Половина россиян оказалась за реальной чертой бедности 641 0 Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин установил официальный прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей. Как показал соцопрос «Левада-центра» (Минюст признал его иностранным агентом), россиянам требуется 24,6 тыс. руб., чтобы обеспечить «субъективный прожиточный минимум». Однако, согласно данным Росстата, 53% россиян живут на доходы менее 27 тыс. руб., а треть – меньше чем на 19 тыс. Таким образом, половина россиян находится за реальной чертой бедности.