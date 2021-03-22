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Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов
22 Марта 2021 655 7 Экономика
Минфин России увидел риск ареста Фонда национального благосостояния, средства которого находятся на счетах за границей. Об этом, как пишут «Известия», говорится в пояснительной записке ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс, меняющим правила расходования ФНБ. В частности, чтобы деньги не арестовали, Минфин предлагает раздать их иностранным правительствам в качестве кредитов на закупки российских товаров.
Раздать ФНБ на кредиты, чтобы не арестовали
- Минфин России добивается изменения правил расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ведомство предлагает раздать резервы в качестве кредитов другим странам на закупку российской продукции, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о поправках в Бюджетный кодекс.
- В ФНБ на 1 марта находилось 13,5 трлн руб., из которых 8,687 трлн были в виде валюты (116,7 млрд долларов), а более 4 трлн руб. до этого власти безвозвратно потратили на еврооблигации Украины, помощь госбанкам, «самоокупаемые инфраструктурные проекты» и покупку контрольного пакета Сбербанка. В начале марта президент Владимир Путин поручил правительству проработать проекты, на которые предполагается потратить 2 трлн руб. из «кубышки». Скорее всего, деньги пойдут на строительство ледоколов, нефтяные и газовые проекты.
- Оставшуюся сумму Минфин хочет выдать иностранным государствам на покупку российской продукции. Какой, в документе не уточняется (60% российского экспорта составляют нефть и газ), но говорится, что в последние десять лет суммы финансирования иностранных правительств по экспортным контрактам из российского бюджета устойчиво росли. Эти деньги Минфину приходилось занимать на рынке, но сейчас он этого делать не может и предлагает выдавать кредиты на покупку, к примеру, вооружения из ФНБ.
- В записке следует отметить важный момент: как пишут «Известия», Минфин подчеркивает – ему требуются средства «в первую очередь на защиту граждан и экономики от последствий коронаивруса». Однако отказываться от «обязательств перед зарубежными партнерами нельзя». Таким образом, документ не только не уточняет, какие финансовые обязательства у России есть перед «партнерами», но и игнорирует возможность потратить деньги ФНБ на помощь россиянам и экономике.
- Если Россия начнет тратить ФНБ на финансирование покупок другими государств российской же продукции, резервы будут защищены от ареста США и Западной Европы, утверждает Минфин. Ведомство не пишет, что мешает перевести деньги в Россию и хранить их внутри страны. Однако отмечает, сверхдоходы России от дорогой нефти необходимо стерилизовывать и выдача кредитов другим странам поможет сохранить «стерилизационную задачу».
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- Резервы также предлагается потратить на покупку акций и долговых обязательств российских компаний, инфраструктурные проекты, проекты ВЭБа, который уже получил и не вернул большую сумму из ФНБ. Минфин подготовил даже правила вложения средств – не более 25% от объема общих вложений и 40% от суммы заемного финансирования. Но тут же оговорился – правила можно нарушить по решению президента Владимира Путина или премьера Михаила Мишустина.
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А что так можно? Охренеть и не встать! Финансисты! Билет в Магадан, в одну сторону!
У силуанова совсем крыша поехала. Вместо того чтобы вкладывать деньги в развитие производства и создавать рабочие места отдать в долг, чтобы потом поделить между своими друзьями и списать. Надо же набраться такого нахальства. И такие идеи появляются у правительства в то время когда в стране больше 20% населения еле сводят концы с концами чтобы выжить. Кроме как предательство такие предложения охарактеризовать нельзя.
Мыслители! Ну кто же ещё в мире на такое способен?!
Снова африканским странам?Они купят на наши деньги наши нефть и газ ,а мы потом им всё простим.И ни денег ,ни газа с нефтью.А может они с Силуановым поделятся?
А мне дать денег не хотите.
другим странам, такое было и Китаю, и Африке, и Индии давали. А мне дать денег добавить не хотите. Видна любовь к России и русским.
в качестве кредитов - такое было, раздавали и Китаю, и Африке, и Индиии. А мне дать не хотите. Видно, как проявляется любовь к русскому народу виднот генетический код о котором говорил пр.