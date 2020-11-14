Инфлюэнсеры, или почему жить чужим умом – плохая идея

Всем нам в жизни не хватает «точного знания» – как поступать в той или иной ситуации. На что надеяться, как похудеть, как заработать побольше денег… Пока мы малы, нами руководят взрослые, стараясь – если они, конечно, хорошие взрослые – научить нас мыслить и выбирать самостоятельно. Но с годами проблем и выборов становится больше, как и ответственности.

Если неправильно выбрал ребенок – последствия всегда разрулят родители, но взрослый человек за все платит сам. А так хочется, чтобы расходов – моральных и материальных – было как можно меньше! Именно на этом желании и базируется современный феномен инфлюэнсеров и того влияния, которое они оказывают на огромное количество людей.

На английском слово influence значит «влиять». Инфлюэнсеры, соответственно, «агенты влияния» – те, чье мнение имеет решающее значение для многих при принятии любых решений. Сам термин, в общем-то, новый – а вот явление было всегда: например, мужчины и женщины всегда находили образец для подражания в звездах кино, театра или спорта, стараясь выглядеть и вести себя, как они. Однако лишь после появления социальных сетей влияние инфлюэнсеров достигло невероятных высот. К ним прислушиваются миллионы, их мнение по любому поводу становится основой для любых решений – от покупки обуви до отношения к эпидемии коронавируса. В руках инфлюэнсеров сосредоточена огромная власть над своей столь же огромной аудиторией. И многие подписчики готовы слепо следовать за своим кумиром. Хорошо ли это? Наш ответ – не очень, и вот почему.

Главное, что получает горячий поклонник влиятельного блогера – это готовые ответы. У него нет необходимости формировать собственные ответы на сложные вопросы, самому выбирать товар или место отдыха, думать собственной головой. Вместо него это делает инфлюэнсер – у которого вообще-то свои интересы (абсолютное большинство живет на деньги от рекламы различных брендов) и личный взгляд на разные проблемы. Следовать чужому мнению – значит снять с себя ответственность за совершение выбора и, таким образом, за собственную жизнь. Это удобный способ плыть по течению: если чужое решение понравилось, вы можете быть довольны, что оно было принято без всяких усилий, если же нет – всегда есть кого обвинить в результате. Следование мнению инфлюэнсера означает возможность не работать с собой.

У этого, безусловно, есть биологическая подоплека. Наш мозг изначально работает так, чтобы минимизировать затраты энергии в любой ситуации, обеспечив тем самым ресурс для выживания. Задачей древнего человека было следовать за наиболее сильным и опытным, его решения были определяющими. Поклонники инфлюэнсеров существуют примерно в той же системе координат. К тому же ощущение принадлежности к группе, во главе которой стоит некто очень авторитетный, дает им чувство психологической защищенности и сопричастности к успеху. Однако в современном мире успешны те, кто следует собственным путем, затрачивая для этого максимум эмоциональных, физических и интеллектуальных ресурсов, те, кто мыслит на много шагов вперед. Можно принять краткосрочное решение, руководствуясь чужим выбором. Но решения стратегического характера, решения, которые определяют нашу безопасность, финансовое и физическое благополучие, мы должны делать только сами!

Информационная доступность современного мира сделала выбор ориентиров столь простым, что ответ на любой вопрос можно найти моментально. Для этого надо только выбрать влиятельную фигуру, определить ее в эксперты в отношении всего – и вот решение найдено, жизненный тупик преодолен. Однако результатом такого поведения может стать только еще более глухой тупик. Одним из самых ярких примеров того, к каким проблемам может привести следование чужим мнениям, является знаменитая история финансовой пирамиды МММ. Люди, не имея навыков анализа информации, слепо верили не только рекламе, но и знаменитостям, которые поддерживали компанию Сергея Мавроди. В результате они лишились всех своих сбережений. Еще один пример, уже из более близкого к нам времени – это следование принципам здорового образа жизни, который поддерживают многие инфлюэнсеры, а с ними и их читатели. Но одно дело - воспринять идеологию ЗОЖ и соотнести ее с собственным состоянием здоровья, ритмом жизни и состоянием кошелька, и совсем другое – когда лишний кусок на тарелке вызывает форменную истерику, а отсутствие нужных БАД в продаже - ощущение, что жизнь кончена.

Есть два совершенно разных процесса при получении информации от инфлюэнсера. Один – это собственная переработка полученных сведений, их оценка на предмет того, насколько они применимы по отношению к собственной жизни и обстоятельствам. Второй – это бездумное копирование, следование чужим правилам. И если вы привыкли принимать решения, основываясь на чьем-либо мнении, попробуйте проанализировать, самостоятельно, какое влияние оказали потом эти решения на вашу жизнь. Сделали ли они вас лучше, самостоятельнее, умнее, успешнее? Думаю, вы совершите немало открытий, которые заставят вас задуматься о необходимости пересмотреть стратегию.