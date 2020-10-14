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«Газпром» навечно занял миллиарды долларов и евро

14 Октября 2020 1724 0 Экономика
«Газпром» навечно занял миллиарды долларов и евро

Российская газовая монополия в экстренном порядке поправляет пошатнувшееся финансовое положение за счет масштабных заимствований. В третий раз в этом году компания вышла на международный рынок капитала и привлекла средства, которые равняются доходам за два месяца экспорта в Европу. Монополия разместила «вечные облигации», по которым нет сроков конечных выплат, но процентные ставки выше.

Монополия занимает навечно

  • Во вторник, 13 октября, российская газовая монополия заняла 1,4 млрд долларов и 1 млрд евро под бессрочные еврооблигации. При этом спрос инвесторов на такие бумаги превысил 2,4 млрд евро и 4,6 млрд долларов. Всего, по словам вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, поступило 210 заявок по евробондам и 250 по долларовым бумагам. Желающих занять «Газпрому» было хоть отбавляй.
  • Бессрочные облигации отличаются тем, что по ним компания обязана платить проценты, но не обязуется выплатить «тело кредита» к определенному сроку. Это обстоятельство позволяет не записывать такого рода кредиты в счет общего долга компании – по стандартам МСФО они будут расцениваться как собственный капитал. Поэтому «Газпром» сможет формально не увеличивать долговую нагрузку.
  • Займы в евро обойдутся газовой монополии в 3,9% годовых, а в долларах в 4,6%. Основными кредиторами стали инвесторы из Великобритании, Швейцарии и Азии. На них пришлось 80% предложенной суммы. Однако 20% обеспечили российские покупатели.
  • С начала года «Газпром» уже занял 3 млрд долларов и 1 млрд евро под евробонды. С учетом текущих заимствований получается 4,4 млрд долларов и 2 млрд евро. Это примерно доход газовой монополии от экспорта газа за полгода. Из-за падения цен ниже уровня рентабельности в 100 долларов, а также непомерных расходов на капитальное строительство монополия столкнулась с кассовым разрывом и дырой в бюджете.
  • В первом полугодии финансы компании не сошлись на 307 млрд руб. В свою очередь, экспортная выручка во втором и третьем квартале обрушилась до минимума за 18 лет – 4 и 4,6 млрд долларов соответственно. В результате компании пришлось прибегать к бессрочным облигациям и масштабным заимствованиям, чтобы выплачивать зарплаты.
  • «Газпром» также собирается занять 150 млрд руб. на российском рынке. По словам источника «Ведомостей», бессрочные облигации правительство выбрало для госкомпаний как инструмент поддержки за счет пенсионных накоплений граждан, а не бюджета. РЖД уже разместили подобные облигации на 20 млрд руб. Претендует на это и Анатолий Чубайс.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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