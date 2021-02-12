Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана 475 1 Экономика

Россияне могут столкнуться с дефицитом сахара в июле или августе. Это произойдет вследствие заморозки цен до 1 апреля, которое ввело правительство России, самого низкого уровня производства за последние пять лет и активной скупки дешевого российского сахара со стороны Казахстана. Об этом пишет VTimes со ссылкой на шесть участников продовольственного рынка.