Капитал страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 12:07 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Эксперты прогнозируют новый рост цен. Теперь подорожают непродовольственные товары
18 Февраля 2021 263 0 Экономика
В России произойдет рост цен на все категории непродовольственных товаров. Такая ситуация на рынке сложится из-за увеличения стоимость контейнерных перевозок, в основном, из Китая и Юго-Восточной Азии. Причем подорожали как морские, так и перевозки железнодорожным транспортом. Их стоимость выросла до 600% с октября прошлого года.
- Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), стоимость поставок в порты Дальнего Востока из Шанхая в январе текущего года увеличилась почти в 5 раз, если сравнивать с показателями октября 2020 года и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрьскими ценами. Поставки в порты Балтики подорожали в 3,1 раза с октября и в 1,4 раза по сравнению с декабрем, а перевозки по железной дороге в январе показали рост в 4 раза при сравнении с октябрем и в 2,4 раза при сопоставлении с ценами в декабре.
- Эксперты оценили влияние роста стоимости контейнерных перевозок на розничные цены. По их мнению подорожают все импортные непродовольственные товары, а также те товары, при создании которых используются зарубежные составляющие. Причем больше всего, до 20%, цены вырастут на электронику и бытовую технику.
- Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что цены на поставляемую из-за рубежа бытовую технику и электронику покажут рост, в среднем, на 10–20%. А вот стоимость других категорий непродовольственных товаров вырастет не столь значительно. Например, цены на одежду, обувь, игрушки могут увеличиться примерно на 5–7%.
- При этом эксперт отметила, что у крупных ритейлеров существуют запасы на складах, которых должно хватить на пару месяцев. После чего, продавцы вынуждены будут отпускать товары по новым ценам.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Представители АКОРТ направили соответствующее письмо, с которым удалось ознакомиться Известиям, в Министерство промышленности и торговли. Эксперты предупреждают о резком повышении цен и рассчитывают, что ведомство использует предоставленную информацию при анализе динамики цен.
- Ранее "Капитал страны" писал, что в России может подорожать мясная продукция. Поставщики требуют увеличить розничные цены на 10-15%. Также, россияне могут столкнуться с дефицитом сахара, который, из-за заморозки цен, придется на июль или август текущего года.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
17 ФЕВ, 16:54 Путин: прежде всего обеспечивать работой нужно россиян
15 ФЕВ, 22:00 Десять новых котельных построят в Свердловской области
15 ФЕВ, 20:40 В Чувашском заповеднике обнаружен "тайный" обитатель
Написать комментарий