Что нам заменит сломанный «прибор ночного видения» рынка?

О магистерской программе «Стратегическое прогнозирование глобального экономического развития»

О том, что мир вступил в период «тектонических процессов глобальной трансформации» Президент В.В.Путин заявил еще в своей программной статье 2012 года. Собственно, это стало понятным в ходе финансового кризиса и глобальной рецессии 2008-09 гг., но люди всегда надеются на хорошее, и быстрое избавление от последствий Великой рецессии, продолжавшейся не больше года, вновь уверило всех в эффективности «рыночного механизма». Безинфляционные последствия беспрецедентных программ монетарного «послабления» с 2008 по 2014 гг. еще больше убедило всех в том, что всемогущий рынок «выдюжит всё, и широкую, ясную грудью проложит дорогу себе…». Неустойчивость восстановительного роста и нарастающий протекционизм в системе мирохозяйственных связей также не воспринималось подавляющим большинством экономистов как глубокий и объективный процесс.

Ковидный 2020 год наконец-то убедил всех и каждого, что «Кризис всего и вся» пришел «всерьез и надолго». Кризис вызван объективными долгосрочными закономерностями циклического развития экономики, смены технологического и мирохозяйственного укладов. Он обусловлен глубокими тектоническими проблемами перехода к новому технологическому мегациклу, сменой мирохозяйственного уклада на фоне исчерпания потенциала американского центра накопления капитала. Кризис настолько глубок, что самые серьезные люди на Западе говорят о «конце капитализма», либо о радикальной смене модели развития.

Становится наконец-то понятно даже самому ярому, но вменяемому, стороннику либеральной экономики, что пресловутый «рыночный механизм» саморегуляции экономики не способен осуществлять те функции, которые на него возлагаются в учебниках экономики – распределение ресурсов по отраслям и рынкам, регулирование рыночных цен, балансирование спроса и предложения и пр. «Ах, как жаль! И как обидно! Великий регулятор не регулирует! А мы так на него надеялись, мы так его боготворили!». Вера во всемогущество рынка, избавляющего людей от целенаправленного планирования коллективной (то бишь, народнохозяйственной, государственной) деятельности, принимало религиозные оттенки. Рынок действительно воспринимался как главный инструмент управления обществом, заменяющий собой коллективную осознанную запланированную деятельность.

Для рынка было выдумано много эпитетов – «Невидимая рука» возглавляет хит-парад, но мы преобразуем ее в «прибор ночного видения», который, якобы позволял обществу пройти верной дорогой в ночи среди буераков и буреломов, не оступившись и не сломав конечности. Но теперь всем ясно (кроме самых блаженных адептов, коих пока хватает), что приборчик то погас, а дорога стала еще темнее и опаснее. Ветры протекционизма и торговых войн неистово подули, последние фонарики международных институтов Бреттон-Вудской системы (МВФ, ВТО), освещавшие дорогу в дебрях международных экономических отношений, погасли. Бывшие благородные синьоры, ранее взимавшие со своих крепостных строго законную десятину, превратились в откровенных грабителей, отбирающих последнее добро. Весь старый добрый лес померк и погряз в распрях и неразберихе. Куда держать путь добропорядочному крестьянину, с немалым добром в санях?

Раньше он ехал по указателям, установленными международными институтами, использовал их приборы ночного видения, по их картам с поддержкой GPS. Так его убедили сделать в 1991-м. Дескать, так проще и удобнее, и дешевле. Не надо самому думать, выбирать дорогу, сверяться по своим устаревшим картам, доставать свои дедовские приборы. Надо как весь цивилизованный мир, по общим картам и указателям. Ехал-ехал бедный (умом, а не добром) крестьянин все эти 30 лет по проторенным маршрутам с иноземными приборами. А тут такая незадача – приборы сломались окончательно. Надо свои приборчики чинить и своим умишком выбираться из дорожной передряги!

Переходя от образных эпитетов к прозе жизни, это означает, что на смену рыночному романтизму в системе экономического образования должен прийти прагматический прогнозно-плановый компонент.

От современного экономиста теперь требуется не способность моделировать абстрактные рыночные взаимодействия, а навыки выработки адекватных управленческих решений в системе государственного народнохозяйственного прогнозирования и планирования. Во многих странах повышается значение государственных органов, отвечающих за разработку стратегических прогнозов и планов. Например, в Казахстане создано, а во Франции воссоздано существовавшее длительное время Агентство стратегического планирования.

Экономика прогнозов и планов должна прийти на смену экономики рынка. Глобальная экономическая реальность уже не может быть объяснена в форме неких «объективных закономерностей и тенденций рыночного развития», на чем строится до сих пор система экономического образования. Нет никаких закономерностей и тенденций – есть острая борьба глобальных проектов развития, основанных на планово-прогнозной деятельности по навязыванию своих проектов конкурентам. Планирование экономического развития в современных условиях становится единственным способом выживания национальных экономических систем.

Экономисты должны уметь прогнозировать результаты реализации планируемых проектов на глобальном, народнохозяйственном и отраслевом уровнях. Уровень и качество разрабатываемых в Министерстве экономики прогнозов пока очень невысок, что давно уже стало объектом критики и общим местом в публицистических статьях.

Отчасти это связано с тем, что традиционная подготовка экономистов-прогнозистов в России не учитывала глобальные тренды мирохозяйственного развития. Считалось, что прогнозировать и планировать можно, опираясь на национальные цели развития, имеющие бюджетную основу. В лучшем случае, учет глобальных факторов заключался в прогнозных значениях мировой цены на нефть и валютного курса. Интеграция всего комплекса факторов глобального развития в подготовку экономистов-прогнозистов не осуществлялась.

Между тем, Россия как никогда в своей новейшей истории нуждается в построении стратегии экономического развития в условиях эпохальных геополитических перемен. Поэтому, чрезвычайно актуальной становится задача выработки новых мировоззренческих, методологических и инструментальных подходов к проблеме прогнозирования и планирования развития народного хозяйства.

Именно поэтому в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации реализуется магистерская программа «Стратегическое прогнозирование глобального экономического развития», которая призвана готовить новые кадры для высших органов государственного управления в сфере стратегического планирования, способных решать подобные задачи.

Программа реализуется на базе кафедры макроэкономического прогнозирования и планирования под руководством известного ученого, политика и общественного деятеля А.Г.Аксакова, председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В состав кафедры входят специализированные научные центры – Центр исследований долгосрочных закономерностей развития экономики (директор Центра академик РАН С.Ю. Глазьев) и Центр макроэкономических исследований (директор - профессор Балацкий Е.В.). Академик Глазьев известен как выдающийся ученый с мировым именем, основоположник теорий долгосрочного технологического развития, автор концепций технологических и мирохозяйственных укладов. Центры выполняют научные исследования, связанные с проблематикой макроэкономической политики и прогнозирования, и сотрудники непосредственно имплантируют в учебный процесс результаты своих новейших исследований. Магистранты имеют уникальную реальную возможность включиться в научные исследования Центров на условиях внешнего совместительства.

В реализации программы принимают участие ученые Института экономической политики и проблем экономической безопасности Финуниверситета имеющие огромный опыт выполнения научно-исследовательских проектов в области стратегического планирования и экономической безопасности по заказам Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства, Совета Безопасности, Министерства экономического развития, Федеральной службы по финансовым рынкам, Евразийской экономической комиссии, крупных корпоративных структур.

Главным внешним стратегическим партнером в реализации программы является ведущий российский научный и методический центр по вопросам планирования и прогнозирования Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН). Ведущие ученые этого института на основе своих новейших практико-ориентированных разработок формируют у слушателей актуальные знания, навыки и технологии прогнозной деятельности на уровне национальной экономики, регионов, отраслей и межотраслевых комплексов.

Особое место в современном прогнозировании занимают новейшие достижения в информационных технологиях. Прогнозные модели в экономике, как бы искусно они ни были построены, требуют обязательной верификации. Магистранты знакомятся с технологиями обработки «больших данных», использования нейронных сетей в прогнозировании.

Поскольку магистерская программа направлена на формирование комплексных системных знаний, раскрывающих закономерности эволюции мировой экономики и места России в формирующемся новом мирохозяйственном укладе, она включает значимый блок дисциплин социо-культурного характера, необходимый для комплексного междисциплинарного синтеза подходов к выработке стратегии развития национальной экономики. Для этого к преподаванию привлекаются уникальные специалисты в области политической истории, международных отношений и, культурологии, глобалистики, известные не только в академической среде, но и как популярные медийные персоны.

Профессиональные дисциплины программы, формирующие ядро компетенций в области стратегического прогнозирования, подразделяются на два блока.

Первый блок дисциплин характеризует новую макроэкономическую глобальную среду, в которой действуют субъекты прогнозирования и планирования:

Экономическая безопасность в условиях глобальных вызовов Макроэкономическая политика в глобальном измерении

Второй блок дисциплин отвечает за выработку профессиональных технологий прогнозирования и планирования, включая современные информационно-коммуникационные технологии:

Система стратегического прогнозирования и планирования Инструментальные методы прогнозирования экономической динамики Технологии «Больших данных» в диагностике макроэкономических процессов Планирование пространственного развития национальной экономики Программно-целевые методы управления государственными финансами

Дисциплины по выбору (ДПВ) развивают и дополняют сформированное в ходе изучения профессиональных дисциплин ядро компетенций. Они включают в себя в том числе дисциплины социо-культурного характера, а также конкретные дисциплины прикладной направленности, знакомящие с особенностями прогнозирования и планирования на крупнейших отраслевых рынках:

Мировые цивилизации и экономические циклы

Российские традиции геоэкономических исследований

Тренды глобальной логистики

Социально-экономическое развитие современной России: вызовы и тенденции

Методы системного исследования экономических процессов

Институты и технологии в моделях экономического развития

Технологии рейтингования в диагностике субъектов национальной экономики

Стратегии глобальных компаний ТЭК

Конкуренция моделей развития мировой энергетики

Политический анализ и прогнозирование

Таким образом, магистерская программа направлена на подготовку квалифицированных исследователей в области прогнозирования, планирования и проектирования развития национальной экономики. Программа соединяет задачи углубленного фундаментального образования, развития навыков научно-исследовательской работы и реализации приобретенных специфических профессиональных умений проектирования эффективной экономической деятельности и создания документов стратегического планирования высокого уровня.