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Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана

12 Февраля 2021 475 1 Экономика
Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана

Россияне могут столкнуться с дефицитом сахара в июле или августе. Это произойдет вследствие заморозки цен до 1 апреля, которое ввело правительство России, самого низкого уровня производства за последние пять лет и активной скупки дешевого российского сахара со стороны Казахстана. Об этом пишет VTimes со ссылкой на шесть участников продовольственного рынка.

Власти подвели ситуацию к дефициту

  • Российские потребители заплатят за заморозку цен на сахар, которую правительство ввело по поручению президента Владимира Путина, уже в июле-августе. В России намечается дефицит сахара, пишет VTimes со ссылкой на участников продовольственного рынка.
  • Правительство сделало цены на сахар и подсолнечное масло одними из самых низких в мире. Однако оно не учло ряд факторов. Так, например, производство сахара в текущем сезоне оказалось на минимуме за последние пять лет из-за неурожая сахарной свеклы. Более того, действиями России воспользовался в своих интересах Казахстан – он начал скупать дешевый российский сахар.
  • Соглашение с производителями сахара и крупнейшими федеральными сетями правительство заключило 16 декабря. Оно вступило в силу 20 декабря и продлится до 1 апреля 2021 года. Сахарные заводы обязали продавать сахар-песок марки ТС2 по 50 кг в мешках не дороже 36 руб. за кг, а магазины – не дороже 46 руб. за кг.
  • Однако соглашение составляли наспех и пропустили одно звено между производителями и магазинами – фасовщиков. Они перекладывают сахар из мешков с заводов в пачки для магазинов. В результате оптовые компании начали писать жалобы в Минпромторг и Минсельхоз на производителей сахара. Власти разрешили присоединиться к соглашению оптовикам и промышленным потребителям сахара.
  • Это привело к тому, что недобросовестные оптовые покупатели стали закупать сахар по цене не более 40 руб. за кг без последующих поставок на рынок для потребителей. Этим воспользовался Казахстан – экспорт сахара в страну может увеличиться на 50 тыс. тонн и превысит 380 тыс. тонн, говорит руководитель аналитического центра Sugar.ru Вадим Гомоз. Соседняя страна потребляет около 500 тыс. тонн белого сахара в год при производстве около 50 тыс. тонн. После заморозки цен в России экспорт сахара в Казахстан вырос на 20%.
  • Все вместе подводит Россию к дефициту сахара уже в этом году. В рыночных условиях этого бы не произошло, отмечает участник рынка. К весне ситуация сильно ухудшится – по 36 руб. сахар никто не хочет и не будет продавать. Но настоящий кризис разразится в июле. Но в Минсельхозе и Минпромторге не согласны с производителями – стране хватит товарных запасов, говорят там.

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  • При этом аналитики говорят о том, что влияние цены сахара на потребление – ничтожно. Человек потребляет напрямую менее 20 кг на человека. Даже если сахар вырастет в цене на 10 руб. за кг, в год человек переплатит всего 200 руб. По мнению производителей, регулирование рынка в ручном режиме – это венесуэлизация экономики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:33 4 0
И.И..:

цены буду мировыми, а зп российская. такова плата за величие, могущество и позиции в экспорте сельхозпродукции, которое стимулирует государство. оно же является источником дефицита при изобилии собственной сельхозпродукции и главным спекулянтом. дорулились до и талонов.

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