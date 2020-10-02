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Долг России вырастет еще на 2 трлн рублей до конца года
2 Октября 2020 202 0 Экономика
Россия все глубже погружается в долги и готовится к 2021 году переступить опасную черту, когда госдолг превысит 20% ВВП. За три месяца до конца года Минфин планирует занять рекордную сумму – 2 трлн руб. За девять месяцев ведомству удалось привлечь 2,8 трлн руб. Но для финансирование дефицита бюджета требуется еще.
Долг растет на дрожжах кризиса
- Минфин пошел на смелый шаг – удвоил план по размещению облигаций федерального займа в четвертом квартале текущего года. За три месяца министерство собирается занять 2 трлн руб. Для сравнения: во втором квартале долг России увеличился на 1,5 трлн руб., а в третьем – на 1,3 трлн. Причем уже в третьем квартале возникли сложности с иностранными инвесторами и Минфину пришлось продавать существенную часть долга крупнейшим российским банкам.
- Сложность ситуации в том, что иностранцы не видят выгоды от вложения в госдолг России: ключевая ставка Центробанка на рекордно низком уровне – 4,25%, доходность бумаг предельная – 6%, при этом госдолг номинируется в рублях, а рубль девальвировался на 25% с начала года. В результате на госдолге России инвесторы мало зарабатывают и сильно рискуют.
- Поэтому в третьем квартале Минфин продал большую часть долга российским банкам, которые, в свою очередь, тратили на него свободные деньги – примерно 700 млрд руб., а потом сразу же закладывали в ЦБ под живые деньги в виде кредита. За счет этого бюджет был спасен. Но остановился приток валюты, которую приносили иностранные инвесторы, покупая рубли, чтобы приобрести госдолг. Из-за этого в августе дефицит торгового баланса достиг 1,3 млрд долларов, которые ЦБ пришлось занять.
- Возвращение инвесторов в российский госдолг до конца года под вопросом: России угрожает целый набор дестабилизирующих факторов – санкции за отравление Алексея Навального, вмешательство в дела Белоруссии, в военный конфликт в Нагорном Карабахе и даже по результатам президентских выборов в США 3 ноября. Схема же с российскими банками ведет напрямую к включению «печатного станка» ЦБ, что увеличивает денежную массу в экономике и грозит инфляцией.
- Между тем из-за падение цен на нефть и экспорта нефти и газа, которые приносят России 60% экспортной выручки и около 40% доходов бюджета, дефицит федерального бюджета в этом году составит 4,7 трлн руб. Из них 2,8 трлн Минфин уже закрыл за счет займов. Получится ли взять в долг еще 2 трлн – вопрос открытый.
- Тем не менее Минфин попытается и предложит госбумаги со сроком обращения 5-10 лет на 1,4 трлн руб., от 10 лет – на 500 млрд руб. и с погашением до 5 лет – на 100 млрд. Каждый месяц ведомство будет осуществлять четыре размещения. Аналитики Bloomberg говорят, что реализовать этот план получится, только если Минфин будет давать повышенную премию к госдолгу. Но уже сейчас вложения в валюту дает в течение года в 4-5 раз больше доходов в рублях, чем любые вложения в госдолг России.
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