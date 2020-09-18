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Деньги ФНБ станут неприкосновенными. Путин запретил их тратить

18 Сентября 2020 241 0 Экономика
Деньги ФНБ станут неприкосновенными. Путин запретил их тратить

Правительство наложило табу на использование Фонда национального благосостояния для любых целей. Если в кризис 2015 года власти расходовали Резервный фонд для поддержания бюджета, то теперь до 2024 года они намерены решать проблему дефицита за счет увеличения государственного долга. Возможно, так Минфин спасает единственный резервный фонд России от растаскивания под предлогом национальных проектов и инфраструктурных строек.

Резервы на замке

  • Минфин запечатывает Фонд национального благосостояния до 2024 года. В текущем году из него будет потрачено на финансирование дефицита бюджета 342 млрд руб., а в 2021-м выделяет еще 91 млрд. После этого правительство закроет тему с его использованием.
  • При этом «дыра» в государственных финансах в этом году достигнет 4,7 трлн руб., а в следующем – 2,7 трлн. Однако Минфин не будет пускать резервы даже на финансирование важных государственных программ. Например, по развитию Крыма или «цифровой экономики». Это похоже на политическое решение – в самом начале кризиса президент Путин призвал правительство «не палить резервы».
  • В 2022 году Минфин и вовсе собрался наполнять Фонд за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Министр финансов Антон Силуанов пообещал покупать валюту и складывать ее в резервы. Он объяснил это тем, что в 2022 году размер ФНБ будет ниже планки в 7% ВВП. По закону об использовании Фонда, на дополнительные цели резервы можно пускать только при условии, что ликвидная часть ФНБ превышает 7%. Таким образом, Силуанов закрыл возможность пустить деньги из «кубышки» на инфраструктурные проекты.
  • «Конечно, хотелось бы вложить в инфраструктурные проекты, у нас таких много сейчас появляется», – оговорился Силуанов, но призвал следовать закону об использовании резервов. Тем самым министр выступил против многочисленных приближенных к власти олигархов, лоббирующих выделение средств из Фонда на различной степени важности проекты. Значение лоббистских усилий с кризисом только возросло, поскольку правительство Мишустина рассчитывает запустить рост экономики с помощью национальных проектов, но пока только повышает налоги и хоронит экономический рост на годы вперед.
  • Вместо расходования ФНБ Минфин пойдет по пути наращивания госдолга, который за три года увеличится на 10 трлн руб. В 2020 году финансовое ведомство рассчитывает занять 5-5,5 трлн руб., а в следующем году – еще 4 трлн. В результате государственный долг России перейдет опасную черту и увеличится до 21,5% ВВП к 2024 году.
  • По состоянию на 1 сентября объем ФНБ составлял 11,7% ВВП, или 13,256 трлн руб. Однако в действительности живых денег в нем 8,9 трлн руб. Эта сумма номинирована на 45% в долларах, на 45% в евро и на 10% в британских фунтах. От девальвации рубля Фонд выигрывает, и его размеры увеличиваются.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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