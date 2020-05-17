Как научиться оказывать настоящую поддержку?

Мы часто искренне хотим помочь. Но, к сожалению, это не всегда получается, и мы можем случайно задеть, обидеть человека. Можно ли научиться делать это грамотно и корректно, не довлея над чужим мнением? Видимо, универсальной формулы на все случаи жизни, не существует. Но можно пойти «от обратного» - исправить наши ошибки, понять что НЕ надо делать, что НЕ помогает и что НЕ является поддержкой.

Итак, что нужно делать, чтобы не повторять самые распространенные ОШИБКИ поддержки?

Не давать пустых обещаний

Некоторые люди считают заявления типа "всё будет хорошо", "всё образуется", "жизнь обязательно наладится" проявлением глубокого понимания и большой дружбы. То, что эти обещания не сбываются и не выполняются, по их мнению, ничего страшного. Зато пообещал, уделил человеку внимание, отдал дань уважения.

Не говорите, если заведомо знаете, что это пустые слова. Контролируйте свои слова. Можешь помочь – помоги, а если не хочешь – зачем обещал?

Вы удивитесь, но один из самых эффективных способов поддержки — теплые дружеские объятия и простые слова сочувствия - "мне очень жаль", "я так тебе сочувствую".

Не запрещать эмоции

"Не плачь", "не надо так переживать", "успокойся", "возьми себя в руки" и т.д. Мы часто слышим о том, что взрослый человек должен контролировать свои эмоции. Но это не так.

Взрослый человек способен контролировать проявление своих эмоций. Но не подавлять их. Настоящий контроль – это способность посмотреть на причины того, что заставляет вас так реагировать.

Поэтому, если вы хотите поддержать или утешить кого-то – дайте ему возможность рассказать о своих переживаниях.

Не обесценивать чужие проблемы

"Это не стоит таких слёз", "это не конец света", "ничего же, в сущности, не случилось", "это можно пережить" …

Услышав такие слова, человек перестает чувствовать себя значимым и важным для вас.

Обесценивая проблемы, и то, что для другого человека действительно важно, мы получаем возможность управлять его чувствами, и вынуждаем делать выбор в нашу пользу. Это один из действенных способов манипуляции, но не поддержки.

Не давать бесполезных советов

Бесполезные советы – это те, от которых нет никакого толку. Они даются очень просто – нужно лишь говорить обобщениями, без конкретики. «Сейчас ты – это не ты, надо стать собой», «будьте собой».

Это же очевидно — любому человеку с проблемой крайне необходимо в первую очередь выговорится и быть услышанным.

Не получить «мудрый» совет, не выслушать наставления, а выразить, облечь в слова то, что он чувствует.

Не давать оценочных комментариев

Оценочные комментария или суждения – это ваше личное отношение к чему либо. Оно может быть ошибочным заблуждением, которое способно разрушить чужую жизнь. Совершенно понятно, что это не поддержка.

Всё, что нужно на самом деле— это живое участие, доброе сочувствие, душевное тепло. И конечно, ваша искренность, подлинный интерес к другому человеку со всеми его проблемами.

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