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Центробанк спрогнозировал отказ мира от доллара и SWIFT
24 Декабря 2020 101 1 Экономика
В Центробанке России не видят перспектив у доллара США и системы межбанковских расчетов SWIFT. По словам зампреда банка Алексея Заботкина, американские санкции подрывают доверие к доллару как средству сбережения и платежей. В свою очередь, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова считает, что SWIFT заменят национальные цифровые валюты. На трансформацию уйдет 5-7 лет.
Мир ждет уход от доллара и SWIFT
- В ближайшие годы США не откажутся от санкций, подрывающих ценность доллара «как надежного средства сбережения и средства оплаты». Это приведет к большему использованию национальных валют в двусторонних расчетах, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, Россия уделяет большое внимание отказу от доллара в международных расчетах.
- Системой SWIFT страны перестанут пользоваться с появлением цифровых валют центральных банков разных стран, считает зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. На текущий момент более 30 регуляторов работают над национальными цифровыми валютами. «На горизонте 5-7 лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой. И тогда можно будет решать вопросы прямой интеграции», – цитирует ТАСС Скоробогатову.
- Миру больше не нужен будет SWIFT, когда центробанки выйдут на иной уровень технологического взаимодействия. ЦБ России уже начал разработку «цифрового рубля». В этом же направлении работают Европейский центробанк, Китай и ФРС США. Однако SWIFT может сохраниться, если станет платформой для цифровых валют.
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- Заявлений представителей ЦБ подтверждаются фактами. С 2014 года Россия взяла курс на дедолларизацию внешней торговли. Доля доллара в международных резервах упала втрое – с 60% до 20%. Другие страны, впрочем, увеличили вложения в американский долг на 27%, до 6,937 трлн долларов.
- Вместе с тем, по данным ING, доля продажи российского сырья за доллары сократилась с 80% до 49%. Тем не менее доля долларов в иностранных активах российских корпораций и банков по-прежнему достигает 45%.
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Слышал это ещё в конце нулевых.