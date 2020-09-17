Власти не будут тратиться на Крым и науку. Вложатся в пропаганду 427 0 Экономика

Российское правительство сократит расходы на Крым, науку и авиацию, но увеличит на телевизионную пропаганду и выборы в Госдуму. В проекте бюджета на 2021-2023 годы заложено сокращение финансирования Крыма – на 20%, авиации – на 10% и науки – на 4%. При этом расходы вырастут на телевизионную пропаганду – на 40% и на ЦИК в преддверии выборов в Госдуму – на 27,4%.