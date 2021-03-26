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Половина россиян оказалась за реальной чертой бедности
26 Марта 2021 641 0 Экономика
Премьер-министр Михаил Мишустин установил официальный прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей. Как показал соцопрос «Левада-центра» (Минюст признал его иностранным агентом), россиянам требуется 24,6 тыс. руб., чтобы обеспечить «субъективный прожиточный минимум». Однако, согласно данным Росстата, 53% россиян живут на доходы менее 27 тыс. руб., а треть – меньше чем на 19 тыс. Таким образом, половина россиян находится за реальной чертой бедности.
Каждый второй – за чертой
- Российские власти измеряют уровень бедности в стране с помощью такого показателя, как «прожиточный минимум». Назначают его сами власти – так, например, премьер Мишустин установил минимум на 2021 года в размере 11 653 руб. В денежном выражении минимум вырос на целых 3,6 тыс. руб., но в реальном, с учетом инфляции, всего на 500 руб., или 4,4%.
- Тем не менее россияне иначе оценивают прожиточный минимум. Согласно опросу «Левада-центра», которого Минюст признал иностранным агентом, россияне называют суммой, необходимой для обеспечения минимальных потребностей – 24,6 тыс. руб. в месяц.
- При этом в селах люди оценивают минимум в 21,8 тыс. руб., а в городах от 500 тыс. человек – в 24,9 тыс. руб. В Москве показатель достигает 36 тыс. руб. Однако этих денег большинство россиян не видит. По данным Росстата за 2020 год, 53% граждан страны живут на доход ниже 27 тыс. руб. Причем 34,5% – меньше чем на 19 тыс. руб., а 20,6% – меньше чем на 14 тыс. руб.
- Опрос «Левады» показал, что в среднем семьи живут на доход в размере 18,6 тыс. руб. на человека. Только 25% россиян считают, что это достаточно. Социологи отмечают, что полученные данные «указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни».
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- Правительство, используя свой уровень прожиточного минимума, определяет официальный уровень бедности в 12,8%, или в 18,8 млн человек. Между тем за год число людей за чертой выросло на 1,2 млн человек. Президент Владимир Путин обещал снизить число людей за чертой бедности почти на 9 млн человек. Однако в прошлом году сдвинул цель по двукратному снижению числа бедных на 2030 год.
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