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Турция отказывается от российского газа. Переходит на СПГ
20 Мая 2020 2112 2 Экономика
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Поставки газа из России в Турцию рухнули в десять раз по итогам марта. Они составили всего 210 млн кубометров. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. По объему потребления российского газа Турция встала рядом с Арменией и Литвой, хотя до этого была одним из крупнейших покупателей. Топливо из России Турция променяла на сжиженный природный газ, который активно закупает с начала года.
Снова обыграли Россию
- «Турецкий поток» и «Голубой поток», ориентированные исключительно на Турцию, обладают общей мощностью 35 млрд кубометров в год. В месяц они могут прокачивать до 2,9 млрд кубометров. Однако в марте 2020 года объем прокачки составил всего 210 млн. Это около 10% от мощности двух газопроводов. Таким образом, Турция по уровню потребления российского газа встала в один ряд с Литвой (272 млн кубометров) и Арменией (193 млн).
- Экспорт российского газа в Турцию начал падать в 2019 году – за год он упал на 35% по сравнению с рекордным 2018 годом. В реальном выражении Россия поставила всего 15 млрд кубометров, абсолютный минимум за последние 10 лет. На поставки газа в Турцию повлияли напряженные отношения между Москвой и Анкарой, спор вокруг Сирии и Ливии. В результате Турция на 13% увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Больше всего страна закупила его у Алжира (4,3 млн тонн), Катара (1,8 млн) и Нигерии (1,8 млн).
- По данным Platts, государственная турецкая компания Botas в ноябре 2019 года провела тендер на покупку 70 партий СПГ с поставкой в 2020-2023 годах, а в декабре – еще на 30 партий с поставкой до марта 2020-го. Как пишет Reters, Турция собирается продолжать наращивать закупки СПГ на спотовом рынке, поскольку цена сжиженного газа сейчас находится на историческом минимуме.
- «Газпрому» ничего не остается, как закрывать «Голубой поток» на профилактику в мае. Потому что сжиженный газ дешевле газопроводного: за 1 британскую тепловую единицу от «Газпрома» Турция платит 6,5 доллара, а поставщикам СПГ – 1,5-2 доллара. Более того, частные импортеры российского газа в Турции открыто нарушают правило «бери или плати» по долгосрочным контрактам и остаются безнаказанными.
- В 2021 году истекает контракт «Газпрома» на поставку 8 млрд кубометров газа турецкой компании Botas. Турция намерена добиваться уступок в цене. По словам замминистра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, России нужно проявить гибкость ввиду дешевого СПГ.
- В «Газпроме» готовы к дальнейшему ухудшению ситуации с продажами газа в Турцию. Но страдают и другие направления: в Европу газовая монополия в первом квартале 2020 года поставила на 19,2% меньше газа, чем за тот же период прошлого года. Так, например, поставки в Германию рухнули на 45% (2,67 млрд кубометров), а в Австрию – на 25% (820 млн).
- Газопровод «Турецкий поток» обошелся России в 7 млрд евро и теперь разделит судьбу «Северного потока-2».
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россия ещё вложилась в турецкую аэс аккую и не факт что турки отдадут деньги-путин совсем с ума сошёл-а сами ходим с голой жопой
Никто не за что не отвечает, в этом вся беда. Северный, Южный потоки, хлопанье дверью в ОПЕК, закрытие баз на Кубе и Вьетнаме, станция Мир, ТОРы и так до бесконечности. Может пора назвать вещи своими именами и понять, наконец, на кого и в чьих интересах работает правящая верхушка