Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться 57 0 Экономика

Экспорт нефти и газа в Европу резко сократится к 2040 году, поскольку Евросоюз начнет отказываться от углеводородов. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун. Сам «Лукойл» к этому готовится – собирается модернизировать заводы в рамках «Зеленой сделки» и выпускать более экологичное топливо.