Чтобы не арестовали. Минфин предложил раздать ФНБ другим странам в качестве кредитов 655 7 Экономика

Минфин России увидел риск ареста Фонда национального благосостояния, средства которого находятся на счетах за границей. Об этом, как пишут «Известия», говорится в пояснительной записке ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс, меняющим правила расходования ФНБ. В частности, чтобы деньги не арестовали, Минфин предлагает раздать их иностранным правительствам в качестве кредитов на закупки российских товаров.