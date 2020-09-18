Деньги ФНБ станут неприкосновенными. Путин запретил их тратить 241 0 Экономика

Правительство наложило табу на использование Фонда национального благосостояния для любых целей. Если в кризис 2015 года власти расходовали Резервный фонд для поддержания бюджета, то теперь до 2024 года они намерены решать проблему дефицита за счет увеличения государственного долга. Возможно, так Минфин спасает единственный резервный фонд России от растаскивания под предлогом национальных проектов и инфраструктурных строек.