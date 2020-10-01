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Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах
1 Октября 2020 5926 4 Политика
Турция предприняла попытку договориться с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, но переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым ничего не дали. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара предложила действовать вместе, «как в Сирии», но Москва настаивает на остановке войны и перемирии.
Россия не будет сотрудничать с Турцией
- На четвертый день военных действий в Нагорном Карабахе между президентами России и Турции прошли переговоры. Об этом стало известно от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который рассказал о сути разговора двух лидеров в интервью Alzeti Daily. По его словам, обмен мнениями состоялся не только между лидерами стран, но и на уровне глав МИД.
- Турция, поддерживающая в конфликте Азербайджан, потребовала, чтобы Армения, которая с их точки зрения оккупировала азербайджанские территории, вывела из Нагорного Карабаха войска и передала спорные земли Баку. Однако Путин предложил для начала остановить войну и объявить перемирие. С этим турецкая сторона не согласилась – сначала Армения должна уйти с оккупированных территорий. Но Москва отказалась обсуждать проблему в такой постановке.
- «Как мы действуем вместе в Сирии, так мы пытались и тут, но не удалось», – подчеркнул министр Чавушоглу. По его словам, прежде чем объявлять перемирие, надо решить «этот вопрос». Азербайджан «ведет войну на своей территории», заявил турецкий чиновник, а мировое сообщество ставит на одну чашу весом тех, чьи земли были оккупированы и оккупантов. «Разве мы видим подобный подход в отношении Украины, в том числе события в Крыму?» – уколол Россию Чавушоглу. Он напомнил, что Турция выступает за территориальную целостность Украины и Грузии.
- При этом сама Турция, похоже, ведет гибридную войну против Армении и атакует позиции армянкой армии самолетами F-16. В Минобороны Армении утверждают, что Турция бомбит гражданские объекты в Мартакерте, а действия турецких ВВС координируются из центра Е7Т в турецком Эрзруме. Также Турция применяет свои дроны и управляет авиацией Азербайджана, в том числе авиационными комплексами радиообнаружения и наведения Boeing T-7T.
- Кремль старается сохранять нейтралитет в конфликте. Но уже на различных эшелонах власти звучат предложения начать миротворческую операцию и развести стороны конфликта. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков и зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий. Последний вспомнил опыт Приднестровья, где боестолкновения прекратились сразу после введения российского миротворческого контингента.
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Думаю нужно взять под крыло Карабахских армян , они своим героизмом заслужили это и будут вечными благодарными, должниками России, что они доказывали на протяжении веков. В совместной истории начиная от Лориса Меликова
нам Сирии мало... давай еще)))
Неплохая идея предложена Колиным..А почему бы действительно Армении не вступить в состав РФ?
Пашиняну надо одномоментно уволить всех прозападных чиновников, экстренно провести референдум по вступлению Армении в состав РФ на правах широкой автономии, а Путину быстро подмахнуть на это дело, после чего (без всякого признания государственности Карабаха) поголовно раздать его жителям российские паспорта. И всё, никто больше не вякает. а если Эрдоган с Алиевым и дальше вякают, то быстро и очень жёстко провести образцово-показательное макание в дерьмо обоих.