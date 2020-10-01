Путин отказался уступить Эрдогану Нагорный Карабах 5926 4 Политика

Турция предприняла попытку договориться с Россией по ситуации в Нагорном Карабахе, но переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым ничего не дали. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара предложила действовать вместе, «как в Сирии», но Москва настаивает на остановке войны и перемирии.