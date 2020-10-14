«Газпром» навечно занял миллиарды долларов и евро 1724 0 Экономика

Российская газовая монополия в экстренном порядке поправляет пошатнувшееся финансовое положение за счет масштабных заимствований. В третий раз в этом году компания вышла на международный рынок капитала и привлекла средства, которые равняются доходам за два месяца экспорта в Европу. Монополия разместила «вечные облигации», по которым нет сроков конечных выплат, но процентные ставки выше.