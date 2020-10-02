Долг России вырастет еще на 2 трлн рублей до конца года 202 0 Экономика

Россия все глубже погружается в долги и готовится к 2021 году переступить опасную черту, когда госдолг превысит 20% ВВП. За три месяца до конца года Минфин планирует занять рекордную сумму – 2 трлн руб. За девять месяцев ведомству удалось привлечь 2,8 трлн руб. Но для финансирование дефицита бюджета требуется еще.