Капитал страны
ENGLISH
17 СЕН, 21:19 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Власти не будут тратиться на Крым и науку. Вложатся в пропаганду
17 Сентября 2020 427 0 Экономика
Российское правительство сократит расходы на Крым, науку и авиацию, но увеличит на телевизионную пропаганду и выборы в Госдуму. В проекте бюджета на 2021-2023 годы заложено сокращение финансирования Крыма – на 20%, авиации – на 10% и науки – на 4%. При этом расходы вырастут на телевизионную пропаганду – на 40% и на ЦИК в преддверии выборов в Госдуму – на 27,4%.
Бюджет как зеркало приоритетов власти
- В проекте бюджета на 2021-2023 годы правительство заложило резкое сокращение расходов на Крым, науку и авиационную промышленность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о бюджете. В свою очередь, РБК пишет об увеличении расходов на телевидение и выборы в Госдуму 2021 года.
- Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя потеряет 20% финансирования и сократится до 76,12 млрд руб., а в 2022-м – до 82,26 млрд. До 2023 года масштабные инвестиции в республику будут отложены, но затем на регион предполагается потратить 150 млрд руб.
- Программа развития авиационной промышленности получит на 10% меньше из бюджета – на нее будет потрачено по 75,5 млрд руб. в 2021-м и 2022 годах. В частности, сэкономят власти 5,5 млрд руб. на субсидиях для постпродажного обслуживания и 9 млрд руб. на вливании в капитал Объединенной авиастроительной корпорации.
- На госпрограмме «Научно-технологическое развития Российской Федерации» будет сэкономлено в 2021 году 4%, финансирование составит 802,486 млрд руб., или на 34,31 млрд руб. меньше изначального плана. Также на 3,4% сократится финансирование программы «Развитие национального интеллектуального капитала».
- Вместе с тем в 2021 году на 40% вырастет финансирование государственного телевидения. На пропаганду будет потрачено 102,8 млрд руб. Больше всего средств уйдет на RT (27,3 млрд руб.), ВГТРК (25 млрд руб.) и «Первый канал» (6 млрд руб.).
- Также будут увеличены расходы на Центризбирком перед выборами в Госдуму – на 27,4%, до 20,2 млрд руб. В частности на сами выборы в Госдуму будет потрачено более 16,6 млрд руб., на 4 млрд больше, чем предполагалось ранее. Таким образом, власти четко обозначили свои приоритеты в условиях серьезного бюджетного дефицита. На чиновниках также не планируется сильно экономить.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
14:11 В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
13:26 В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
16 СЕН, 16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
16 СЕН, 15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
16 СЕН, 15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
Написать комментарий