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Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться
24 Ноября 2020 57 0 Экономика
Экспорт нефти и газа в Европу резко сократится к 2040 году, поскольку Евросоюз начнет отказываться от углеводородов. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун. Сам «Лукойл» к этому готовится – собирается модернизировать заводы в рамках «Зеленой сделки» и выпускать более экологичное топливо.
Неизбежный отказ
- По словам Леонида Федуна, через двадцать лет европейский рынок нефти сократится в два раза. Соответственно, на столько же упадут российские поставки нефти. Экспорт газа тоже снизится, но падение будет «не такое сильное», если цена на газ останется сравнительно низкой. Тем не менее, ЕС намерен ввести норму о содержании водорода в метане до 5%. Это приведет к сокращению потребления традиционного газа к 2040 году.
- Компания «Лукойл» собирается модернизировать свои заводы в Европе, чтобы соответствовать «Зеленой сделке», которую Еврокомиссия запустила в декабре 2019 года. Задача «сделки» – перейти к более экологичной жизни в Евросоюзе. Именно поэтому «Лукойл» сейчас отказывается от строительства масштабных нефтегазохимических комплексов, которые могут не окупиться до 2035 года.
- Текущие цены на нефть представитель «Лукойла» считает сбалансированными. В худшем случае баррель будет стоить 40 долларов, а в лучшем – 50. Российским компаниям пришлось сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+. При этом удержание добычи на текущем уровне при цене 40 долларов за баррель будет обходиться дороже – необходимо тратить больше средств на разведку и бурение.
- Тем не менее, все проекты «Лукойла» останутся рентабельными до 2035 года даже при цене 40 долларов, и компания сможет сохранить уровень добычи. Однако это не значит, что правительство должно выдохнуть. По мнению Федуна, необходимо начать адаптацию нефтяной отрасли к климатическим изменениям. В частности, «Лукойл» ждет «создание эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса». Возможность повышения налогов на нефтедобытчиков он считает «исчерпанной».
- Согласно «радикальному климатическому сценарию», который рассматривает «Лукойл», Россия и мир потеряют значительную часть проектов глубоководной и трудноизвлекаемой нефти, поскольку они окажутся не рентабельными при низких ценах. Однако даже в этом случае основными поставщиками нефти в мире останутся ОПЕК и Россия, которым и дальше придется договариваться и координировать усилия. При этом после отказа Европы от углеводородов главными рынками сбыта для нефти станут развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия.
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