюджет
Экономика

Ты хочешь быть прав или счастлив?

Ты хочешь быть прав или счастлив?
Бизнес и психология

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

Новости дня

19:52 В Подмосковье отменят электронные пропуска В Подмосковье отменят электронные пропуска
Внепланового снижения ключевой ставки не будет
Внепланового снижения ключевой ставки не будет
17:10 Собянин: в Москве необходимо продлить меры строгого ограничения Собянин: в Москве необходимо продлить меры строгого ограничения
16:51 Президенту назвали точный срок выхода из режима ограничений Президенту назвали точный срок выхода из режима ограничений
16:42 Президент сообщил о приходе второй волны COVID-19 Президент сообщил о приходе второй волны COVID-19
16:22 Попова: Россия вышла на плато по распространению COVID-19 Попова: Россия вышла на плато по распространению COVID-19
15:35 США выходят из Договора по открытому небу США выходят из Договора по открытому небу
Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
13:41 Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей

Узнай, страна!

15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%
МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%
12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
21 МАЙ, 17:06 В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
21 МАЙ, 16:33 В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
21 МАЙ, 15:50 На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
21 МАЙ, 12:31 В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности" В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности"
20 МАЙ, 14:46 В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
20 МАЙ, 14:19 В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter