Центробанк спрогнозировал отказ мира от доллара и SWIFT 101 1 Экономика

В Центробанке России не видят перспектив у доллара США и системы межбанковских расчетов SWIFT. По словам зампреда банка Алексея Заботкина, американские санкции подрывают доверие к доллару как средству сбережения и платежей. В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова считает, что SWIFT заменят национальные цифровые валюты. На трансформацию уйдет 5-7 лет.