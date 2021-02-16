Как соединить технологические уклады и промышленные революции?

ТОЛКАЧЕВ Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ТЕПЛЯКОВ Артем Юрьевич, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

В последние годы очень популярными становятся концепции долгосрочного технологического и экономического развития. Многочисленные деривативы теории длинных волн Н.Д. Кондратьева во второй половине 20 века расцвели пышным цветом.

Таблица. Разновидности теорий долгосрочных закономерностей развития экономики

Группы теорий Характеристики Особенности Наиболее видные представители Инновационно-технологические Причинами длинных волновых колебаний являются особенности совершенствования средств производства, а также рабочей силы Ставится во главу угла определенные закономерности движения основного капитала, техники, инновационных процессов Й. Шумпетер,

Г. Менш,

С.Ю. Глазьев

А. Клайнкнехт

К. Перес

С. Кузнец Демографические и миграционные Причинами длинных волновых колебаний являются демографические, а также миграционные явления. Являются сторонниками аграрных или сырьевых циклов. Имеется связь длительных колебаний с особенностями воспроизводства в сельском хозяйстве и добывающей промышленности Ставится во главу угла движение переменного капитала, а также рабочей силы К. Фримен,

П. Боккар,

Дж. Кларк Финансово-кредитные Причина больших циклов заключается в сфере обращения Кризисы представляют собой результат систематических нарушений в кредитно-денежных отношениях У. Ростоу,

Л. Леви,

И. Фишер Социально-институциональные Причина больших циклов заключается в социологических и институциональных изменениях Й. Миллендорфер,

С. Вибе

К теории технологических укладов академика С.Ю. Глазьева, развиваемой этим автором уже более 30 лет в последние 10 лет добавилась теория мирохозяйственных укладов, составляющая вместе с ТУ единую систему, аналогичную производительным ситам и производственным отношениям в марксизме.

Наконец, с 2016 года лидирующее место в социально-экономической повестке дня заняла концепция четвертой промышленной революции Клауса Шваба, о чем уже много написано, в том числе и нами на страницах «Капитала страны».

До этого была распространена «трехглавая» периодизация промышленных революций, благодаря уже пережившей свою популярность книге «Третья промышленная революция» Дж. Рифкина, который связывал её с изменением характера и децентрализацией производства энергии.

Известный экономист Н. Рубини в докладе для Всемирного экономического форума в 2015 г. также употребляет термин «третья промышленная революция» и полагает, что её основными направлениями станут роботизация и внедрение автоматической техники, которые серьезным образом увеличат производительность труда. Прогресс в области программного обеспечения и 3D печати откроет весьма широкие перспективы развития революции в области обрабатывающей промышленности.

Однако в 2016 г. «четырехэтапная» периодизация побеждает «трехэтапную» благодаря авторитету К.Шваба и германской концепции Индустрии 4.0, развиваемой с 2011 года, где главная роль отводится киберфизическим системам.

Попробуем установить связь, точнее, сопряжение между концепциями технологических и мирохозяйственных укладов С.Ю. Глазьева и промышленными революциями К.Шваба. Для этого предлагаем использовать новое понятие – технологический мегацикл, под которым мы понимаем последовательность трех технологических волн («производственная», «транспортная», «инфокоммуникационная»), циклически сменяющих друг друга и определяющих основное содержание соответствующих технологических укладов. Под каждой технологической волной мы понимаем период времени, в течение которого происходит опережающее развитие определенных секторов экономики, выполняющих локомотивную роль по обновлению соответствующей производственной и инфраструктурной базы. Производственная технологическая волна соответствует началу развертывания очередной промышленной революции и приводит к массированному обновлению основного капитала в производстве средств производства. Транспортная волна развивает промышленную революцию путем модернизации средств транспорта для удешевления транспортировки грузов в целях продления периода накопления капитала, инвестируемого в обе сферы. Инфокоммуникационная волна выполняет функцию совершенствования управления производственными и логистическими подразделениями глобальных ТНК и в этом качестве также обеспечивает продление жизненного цикла технологической основы накопления капитала, а также играет роль переходного связующего звена между промышленными революциями, подготавливая массовое обновление производственных фондов в промышленности и на транспорте.

На страницах «Капитала страны» мы уже доказывали научную гипотезу, состоящую в том, что процессы смены технологических укладов развиваются циклично и корреспондируют с циклами протекционизма, фритредерства и империализма в мировой экономике.

Концепция технологического мегацикла развивает и обобщает данную гипотезу, увязывая её с концепцией промышленных революций.

Каждая промышленная революция представляет собой технологический мегацикл, состоящий из трех технологических волн (производственная, транспортная, инфокоммуникационная), циклически сменяющих друг друга и определяющих основное содержание соответствующих технологических укладов. Инфокоммуникационная волна играет роль переходного связующего звена между промышленными революциями, подготавливая массовое обновление производственных фондов в промышленности и на транспорте.

Какая инфо-коммуникационная революция предшествовала собственно Первой промышленной революции конца XVIII века? Экономическая история не может представить нам достоверную информацию о базисной инновации того времени, сравнимую с изобретением электричества и полупроводника. Что явилось импульсом в сфере информации и коммуникаций для пучка изобретений преобразивших текстильную промышленность Англии в конце XVIII века? Этот вопрос остается открытым, но предположим, что в качестве такого импульса выступили долговременные накопленные эффекты от изобретения книгопечатания Гутенберга в 1440е гг., совершенствования технологии печати, а также появления и распространения газет в XVII-XVIII вв.

На рубеже Первой и Второй промышленных революций (конец XIX века) изобретение электричества и его последующее применение первоначально в инфокоммуникационной сфере (телеграф, телефон, радио) подготовило технологическую модернизацию промышленности и транспорта в двадцатом веке (третий и четвертый технологические уклады - ТУ - в периодизации академика С.Ю. Глазьева).

На рубеже Второй и Третьей промышленных революций (конец XX века) массовое применение интернета первоначально в сфере услуг и коммуникаций подготовило технологическую основу (промышленный интернет вещей) для массированного обновления производственного аппарата в промышленности и на транспорте. Эти процессы получили название Индустрия 4.0 или неоиндустриализация. С легкой руки К.Шваба они получили наименование Четвертая промышленная революция . В его периодизации Третья промышленная революция началась в 60-е годы ХХ века и ее катализатором стало развитие полупроводников, использование в шестидесятых годах прошлого века больших ЭВМ, в семидесятых и восьмидесятых – персональных компьютеров и сети Интернет в девяностых. Но как не трудно заметить, в такой постановке вопроса трудно выделить качественные отличия Третьей промреволюции от Четвертой. По сути продолжается экспансия инфокоммуникационных технологий в реальный сектор экономики. Поэтому нами предлагается объединить швабовские Третью и Четвертую промреволюции в единый технологический мегацикл.

Развитие капиталистической системы, начиная с Первой промышленной революции в конце XVIII века, укладывается в два завершенных мегацикла, соответствующих английскому и американскому циклу накопления капитала в теории Дж. Арриги. Кризис современной «информационной» модели экономики, явственно проявившейся с 2008 года, манифестирует о завершении инфокоммуникационной волны второго (американского) мегацикла, а расцвет популярности лозунгов о киберфизических системах и цифровизации экономики свидетельствует о выполнении т.н. информационной революцией, развернувшейся с 1970-х гг. своей «передаточной» миссии в эволюции технологических мегациклов. Информатизация пришла из сферы финансов, досуга и логистики в сферу производства, произошла очередная «мутация» информационных и производственных технологий, которая породила очередную промышленную революцию, Четвертую по К.Швабу, а в соответствии с предложенной концепцией - Третью.

Итак, Первой промышленной революции предшествовала информационная революция в виде изобретения и распространения в течение нескольких веков технологии книгопечатания. Вторая промышленная революция стартовала за счет интеграции технологий электричества и двигателя внутреннего сгорания. США, овладев своим мирохозяйственным потенциалом, сумели возглавить эту революцию и второй технологический мегацикл. Наконец, в настоящее время мы переживаем период ожесточенной борьбы нарождающегося нового мирохозяйственного лидера Китая, сумевшего обойти США в интеграции инфокоммуникационных и производственных технологий.

США как могучий, но стареющий лев еще пытается доминировать в мировом прайде. Политика реиндустриализации Д.Трампа представляла собой героическую попытку перезапустить американский цикл накопления капитала, оседлав производственную волну нового технологического мегацикла. Но похоже, законы истории неумолимы. Воистину, волей самого Провидения индустриализм Трампа был отвергнут Америкой. Америка не захотела «стать снова великой»! Новый Президент Байден вернул Америке гибельную для нее «постиндустриально-зеленую» повестку дня, уступающую технологическое лидерство Китаю. Поднебесная империя возглавляет переход к новому технологическому мегациклу и готовится принять на себя функции нового мирового центра накопления капитала.

Таким образом, обобщаем наши рассуждения в следующую таблицу

Промышленная революция Базисные технологии Техноло-

гический уклад Период Техноло-

гическая волна Техноло-

гический мегацикл Мирохо-

зяйствен-

ный уклад

Или Мировой центр накоп- ления капитала I Книгопечатание, текстильные машины, паровые двигатели, железные дороги I До 1840-х гг. Производственная ПЕРВЫЙ Английский II 1840-1870-е гг. Транспортная I-II Электричество, ДВС, химическая и сталелитейная промышленность III 1870-1910-е гг. Инфо-коммуникационная II 1910-1940-е гг. Производственная ВТОРОЙ Американский IV 1940-1970-е гг. Транспортная II-III Микроэлектроника, промышленный интернет, аддитивные технологии, роботизация V 1970-2010-е гг. Инфо-коммуникационная III VI 2010-2040-е гг. (?) Производственная ТРЕТИЙ Китайский VII (?) 2040-е гг. (?) Транспортная

Статья написана в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Цикличность развития мирохозяйственных укладов» по государственному заданию Финансового университета при Правительстве РФ на 2019-2021 гг.