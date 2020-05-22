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Катар ударит по «Газпрому». На рынке газа намечается война
22 Мая 2020 835 0 Экономика
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Крупнейший в мире производитель сжиженного природного газа (СПГ) – Катар отказался от сокращения производства и собирается нарастить его в 1,5 раза к 2025 году и в 2 раза к 2027 году. Он будет конкурировать за рынки с СПГ из США, но также и с «Газпромом», который снизит объем экспорта в Европу на 20% в текущем году, в том числе уступив свою долю СПГ из США и Катара на традиционных для себя рынках.
Самые эффективные
- О планах увеличить производство СПГ заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби. К 2025 году Катар нарастит объемы СПГ в 1,5 раза, до 110 млн тонн и до 126 млн тонн к 2027 году. Чтобы добиться этого, компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Для доставки СПГ заключен контракт на строительство 100 СПГ-танкеров.
- Глава Qatar Petroleum, слова которого приводит Bloomberg, заявил на американско-катарском Совете по бизнесу: «Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки». Пандемия коронавируса не помешает компании реализовать ее планы, напротив, многие производители будут вынуждены свернуть добычу из-за низких цен, а Катар ее нарастит.
- Также новые мощности запускают производители СПГ в США. Известно о четырех проектах: Rio Grande LNG мощностью 37 млрд кубомтеров газа в год, Corpus Christi Stage III – 16,4 млрд кубометров, Annova LNG – 10 млрд кубометров и Texas LNG Brownsville – 5,8 млрд кубометров. Итого 69,2 млрд кубометров газа в год дополнительно.
Новая реальность
- Для России это означает новые проблемы на рынке Европы. Текущие цены, которые упали до 45 долларов за тысячу кубометров на газовом хабе в Нидерландах, уже ниже точки безубыточности, находящейся для «Газпрома» на уровне 100 долларов. Сегодня газ в России дороже, чем в Европе – в Ленинградской области тысяча кубометров стоит 63 доллара, а в Центральной России – 67 долларов. «Газпром», исключая транспортные расходы, зарабатывает на внутреннем рынке, а не в Европе, где у него копятся убытки.
- Сжиженный газ делает российский газ в Европе и других странах не нужным. Так, например, Турция отказывается от поставок «Газпрома» в пользу СПГ из Катара. Германия сократила закупки на 46% в апреле. Другие страны тоже предпочитают покупать дешевый СПГ, а не дорогой трубопроводный газ из России. С начала 2020 года приток СПГ в Европу вырос на 16%, до 39,5 млрд кубометров.
- В Центре энергетики Сколково отмечают, что ситуация на газовом рынке напоминает нефтяной, но у «Газпрома» нет газового ОПЕК, который помог бы путем картельного сговора регулировать цену на газ и делить доли с крупными игроками. Поэтому цены на газ еще долгое время не превысят 100-110 долларов за тысячу кубометров. Это значит, что «Газпрому», у которого дыра в бюджете в этом году достигнет 10 млрд долларов, придется жить в новой экономической реальности.
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