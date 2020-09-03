Госдолг России продали двум таинственным покупателям 82 0 Экономика

После серии неудач с размещением государственного долга Минфин в среду, 2 августа, занял рекордный объем – 215,4 млрд руб. Однако 140 млрд руб. из этой суммы обеспечили два таинственных покупателя. Аналитики считают, что это крупнейшие государственные банки России, которые получают деньги от самого Минфина. На фоне отравления оппозиционера Алексея Навального и рисков новых санкций по-другому не могло и быть – российский госдолг стал рискованным вложением.