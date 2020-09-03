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Госдолг России продали двум таинственным покупателям

3 Сентября 2020 82 0 Экономика
Госдолг России продали двум таинственным покупателям

После серии неудач с размещением государственного долга Минфин в среду, 2 августа, занял рекордный объем – 215,4 млрд руб. Однако 140 млрд руб. из этой суммы обеспечили два таинственных покупателя. Аналитики считают, что это крупнейшие государственные банки России, которые получают деньги от самого Минфина. На фоне отравления оппозиционера Алексея Навального и рисков новых санкций по-другому не могло и быть – российский госдолг стал рискованным вложением.

Поддержка госдолга за счет госбанков

  • Минфин отчитался об успешной продаже госдолга России на 215,4 млрд руб. Это рекордный результат, учитывая, что аукционы в августе проваливались, а за два месяца из 1 трлн руб. по плану казначейство заняло чуть больше 400 млрд.
  • Инвесторам были предложены бумаги с плавающей ставкой и погашением в марте 2026 года и 10-летние облигации федерального займа (ОФЗ-26228). Обычных бумаг было продано всего на 27,4 млрд руб., а вот бумаги с плавающей ставкой привлекли 188 млрд руб.
  • Из этих 188 млрд руб. 140 обеспечили два крупных покупателя. Они остались неназванными и вложили 95 и 35 млрд руб. соответственно. Таким образом, на них пришлось 70% проданного госдолга и больше половины всей привлеченной суммы заимствования.
  • По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, таинственными покупателями могут быть государственные банки, которые получают деньги от Минфина. Бюджет размещает на счетах в банках свободные средства. Спрос на эти деньги резко вырос в день аукциона по госдолгу.
  • Без участия госбанков, получающих финансирование из бюджета, Минфин не смог бы продать такой объем госдолга, а ставки, под которые приходится занимать, были бы выше. Индекс российского госдолга упал на 0,35%, до минимума с мая после сообщения об отравлении Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о «несомненных» доказательствах применения против российского оппозиционера нервно-паралитического вещества. Это может обернуться тяжелыми санкциями, в том числе против финансовой системы России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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