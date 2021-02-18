Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ФЕВ, 12:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 ФЕВ, 12:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Эксперты прогнозируют новый рост цен. Теперь подорожают непродовольственные товары

18 Февраля 2021 263 0 Экономика
Эксперты прогнозируют новый рост цен. Теперь подорожают непродовольственные товары

В России произойдет рост цен на все категории непродовольственных товаров. Такая ситуация на рынке сложится из-за увеличения стоимость контейнерных перевозок, в основном, из Китая и Юго-Восточной Азии. Причем подорожали как морские, так и перевозки железнодорожным транспортом. Их стоимость выросла до 600% с октября прошлого года.

  • Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), стоимость поставок в порты Дальнего Востока из Шанхая в январе текущего года увеличилась почти в 5 раз, если сравнивать с показателями октября 2020 года и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрьскими ценами. Поставки в порты Балтики подорожали в 3,1 раза с октября и в 1,4 раза по сравнению с декабрем, а перевозки по железной дороге в январе показали рост в 4 раза при сравнении с октябрем и в 2,4 раза при сопоставлении с ценами в декабре. 
  • Эксперты оценили влияние роста стоимости контейнерных перевозок на розничные цены. По их мнению подорожают все импортные непродовольственные товары, а также те товары, при создании которых используются зарубежные составляющие. Причем больше всего, до 20%, цены вырастут на электронику и бытовую технику. 
  • Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что цены на поставляемую из-за рубежа бытовую технику и электронику покажут рост, в среднем, на 10–20%. А вот стоимость других категорий непродовольственных товаров вырастет не столь значительно. Например, цены на одежду, обувь, игрушки могут увеличиться примерно на 5–7%.
  • При этом эксперт отметила, что у крупных ритейлеров существуют запасы на складах, которых должно хватить на пару месяцев. После чего, продавцы вынуждены будут отпускать товары по новым ценам. 

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Представители АКОРТ направили соответствующее письмо, с которым удалось ознакомиться Известиям, в Министерство промышленности и торговли. Эксперты предупреждают о резком повышении цен и рассчитывают, что ведомство использует предоставленную информацию при анализе динамики цен.
  • Ранее "Капитал страны" писал, что в России может подорожать мясная продукция. Поставщики требуют увеличить розничные цены на 10-15%. Также, россияне могут столкнуться с дефицитом сахара, который, из-за заморозки цен, придется на июль или август текущего года. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Что нам заменит сломанный «прибор ночного видения» рынка?

Что нам заменит сломанный «прибор ночного видения» рынка?
Экономика

Возвращение "утекших мозгов". Сколько стоит возврат специалистов из Европы и США

Возвращение
Экономика

Новая эра науки об ускорителях частиц

Новая эра науки об ускорителях частиц
Наука и технологии

В России может подорожать мясная продукция. Поставщики просят поднять цены на 10-15%

В России может подорожать мясная продукция. Поставщики просят поднять цены на 10-15%
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год

Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год

К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод

К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод

Новости дня

12:06 В России за сутки выявили 13447 новых случаев коронавируса В России за сутки выявили 13447 новых случаев коронавируса
СМИ: Путин может объявить об отмене моратория на индексацию пенсий и повышения пенсионного возраста
СМИ: Путин может объявить об отмене моратория на индексацию пенсий и повышения пенсионного возраста
11:38 Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель Цена нефти сорта Brent превысила $65 за баррель
10:56 На Украине остановку СП-2 назвали вопросом выживания страны На Украине остановку СП-2 назвали вопросом выживания страны
17 ФЕВ, 19:04 Матвиенко назвала сроки снятия антикоронавирусных ограничений Матвиенко назвала сроки снятия антикоронавирусных ограничений
17 ФЕВ, 16:54 Путин: прежде всего обеспечивать работой нужно россиян Путин: прежде всего обеспечивать работой нужно россиян
17 ФЕВ, 16:11 Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против "Северного потока-2" Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против "Северного потока-2"
Германия хочет выставить США счет за задержку "Северного потока-2"
Германия хочет выставить США счет за задержку "Северного потока-2"
17 ФЕВ, 15:21 Путин одобрил введение продовольственных сертификатов в России Путин одобрил введение продовольственных сертификатов в России

Узнай, страна!

17 ФЕВ, 14:56 Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год
Президент РФ поручил обобщить опыт вузов по дистанционному обучению
Президент РФ поручил обобщить опыт вузов по дистанционному обучению
17 ФЕВ, 13:05 К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод
17 ФЕВ, 10:21 Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества
16 ФЕВ, 20:51 Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет
16 ФЕВ, 18:30 Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет
16 ФЕВ, 00:01 Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области Строители планируют досрочно сдать мост через Сок в Самарской области
СМИ: Путин может объявить об отмене моратория на индексацию пенсий и повышения пенсионного возраста
СМИ: Путин может объявить об отмене моратория на индексацию пенсий и повышения пенсионного возраста
15 ФЕВ, 22:00 Десять новых котельных построят в Свердловской области Десять новых котельных построят в Свердловской области
15 ФЕВ, 20:40 В Чувашском заповеднике обнаружен "тайный" обитатель В Чувашском заповеднике обнаружен "тайный" обитатель
14 ФЕВ, 19:33 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство
14 ФЕВ, 17:07 ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter