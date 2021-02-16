Капитал страны
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В России может подорожать мясная продукция. Поставщики просят поднять цены на 10-15%
16 Февраля 2021 217 1 Экономика
Поставщики готовой мясной продукции начали обращаться к ритейлерам с требованием увеличить на 10-15% оптовые закупочные цены на свои товары, включая колбасы, сосиски и некоторые другие популярные у покупателей продукты. В запросах переработчики ссылаются на удорожание сырья, в частности повышение цен на тушки свинины и мясо птицы. Однако в Минсельхозе опровергают подобные заявления утверждая, что представленное на рынке мясо, наоборот, дешевеет.
- Крупные торговые сети стали получать запросы от поставщиков готовой мясной продукции на увеличение оптовых закупочных цен на 10-15%, мотивируя это повышением цен на мясо свинины и птицы. Это подтвердили в "Ленте" и другой крупной торговой сети, представитель которой, как пишет Коммерсант, пожелал остаться неназванным.
- При этом производители ссылаются на повышение стоимости сырья, что подтверждает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, напомнив, что в декабре прошлого года была серьезная вспышка АЧС, в результате которой заводчикам пришлось уничтожить порядка 500 тыс. свиней.
- На болезнь, в частности птичий грипп, распространяющийся на территории Европы, ссылаются и переработчики мяса птицы, указывая также повышение стоимости комбикормов. Так, президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отмечает, что цена за одну тонну комбикорма установилась на отметке в 18 тыс. рублей.
- Комментируя сложившуюся на рынке ситуацию, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин видит причину в желании производителей повысить цены на готовую продукцию не в удорожании мяса, а в возросшей стоимости сопутствующих расходов. По его словам, произошел рост цен на специи, которые привязаны к курсу доллара, выросли расходы на упаковку и транспортировку продукции, а также на электричество.
- Само же мясо, например, тушка свинины, несмотря на повышение стоимости, в среднем, в районе 10%, обойдется производителям дешевле, чем закупки произведенные летом 2019 и 2020 годов. Также Юшин отмечает и большое количество поставщиков готовой мясной продукции, представленных на отечественном рынке, что позволит торговым сетям безболезненно замещать выпадающие товары, особенно в сегменте "дешевой продукции", из-за высокой конкуренции.
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- Позицию руководителя Национальной мясной ассоциации поддерживают в Минсельхозе России. Эксперты ведомства не видят никаких предпосылок для повышения розничных цен на мясо и готовую продукцию. По их наблюдениям, на начало текущего года на рынке, напротив, наблюдается снижение цен как на свинину, так и на мясо птицы. Такая ситуация складывается из-за выросшего предложения и перенасыщения рынка.
- Ритейлеры также не видят возможности в повышении розничных цен. Это не позволит сделать Правительство, которое проводит политику замораживания стоимости базовых продуктов. Тем не менее, как ранее сообщал "Капитал страны", такой подход не является эффективным. Это признали эксперты Общественной палаты России, предлагая поддержать малообеспеченных россиян введением продуктовых карточек, которые потенциально могут получить 20 млн человек.
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Молодец Владимир Владимирыч! С ценами на бензин разобрался, с сахаром и маслом тоже. На очереди колбаса. Верим в очередной яркую победу!