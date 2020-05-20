Турция отказывается от российского газа. Переходит на СПГ 2112 2 Экономика img_copyright

Поставки газа из России в Турцию рухнули в десять раз по итогам марта. Они составили всего 210 млн кубометров. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. По объему потребления российского газа Турция встала рядом с Арменией и Литвой, хотя до этого была одним из крупнейших покупателей. Топливо из России Турция променяла на сжиженный природный газ, который активно закупает с начала года.