Эксперты прогнозируют новый рост цен. Теперь подорожают непродовольственные товары 263 0 Экономика

В России произойдет рост цен на все категории непродовольственных товаров. Такая ситуация на рынке сложится из-за увеличения стоимость контейнерных перевозок, в основном, из Китая и Юго-Восточной Азии. Причем подорожали как морские, так и перевозки железнодорожным транспортом. Их стоимость выросла до 600% с октября прошлого года.