Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
24 НОЯ, 13:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 НОЯ, 13:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться

24 Ноября 2020 57 0 Экономика
Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться

Экспорт нефти и газа в Европу резко сократится к 2040 году, поскольку Евросоюз начнет отказываться от углеводородов. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун. Сам «Лукойл» к этому готовится – собирается модернизировать заводы в рамках «Зеленой сделки» и выпускать более экологичное топливо.

Неизбежный отказ

  • По словам Леонида Федуна, через двадцать лет европейский рынок нефти сократится в два раза. Соответственно, на столько же упадут российские поставки нефти. Экспорт газа тоже снизится, но падение будет «не такое сильное», если цена на газ останется сравнительно низкой. Тем не менее, ЕС намерен ввести норму о содержании водорода в метане до 5%. Это приведет к сокращению потребления традиционного газа к 2040 году.
  • Компания «Лукойл» собирается модернизировать свои заводы в Европе, чтобы соответствовать «Зеленой сделке», которую Еврокомиссия запустила в декабре 2019 года. Задача «сделки» – перейти к более экологичной жизни в Евросоюзе. Именно поэтому «Лукойл» сейчас отказывается от строительства масштабных нефтегазохимических комплексов, которые могут не окупиться до 2035 года.
  • Текущие цены на нефть представитель «Лукойла» считает сбалансированными. В худшем случае баррель будет стоить 40 долларов, а в лучшем – 50. Российским компаниям пришлось сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+. При этом удержание добычи на текущем уровне при цене 40 долларов за баррель будет обходиться дороже – необходимо тратить больше средств на разведку и бурение.
  • Тем не менее, все проекты «Лукойла» останутся рентабельными до 2035 года даже при цене 40 долларов, и компания сможет сохранить уровень добычи. Однако это не значит, что правительство должно выдохнуть. По мнению Федуна, необходимо начать адаптацию нефтяной отрасли к климатическим изменениям. В частности, «Лукойл» ждет «создание эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса». Возможность повышения налогов на нефтедобытчиков он считает «исчерпанной».
  • Согласно «радикальному климатическому сценарию», который рассматривает «Лукойл», Россия и мир потеряют значительную часть проектов глубоководной и трудноизвлекаемой нефти, поскольку они окажутся не рентабельными при низких ценах. Однако даже в этом случае основными поставщиками нефти в мире останутся ОПЕК и Россия, которым и дальше придется договариваться и координировать усилия. При этом после отказа Европы от углеводородов главными рынками сбыта для нефти станут развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка
Экономика 1

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков
Экономика

Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%

Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%
Экономика 1

Падение экономики России ускорилось. Ни одна отрасль не растет

Падение экономики России ускорилось. Ни одна отрасль не растет
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству

Новости дня

12:49 В 2021 году в России размер пенсий увеличит В 2021 году в России размер пенсий увеличит
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:16 Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ
11:49 Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек Российские врачи диагностировали COVID-19 еще у 24326 человек
11:14 В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть В "Лукойле" озвучили худший сценарий цен на нефть
10:32 Дональд Трамп разрешил начать передачу власти Джо Байдену Дональд Трамп разрешил начать передачу власти Джо Байдену
23 НОЯ, 20:39 Ученики "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона Ученики "Кванториума" стали призерами межрегионального хакатона
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
23 НОЯ, 19:40 Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых россиян Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых россиян

Узнай, страна!

12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
20 НОЯ, 10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
19 НОЯ, 19:32 Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК
19 НОЯ, 14:15 В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля" В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter