В России может подорожать мясная продукция. Поставщики просят поднять цены на 10-15% 217 1 Экономика

Поставщики готовой мясной продукции начали обращаться к ритейлерам с требованием увеличить на 10-15% оптовые закупочные цены на свои товары, включая колбасы, сосиски и некоторые другие популярные у покупателей продукты. В запросах переработчики ссылаются на удорожание сырья, в частности повышение цен на тушки свинины и мясо птицы. Однако в Минсельхозе опровергают подобные заявления утверждая, что представленное на рынке мясо, наоборот, дешевеет.